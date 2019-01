I kit truccabimb,i divertenti e sicuri per rendere il carnevale indimenticabile

Il carnevale è ormai arrivato e i bambini non vedono l'ora di indossare il costume del loro personaggio preferito. Con il vestito giusto potranno fantasticare e trasformarsi in supereroi e principesse. Per rendere il periodo di carnevale indimenticabile, il travestimento non può dirsi completo senza il trucco perfetto. Per realizzarlo in casa e in totale sicurezza impossibile fare a meno dei kit truccabimbi. Bastano pochi colpi di pennello, spugnetta e colori e il gioco è fatto. I piccoli avranno il make-up che tanto desiderano e il carnevale o le festicciole di compleanno diventeranno magiche.

1. Per chi vuole realizzare un trucco veloce ma d'effetto: Set truccabimbi a base d'acqua

L'angolo dei trucccabimbi nelle festicciole è sempre il più affollato. Per far contenti tutti i bambini che non vedono l'ora di avere il make-up del loro personaggio preferito, oltre alle nostre abilità dobbiamo affidarci ad un set semplice e pratico. Questo kit con colori a base d'acqua è la scelta perfetta se vogliamo avere un risultato fantastico in pochi minuti. Basta usare i pennelli e le spugnette incluse nel kit e il trucco sarà pronto e asciutto in meno di cinque minuti. Grazie alla varietà dei colori ad acqua e a gel, potremo realizzare ogni desiderio dei nostri bambini e dei loro amichetti. Quando la festa è finita? Basta un semplice colpo d'acqua e il trucco viene via.

2. Perfetto per divertirsi insieme ai propri bimbi: Set truccabimbi base

Per passare piacevoli ore insieme ai nostri figli e divertirci con simpatici giochi, il truccabimbi è l'attività perfetta. Se non siamo esperti e non abbiamo molta fantasia, il kit con manuale è irrinunciabile. Le istruzioni incluse nella valigetta ci guideranno passo passo nella realizzazione del make-up perfetto che lascerà i piccoli a bocca aperta. La valigetta con all'interno colori ad acqua, glitter e pennelli è facile da portare sempre con sè e ritoccare il trucco in ogni momento.

3. Perfetto per chi vuole realizzare un trucco professionale: Set truccabimbi con pastelli

Per realizzare un trucco degno dei migliori animatori, il set con pastelli fa al caso nostro. Il kit formato da matite per make-up si stende sulla pelle in modo semplice e veloce. Per un risultato perfetto, senza sbavature, gli stencil sono il nostro migliore alleato. Il kit composto da pastelli di diversi colori e diversi tipi di stampini ci aiuteranno a realizzare ogni trucco in pochi e semplici gesti, per rendere il carnevale indimenticabile.

4. Semplice e resistente: Set truccabimbi con colori durevoli

Il set con 12 diversi colori a base di vernice, è facile da usare e assicura un risultato perfetto anche dopo ore di gioco e divertimento. I colori testati in laboratorio sono sicuri e adatti alla pelle delicata dei più piccoli, assicurando il massimo della copertura per avere il make-up sempre perfetto. Il set composto da colori a base d'acque e glitter è completato da pennelli, spugnette e stampini per realizzare un trucco professionale e fare contenti i più piccoli.

5. Perfetto in ogni occasione: Set truccabimbi professionale

Carnevale, compleanno o Halloween per i bambini poter truccarsi e somigliare ai loro personaggi preferiti è un'esperienza indimenticabile. Con il kit truccabimbi professionale è possibile realizzare il make-up perfetto e realizzare ogni loro desiderio. I set formato da 14 colori vivaci e 2 scatole di polvere scintillante, ci consentirà di dare libero sfogo alla fantasia. Con i tre diversi tipi di pennelli, adesivi e stampini, potremo realizzare in modo semplice e veloce ogni tipo di trucco per fere felici i piccoli e i loro amichetti.

