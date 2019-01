Il regalo perfetto per rendere indimenticabile il primo compleanno

Il primo compleanno è un giorno importante sia per il piccolo che compie il suo primo traguardo, sia per i genitori che vedono il loro bambino sempre più grande e indipendente. La festa per celebrare il primo anno di vita è d'obbligo. Per rendere felice il piccolo oltre alla torta con la sua prima candelina, il regalo è immancabile. Scegliere quello giusto, che possa divertirlo e accompagnarlo nelle fasi della crescita e della scoperta non è semplice. Colori, giochi e suoni sono un must, senza dimenticare i giocattoli che lo accompagnano nei primi passi. Ecco qualche idea per rendere il primo compleanno indimenticabile.

1. Robottino Ballerino

Il simpatico robottino che sembra arrivare dal futuro, accompagnerà il piccolo nella fase della crescita, diventando un divertente compagno di gioco. Basta premere la pancia o un tasto sui piedi e partiranno canzoncine, frasi da imparare o passi di danza da replicare con il bambino. Dotato della funzione impariamo introduce il bambino alle lettere, ai numeri, ai colori, alla musica, in modo semplice e divertente. Volete giocare in compagnia del bambino? Potete registrare una frase e in pochi secondi verrà mixata in una divertente canzoncina.

2. Tavolo Prime Scoperte

Coloratissimo e a misura di bambino, il tavolo è ricco di attività educative pensate per accompagnare il piccolo nelle diverse fasi della crescita. Con tante colorate lucine, allegre canzoncine e filastrocche, i bambini apprenderanno i numeri, le lettere, le forme e i colori, i nomi degli animali e i loro versi in modo semplice e divertente. Il libriccino in dotazione aiuta i bambini a riconoscere gli animali e i loro versi, mentre il piano li fa diventare dei musicisti provetti. I numeri non avranno più segreti grazie agli ingranaggi, mentre le altre attività meccaniche favoriscono lo sviluppo delle abilità motorie.

3. Cavallo a Dondolo

Il cavallo a dondolo accompagnerà il piccolo nelle diverse fasi motorie. Il cavallo rodeo, interagisce con il bambino, mentre è in sella: nitrisce se gli si dà una carota, chiude gli occhi se il piccolo gli fa le coccole. Dotato di una base facilmente removibile diventa un sicuro cavallo a dondolo quando il piccolo sarà diventato più grande e sarà pronto a vivere fantastiche avventure a cavallo del gioco.

4. Conta Canestro

Per giocare insieme al vostro piccolo ed accompagnarlo nei primi passi, il canestro è la scelta perfetta. I piccoli sportivi oltre a sviluppare capacità motorie, avranno a disposizione un centro attività elettronico. Il sensore ottico riconosce i passaggi della palla nel canestro e insegna i numeri. Con allegre canzoni, divertenti filastrocche ed effetti sonori e luminosi, i piccoli impareranno numeri e nomi in italiano ed inglese.

5. Primi Passi Happy Hippy

Il simpatico pulmino Happy Hippy colorato e dallo stile vintage può essere utilizzato in 2 modalità. Con la funzione primi passi, il bambino acquisisce l’equilibrio e impara a muovere i suoi primi passi in sicurezza, le quattro grandi ruote conferiscono grande stabilità. La ricca superficie di gioco con divertenti attività manuali si trasforma in un interattivo centro d'attività.

