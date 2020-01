I migliori hoverboard in commercio

Continua il nostro viaggio nel mondo dei mezzi a due ruote alimentati a batteria e dopo esserci occupati degli scooter elettrici e dei monopattini, scopriamo oggi quali sono i migliori hoverboard attualmente sul mercato.

Mezzi anche noti come scooter elettrici autobilanciati, formati da due ruote collegate a due piccole tavole snodate con a bordo due motori elettrici controllati da un giroscopio.

Per muoversi basta inclinarsi in avanti, per frenare è invece necessario spostare il peso all’indietro. Infine per curvare a destra o a sinistra è necessario ruotare in avanti il piede che è opposto alla direzione di svolta.

Un mezzo sempre più diffuso sul mercato, alimentato a batteria e pensato per spostamenti su breve-media distanza.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori hoverboard attualmente sul mercato.

1. RCB: tante colorazioni disponibili

Iniziamo la nostra rassegna dall’hoverboard di RCB. Un modello disponibile in diverse colorazioni anche con finitura mimetica. Ricordiamo, inoltre, gli appariscenti Led multicolore e le ruote da 6,5 pollici. Tra le caratteristiche tecniche citiamo la velocità massima fino a 12 km/h e l’autonomia di 12-15 chilometri.

2. Mega Motion: con altoparlante Bluetooth

Proseguiamo con il modello di Mega Motion, disponibile in sei diversi colori ed equipaggiato con un altoparlante Bluetooth controllabile da smartphone. Anche qui troviamo un sistema di illuminazione inserito nelle ruote e sulle piattaforme. Ricordiamo anche la velocità fino a 12 Km/h e l’autonomia che arriva a 20 chilometri.

3. Bebk: 20 chilometri di autonomia

Passiamo ora all’hoverboard di Bebk acquistabile in 10 diverse tinte e dotato di speaker Bluetooth stereo. Modello con ruote da 6,5 pollici, velocità massima di 12 km/h e autonomia di 15/20 km. Al suo interno troviamo, inoltre, una batteria agli ioni di litio da 36V - 2.0AH e due motori da 250W. Ricordiamo anche il telaio in alluminio e plastica ed il peso di 9,5 kg.

4. GeekMe: con ruote da 8,5 pollici

GeekMe propone un hoverboard con ruote da 8,5 pollici, telaio in lega di alluminio aeronautico, alimentato da due motori da 350 W. Modello dotato di altoparlante Bluetooth, luci Led e app dedicata per smartphone utile per il controllo della velocità e del livello della batteria. Infine la velocità massima di 10-15 km e l’autonomia fino a 15 chilometri.

5. Nilox: con ruote tassellate

Concludiamo la nostra rassegna con il Nilox Doc Off Road Plus, equipaggiato con ruote fuoristrada dal diametro di 8 pollici. Versione Plus dotata di speaker Bluetooth, con una velocità massima 10 km/h e due motori da 350 Watt. Non dimentichiamo il peso di 12 Kg e le dimensioni pari a 77 x 32 x 29 cm.

