Accessori gravidanza, i più utili per affrontare serenamente i nove mesi

La gravidanza è un momento pieno di felicità per ogni donna, ma anche un momento di grandi cambiamenti per il fisico.

Per viverli al meglio ci sono tanti piccoli accessori ai quali è impossibile rinunciare. Gli abiti per tutti i giorni o per le occasioni speciali non sono l’unico elemento di cui una donna ha bisogno durante i nove mesi.

Le future mamme devono sentirsi a proprio agio con il loro corpo e vivere l’attesa in maniera confortevole. Vediamo insieme gli accessori che accompagneranno le future mamme verso il momento tanto atteso del parto.

Con il passare dei mesi la pancia cresce, anche se riempie di orgoglio molte future mamme, inevitabilmente comporta degli aspetti poco piacevoli come le smagliature. La pelle tendendosi diventa meno elastica quindi dobbiamo correre ai ripari con i prodotti giusti. Questo olio viene estratto dalle mandorle dolci ed è del tutto naturale. Molto leggero può essere steso facilmente sulle zone interessate e idratare tutto il corpo. Perfetto per regalare elasticità alla pelle, il prodotto è ideale anche come detergente viso o per rendere più setosi i capelli. Per avere un aspetto incantevole anche durante la gravidanza.

Pro. Non unge, viene assorbito rapidamente dalla pelle.

Contro. La bottiglia e il tappo sono poco maneggevoli.

Scopri di più su Amazon a 12,99€

Man mano che la gravidanza va avanti e che cresce la pancia, riuscire a rilassarsi e a riposare diventa sempre più difficile. Il bimbo tende a muoversi e diventa sempre più grande. Un aiuto ci viene dal cuscino per la gravidanza. La fodera realizzata in 100% cotone è delicata sulla pelle e può essere facilmente lavata in lavatrice. Il modello con imbottitura di fiocchi di fibra cava di poliestere silicontata oltre ad essere morbida e ad adattarsi alla forma del corpo non emette alcun rumore quando ci si muove. L’accessorio oltre ad assicurare il relax della mamma, può essere usato come cuscino per l’allattamento o come paracolpi all’interno del lettino. Utilizzabile anche come riduttore nella culla, impregnando il cuscino del vostro odore rassicurerà il bambino che non si sentirà abbandonato.

Pro. Morbido e comodo è perfetto sia per la mamma che per il piccolo.

Contro. Non è molto lungo.

Scopri di più su Amazon a 29,90€

Durante la gravidanza il corpo della donna cambia, oltre al pancione, molte curve si ammorbidiscono e arrotondano, tra queste anche il seno che cresce nel corso dei mesi. Per evitare di acquistare costantemente sempre nuovi reggiseni, potete scegliere questo modello che vi accompagnerà nel corso dei nove mesi e anche oltre. Realizzato in cotone al 95% è senza ferretto quindi non creerà fastidi durante le fasi della gravidanza. Comodo e confortevole grazie alle spalline regolabili potremo sistemarlo in base alle nostre esigenze. Dotato di chiusura frontale facilita l’allattamento, quindi utile anche dopo il parto.

Pro. Morbido sulla pelle regala una sensazione di comfort

Contro. Meglio seguire le indicazioni sulla taglia.

Scopri di più su Amazon a 21,00€

Quando la pancia cresce diventa pesante e quindi tende ad affaticare la schiena. Per alleviare i dolori, la fascia supporto pancia è l’accessorio che ogni donna incinta dovrebbe usare. Il modello realizzato con un laminato multistrato e fodera in cotone e nylon è totalmente regolabile per adattarsi alla crescita della pancia. Dotata di quattro pannelli laterali elastici aggiunge compressione ma nello stesso tempo assicura ventilazione. Dotata di un attacco per addominali solleva senza pressione, alleviando dolori inutili. Disponibile in bianco o nero, è perfetta con ogni outfit rimanendo discreta sotto i vestiti.

Pro. Sostiene la pancia senza stringere.

Contro. Bisogna fare attenzione alla taglia.

Scopri di più su Amazon a 11,99€

Durante la gravidanza il corpo di una donna cambia rapidamente, spesso i vestiti e in particolare modo i pantaloni non entrano più. Per sentirsi a proprio agio con i jeans preferiti e non acquistare capi che si useranno solo per un breve periodo, una soluzione può essere la fascia allarga pantaloni. Il kit permette di convertire in abbigliamento premaman il normale abbigliamento. Formato da 4 cinturini elasticizzati di differenti misure dotati di bottone e asola e 3 fascette in tessuto nei colori denim, nero e bianco, è pensato per coprire il divario nell’abbottonatura dei vostri jeans, gonne e pantaloni, in questo modo vi farà sentire sempre a vostro agio. Facile da usare, funziona con ogni tipo di abbottonatura da quella anteriore, a quella laterale o fino a quella posteriore.

Pro. Pratica e funzionale vi permette di utilizzare i vostri pantaloni preferiti.

Contro. Le asole sono pensate per pantaloni con bottoni standard.

Scopri di più su Amazon a 22,95€

La gravidanza è un periodo ricco di emozioni per le donne. Per racchiudere tutte queste emozioni, un diario della gravidanza può aiutare a sfogarsi e ad annotare tutti i sentimenti vissuti in questo periodo. Elegante e romantico è suddiviso in settimane, dalla prima alla quarantuduesima. Ogni settimana è suddivisa in due pagine, per annotare impressioni, emozioni o le visite da fare, ma anche per riportare le curiosità relative al bambino. Uno splendido regalo da fare ai figli quando saranno più grandi, per condividere le emozioni.

Scopri di più su Amazon a 10,20€