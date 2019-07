Vacanze con il pancione: gli accessori irrinunciabili per godersi il mare

L'estate ormai è arrivata e il caldo spesso non dà tregua, ma vi consolate con la certezza che le vacanze sono sempre più vicine. Dopo il lungo inverno è arrivato il momento di godersi il meritato relax al mare o in piscina. Anche se siete in dolce attesa, non dovete rinunciare al sole e ai piaceri della spiaggia.

L'estate in gravidanza non è di certo facile, ma con i giusti accorgimenti, può diventare un momento piacevole da dedicare a sè stesse per ricaricare le energie in vista degli ultimi mesi con il pancione. Se oltre alla crema solare e al costume non sapete cosa mettere in valigia, ecco alcuni consigli per avere l'indispensabile e godere in pieno del mare.

Tra le soluzioni particolarmente utili per le donne in dolce attesa c'è il copricostume. L'abito ampio è molto comodo in spiaggia e se volete fare una passeggiata sul bagnasciuga. A differenza del pareo, che può essere allacciato in vita o usato come gonna, il copricostume copre il pancione e lo mette al sicuro dai raggi diretti del sole. Pratico e funzionale, vi consente di godere del sole senza scoprirvi troppo. Realizzato in tessuto chiffon è leggero e traspirante. Il modello ampio, ma dalle linee eleganti permette di indossarlo e toglierlo facilmente, accompagnandovi nei movimenti. Realizzato in diversi colori, dal classico nero, al rosso e vinaccio, per chi ama i colori caldi, fino al viola per chi preferisce le tinte forti, è perfetto per ogni stile, per essere sempre raffinate ed eleganti anche in spiaggia.

Pro. Morbido dal taglio svasato, il copricostume è adatto ad ogni taglia.

Contro. Leggermente trasparente.

Il sole comporta tanti benefici alle future mamme, ma deve essere preso con la giusta quantità e soprattutto nelle ore meno calde della giornata. Se la crema solare mette al sicuro la nostra pelle, un aiuto in più ci viene dal cappello. Realizzato in paglia naturale a falda larga, è traspirante e protegge il viso dai raggi solari regalando momenti di sollievo. Il modello classico è intramontabile ed adatto a tutti gli stili. Grazie ad un nastro incorporato nella fascia antisudore, possiamo regolare l'ampiezza in base alle nostre esigenze. Ideale anche nelle giornate ventose, basta indossare il cordino antivento da stringere sotto il mento e non correrete il rischio di vederlo volare via. Pratico e funzionale, può esser piegato facilmente per metterlo in valigia o nello zaino, senza occupare spazio.

Pro. Protegge dal sole ed è comodo da regolare.

Contro. Il modello stile panama, a falda larga può essere ingombrante.

Per affrontare una giornata in spiaggia, l'accessorio indispensabile è la borsa mare. Grande e capiente deve contenere al suo interno le cose più importanti, dalla crema solare, alle scarpe, fino ad un buon libro da leggere sotto l'ombrellone, mentre si prende il sole. Il modello multiuso dal design minimal è perfetto in ogni occasione. La borsa total black realizzata in poliestere di caucciù, è naturale e resistente, difficile da strappare. Oltre alla parte centrale, il modello è arricchito da 8 piccole tasche per conservare l'indispensabile, come occhiali da sole, chiavi, telo mare. Realizzata in rete permette di mantenere asciutti e ventilati gli oggetti durante il trasporto. Dotata di una tasca con cerniera per il cellulare, non correrete il rischio di perderlo o di bagnarlo grazie al materiale impermeabile. Il modello di grandi dimensioni, può essere ripiegato e occupare poco spazio in valigia, quando non lo usiamo.

Bere spesso e fare ogni tanto uno spuntino è molto importante quando si è incinta. Per mantenere le bibite fresche e la frutta al riparo dal caldo non potete fare a meno della borsa termica. Il modello grande e capiente riesce a contenere tutto quello che vi serve per affrontare al meglio la giornata in spiaggia. Realizzata in poliestere e rivestimento interno in alluminio 2mm e spugna isolante in PE 6mm, il contenuto rimarrà alla giusta temperatura e protetto dal caldo. Il modello dalle linee essenziali e sulle tinte del mare è arricchito da due manici in corda, pratici e funzionali, perfetto per regalare un tocco in più al vostro outfit da mare.

Durante la gravidanza i piedi e le caviglie tendono a gonfiasi, quindi si deve avere a portata di mano scarpe comode e leggere. Per spostarvi sulla spiaggia o durante una passeggiata sul bagnasciuga, le infradito sono il modello perfetto. Le scarpe arricchite da strisce sottili e delicate sono disponibili in una vasta gamma di colori, adatti ad ogni gusto e outfit. La suola in gomma ha una silhouette stilizzata per dare un tocco femminile ai vostri piedi. Resistenti al calore, all'acqua e antiscivolo, potrete passeggiare tranquillamente senza correre alcun rischio.

Pro. Robuste ma leggere, sono ideali per la spiaggia.

Contro. Bisogna prestare attenzione alle taglie.

Il mare o la piscina sono il luogo perfetto per rilassarsi e ricaricare le energie, farlo cullati dall'acqua è il sogno di tutte. Per avere un'esperienza in totale relax i gonfiabili sono ideali. Questo modello è pensato per le donne incinte perchè caratterizzato da un foro centrale per la pancia. Il materassino permette di stare distesi senza fastidi o pressioni sulla pancia. Il gonfiabile realizzato in pvc ecologico, è sicuro e delicato sulla pelle, inoltre è pensato per ridurre la pressione sulla colonna vertebrale e alleviare il mal di schiena. Dotato di camera d'aria con goffatura centrale per una maggiore sicurezza, Si piega facilmente occupando poco spazio.

