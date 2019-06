Sabbiera per bambini, per avere la spiaggia direttamente a casa

Con l'arrivo dell'estate, i bambini non vedono l'ora di andare al mare e poter giocare sulla spiaggia con palette e secchiello. A causa di impegni e del lavoro, non è sempre possibile accompagnare i piccoli in vacanza. Quindi se volete fargli vivere l'esperienza del mare direttamente a casa, potete optare per la sabbiera.

Il gioco è il metodo più semplice ed economico per disporre di una piccola spiaggia personale direttamente in giardino o sul terrazzo. Con la piscina e la sabbiera, i bambini potranno tuffarsi in acqua e giocare con la sabbia, proprio come se fossero al mare. I piccoli potranno divertirsi in compagnia dei loro amichetti dando libero sfogo alla creatività.

Giocare con la sabbia stimola le capacità motorie, la manualità e la fantasia dei bimbi. Inoltre, permette di interagire con gli altri bambini realizzando castelli e piste per immaginare storie mondi incantati.

La sabbiera è ideale per i bambini di ogni età anche se per i più piccoli meglio la supervisione degli adulti che possono approfittarne per giocare e passare del tempo all'aperto con i loro piccoli. Se volete arredare il vostro giardino con una sabbiera, ma non sapete quale scegliere, ecco una piccola guida per avere quella adatta alle necessità dei vostri bambini.

1. Per giocare in compagnia degli amichetti: Area giochi per bambini

I bambini amano il sole, la spiaggia e il mare, ma soprattutto stare in compagnia dei loro amici. Se volete ricreare la stessa atmosfera del mare, rimanendo comodamente a casa, questa sabbiera fa al caso vostro. La piccola area giochi permette al vostro bambino di divertirsi e di creare innumerevoli avventure in compagnia degli amichetti. La sabbiera dotata di quattro piedi è comoda e pratica e può essere spostata in ogni angolo del giardino in pochi minuti. Realizzata in plastica resistente, è caratterizzata da due vaschette separate, una per realizzare castelli con la sabbia, l'altra per giocare con l'acqua. Quando la sabbia e l'acqua diventano sporche è dovete cambiarle, niente paura, grazie allo scolo laterale, non dovete far altro che rimuovere il tappo e avrete la sabbiera come nuova. Quando i bambini iniziano a giocare difficile convincerli ad andare via, con l'ombrellone incluso, regolabile in varie altezze, i piccoli potranno giocare ad ogni ora del giorno protetti e all'ombra. Versatile e compatta è arricchita da un pratico coperchio caratterizzato da una pista per biglie o macchinine. La copertura oltre a garantire il divertimento dei bambini mantiene protetto e sicuro il gioco durante la stagione più fredda. Basta smontare i piedi e potrete conservare la sabbiera nel vostro garage.

2. Simpatica e divertente: Sabbiera Tartaruga

Il viso buffo della tartaruga e il materiale di alta qualità sono i tratti distintivi di questa sabbiera. Il design semplice e divertente conquisterà ogni bambino che non vedrà l'ora di tuffarsi e giocare all'interno della tartaruga. La sabbiera è in grado di contenere fino a 70 kg di sabbia, i piccoli non dovranno fare altro che munirsi di paletta e secchiello e liberare la loro creatività realizzando castelli, piste per giocare a biglie con i loro amichetti e tante attività divertenti. La sabbiera può essere lasciata tranquillamente all'interno del giardino o sul terrazzo tutta l'estate. Grazie al coperchio removibile a forma di guscio, il gioco potrà essere chiuso per proteggerlo dall'incursione di animali domestici o da temporali improvvisi. Realizzato in plastica resistente, la tartaruga caratterizzata dal tipico verde, non sbiadisce e non si rovina sotto i raggi del sole, conservando la brillantezza dei colori.

Pro. La sabbiera dal design divertente, grazie al coperchio è pratica ed efficiente.

Contro. Le dimensioni sono un pò ridotte.

3. Bella e compatta: Sabbiera farfalla

La sabbiera a forma di farfalla è ideale per offrire ai bambini l'atmosfera del mare con un design accattivante. Il modello semplice e compatto, una volta aperto, si trasforma in un'elegante farfalla caratterizzata da un verde brillante che regalerà un tocco di colore al giardino o al terrazzo e lascerà i piccoli a bocca aperta. Ideale per i bambini di età non inferiore ai due anni, la sabbiare permette di ricreare comodamente a casa l'atmosfera del mare. Le due vasche collegate tra loro, possono ospitare la sabbia per realizzare piccole opere d'arte muniti di paletta e secchiello e l'acqua per fare il bagnetto. Per avere il vero effetto mare, basta collegare la sabbiera al tubo d'irrigazione e azionare la funzione spruzzo integrata. Non dovete far altro che munirvi di creme solari e potrete passare ore divertenti in compagnia dei vostri piccoli. Quando avrete finito di giocare basta rimuovere il tappo e in un attimo avrete la sabbiera vuota pronta per essere conservata in un angolo del giardino.

4. Per dare libero sfogo alla fantasia: Sabbiera a forma di tavolo

Forme, colori e accessori divertenti sono gli elementi fondamentali per far divertire i bambini e lasciarli liberi di esprimere la loro creatività. Se siete alla ricerca di un gioco che racchiuda tutte queste caratteristiche ma avete poco spazio, questa sabbiera a forma di tavolo fa al caso vostro. Piccola e compatta ha tutto ciò che serve per far divertire i piccoli in compagnia dei loro amichetti. Il tavolo diviso in quattro sezioni, è perfetto per ospitare sabbia e acqua. La simpatica ruspa permetterà di spostare la sabbia da un angolo all'altro del tavolo, il piccolo scivolo sormontato da una divertente palma è ideale per versare l'acqua e farla scivolare. Palette, secchiello e formine poi, sono gli accessori ideali per costruire piccole casette o piste. I colori brillanti e vivaci e le forme arrotondate sono perfette per divertire i bambini con il massimo della sicurezza. Il tavolo arricchito da due sgabelli è pensato per far giocare i piccoli comodamente.

5. Per immergersi in mille avventure: Sabbiera galeone dei pirati

I bambini hanno una fervida immaginazione e non vedono l'ora di immergersi in avventure e giochi in compagnia dei loro amici. Con questa sabbiera a forma di galeone dei pirati, i piccoli potranno passare pomeriggi divertenti e creare tanti nuovi giochi in compagnia dei loro fratelli o compagni di scuola. Il modello realizzato in legno robusto, è resistente ad ogni tipo di gioco e può ospitare comodamente fino a 2/3 bambini. L'allegro design a tema piratesco oltre a divertire i più piccoli, regalerà un tocco in più al giardino o al terrazzo. Il galeone caratterizzato dalla parte anteriore dedicata alla sabbia, è arricchito da un pratico vano porta oggetti che si trasforma in una comoda seduta per i bambini. Curato nei minimi dettagli, non poteva mancare il timone, la bandiera dei pirati e un pratico tettuccio, ideale per proteggere i bambini durante le ore più calde della giornata. Quando i piccoli finalmente smetteranno di giocare, per proteggere la sabbiera dalle intemperie o dagli insetti, non dovete far altro che ricoprirla con il telo in dotazione.

Pro. Grande e capiente la sabbiera è comoda e ha un design accattivante.

Contro. I bottoni e gli agganci per il telo di copertura sono semplici da staccare.

