Decorazioni e addobbi per rendere unica la festa per il futuro bambino

Il baby shower, il party organizzato per festeggiare le future madri e la nascita del loro piccolo, sta conquistando anche l’Italia. Molte mamme scelgono di prendere spunto dalla festa di origine americana e passare un piacevole pomeriggio o una rilassante giornata in compagnia di amiche e persone care. Decorazioni romantiche, simpatiche torte con i pannolini, colori pastello, sono gli ingredienti immancabili per rendere ogni baby shower indimenticabile. Per aiutarvi nell’organizzazione del party dei vostri sogni vi proponiamo alcune decorazioni delicate e tenere perfette per una festa da sogno.

1. Una decorazione divertente e utile: Torta di pannolini

Una delle decorazioni più originali che non può mancare in un baby shower che si rispetti è la torta di pannollini. Se volete stupire i futuri genitori invece della classica composizione potete decidere di optare per un regalo più originale. Un'idea simpatica potrebbe essere un mini passeggino. La composizione disponibile in diverse misure, da quella mini a quella più grande, oltre ad essere bella e divertente è anche utile. Realizzata interamente da pannolini Dry Fit, mamma e papà avranno a disposizione una scorta di morbidi cambi facili da indossare che permetteranno al bambino di muoversi in totale libertà. Per non far mancare niente al piccolo, la torta è composta da una parure di lenzuolini ideali per la culla o il passeggino, da un bavaglino e da due confezioni di salviettine umidificare. Disponibile in rosa o celeste di sicuro farà felici i futuri genitori.

2. Pon-pon e palloncini: Set di decorazioni

Creare l'atmosfera giusta durante una festa è molto importante. Per rendere l'ambiente allegro e colorato le decorazioni fanno la differenza. La scelta perfetta per rendere il baby shower indimenticabile? Palloncini e ponpon a tema. Il set dal design originale è pensato per rendere il party unico e di sicuro farà contenti grandi e piccini. Il punto di forza delle decorazioni? Un irresistibile palloncino a forma di bebè nella versione XXL, disponibile per maschietto o femminuccia farà contenti i futuri genitori. Il banner con la scritta "it's a boy" o "it's a girl" e i pon-pon semplici e veloci da assemblare faranno il resto.

3. Per foto indimenticabili: Kit di accessori

Amate le foto? Volete immortalare i momenti più belli per poi poterli rivivere a distanza di tempo? Per realizzare ricordi indimenticabili con un pizzico di allegria questo kit fa al caso vostro. Il punto forte del set è la fascia con la scritta "mum to be" da far indossare alla futura mamma pronta a fare tante foto con le amiche o le persone care. I divertenti cartoncini a forma di bavette, cappellini e tutine, possono essere usati dagli invitati per scattare divertenti immagini o diventare delle simpatiche decorazioni per arricchire la tavola e il buffet.

4. Simpatici ricordini: Biberon porta caramelle

Il baby shower è la festa dedicata alla futura madre e al nascituro, ma anche gli invitati hanno un ruolo importante. Per coccolarli impossibile farli andare via senza un regalino. Un'idea simpatica per ringraziarli della loro presenza è farli ritornare bambini con tante caramelle colorate. Se non vogliamo utilizzare le solite scatoline di cartone, un'alternativa graziosa sono piccoli biberon in plastica. Realizzati in celeste o rosa, possono contenere al loro interno anche confetti, cioccolatini o caramelle. Perfetti per il baby shower, possono essere usati anche come segnaposti o bomboniere durante i battesimi.

5. Per una tavola colorata e tenera: Set di decorazioni per buffet

Che si festeggi la nascita di un bambino o di una bambina, la tavola deve essere colorata e allegra. Quindi difficile non imbandirla con piatti bicchieri e tovaglioli superdiverteti. Per chi ama gli animali e ne ha fatto il tema centrale del party, impossibile fare a meno di questo set in plastica. I teneri elefantini rosa, per lei e azzurri per lui, sono i protagonisti di piatti e bicchieri. Per rendere la tavola impeccabile il kit include anche palloncini e segnaposto.

