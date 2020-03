Gli accessori da acquistare in gravidanza

Quando si scopre di essere incinta, oltre alla felicità iniziale, ci si domanda subito come rendere piacevole i nove mesi.

Oltre agli accessori per il piccolo come lettini, fasciatoi e il necessario per arredare la camera, non bisogna tralasciare il proprio benessere.

Se gli abiti adatti ad ogni fase della gravidanza non possono mancare nel proprio guardaroba, ci sono anche accessori di cui non si può fare a meno.

In commercio ci sono molte proposte, vediamo i migliori oggetti da avere nella propria routine quotidiana.

Curare il proprio corpo è possibile anche durante la gravidanza. Per farlo al meglio e con un prodotto naturale, l’olio di mandorle non può mancare nella routine quotidiana. Il prodotto privo di profumazioni, per evitare il senso di nausea, è ideale per idratare la pelle. Perfetto per prevenire le smagliature e le irritazioni, può essere usato anche come maschera per capelli, come detergente per il viso o come struccante. Ricco di vitamine e acidi grassi essenziali può essere applicato da solo o con l'aggiunta di oli essenziali per creare delle miscele. Vegano, senza OGM e non testato su animali, è il prodotto perfetto per avere una pelle morbida e curata.

Pro. La pelle rimane idratata a lungo.

Contro. La confezione da un litro è un po’ grande.

Scopri di più su Amazon a 12,99€ con uno sconto del 7%

Quando si è incinta, difficile dormire comodamente, quindi per aiutarvi e riposare serenamente, il cuscino a U è l’accessorio indispensabile. Grazie alla forma e all’imbottitura, il cuscino sostiene perfettamente la schiena, il collo, le spalle e le gambe. Realizzato in fibra anallergica di alta qualità, è perfetto per chi soffre di allergie. Facile da pulire può essere sistemato in base alle esigenze per avere il supporto necessario in ogni occasione. Il rivestimento rimovibile dotato di cerniera in cotone di alta qualità, può essere lavato a mano o in lavatrice. Ideale anche durante la fase dell’allattamento, diventa uno degli accessori indispensabili.

Pro. Comodo per dormire in ogni posizione.

Contro. Non è molto imbottito.

Scopri di più su Amazon 54,99€ con uno sconto del 18%

La nausea colpisce molte donne durante i primi mesi di gravidanza, alcune invece continuano ad avere problemi anche nei mesi successivi. Per alleviare questi sintomi un accessorio da avere sempre con voi, sono i braccialetti. Da indossare la mattina, non hanno controindicazioni. Durano nel tempo e sono ideali anche per chi soffre di mal d’auto. La confezione contiene 2 bracciali realizzati in uno speciale mix di tessuti ipoallergenici ed elasticizzati, per garantire una pressione calibrata sul polso e controllare con rapidità i sintomi della nausea, secondo il principio dell’agopuntura. Il bottoncino “a cupola” deve essere correttamente posizionato sul punto P6, che si trova tra i due tendini flessori centrali.

Pro. Aiutano ad alleviare i sintomi della nausea.

Contro. Sono meno efficaci se i sintomi sono intensi.

Scopri di più su Amazon a 12,91€ con uno sconto del 7%

Per conservare la libertà di movimento, continuare a guidare è importante. Con la pancia che pian piano aumenta, la cintura potrebbe stringere e guidare senza potrebbe essere pericoloso. Quindi per mettersi al volante comodamente e in totale sicurezza, il supporto si adatta e permette alla cintura di passare sotto la pancia. Realizzata con materiali morbidi, traspiranti ed ecologici, soddisfa gli standard di sicurezza, mentre la parte inferiore del cuscino del sedile è antiscivolo. Facile da installare e da rimuovere, si adatta a molte auto. Con regolazione manuale può essere utilizzata dall'inizio della gravidanza fino alla nascita del bambino.

Pro. Si adatta perfettamente ad ogni fisicità.

Contro. La seduta si sposta leggermente.

Scopri di più su Amazon a 14,99€

Allacciarsi le scarpe quando si è avanti con la gravidanza diventa quasi impossibile. Quindi per rendere tutto più facile, potete scegliere i lacci elastici. La struttura autobloccante rapida, è progettata per facilitare ogni operazione. Basta premere, tirare, rilasciare e in un attimo le scarpe saranno ancorate al piede. Il design ergonomico aiuta ad adattarsi ad ogni piede. Disponibile in diversi colori dal classico nero e bianco a colori fluo, i lacci sono perfetti per ogni tipo di scarpe.

Pro. Facili da utilizzare.

Contro. Il sistema non blocca in modo stretto.

Scopri di più su Amazon a 9,99€

Tenere un diario della gravidanza in cui annotare appuntamenti, esami, ma anche appunti sulle sensazioni fisiche ed emotive può essere un modo per conservare per sempre il ricordo dei nove mesi. In questo diario di gravidanza avrete tutto lo spazio per scrivere tutto ciò che vi succederà in questo periodo. Composto da piu' di 100 pagine, questo diario sara' il vostro compagno ideale. Avrete la possibilità di incollare le immagini confrontando il periodo precedente con quello successivo alla gravidanza. Un libro perfetto per voi o per fare un regalo a un’amica in dolce attesa.

Pro. Le pagine sono ben strutturate.

Contro. Per alcuni è un po’ minimal.

Scopri di più su Amazon a 7,90€