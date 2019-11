Il cappotto premaman per farvi sentire comode e a vostro agio anche con il freddo

Con la gravidanza il corpo delle donne cambia nel corso dei nove mesi. Per sentirsi a proprio agio è importante indossare i vestiti giusti per valorizzare le forme.

Se affrontate la gravidanza durante il periodo autunnale o invernale, il cappotto diventa il capo d’abbigliamento indispensabile da avere nel proprio armadio.

Ad un certo punto ci si dovrà dedicare allo shopping e andare alla ricerca del cappotto che fa per voi. Il principio guida nel momento in cui si cerca questo capospalla è la ricerca del massimo comfort, senza tralasciare il look.

In commercio ci sono modelli realizzati in diversi materiali. Dal classico cappotto in lana, a quello in tessuto tecnico che protegge anche dal vento e dalla pioggia. L’importante è scegliere modelli che non stringano la pancia e non siano troppo corti, per non lasciare scoperto il pancione.

Pronti per acquistare il cappotto che più si adatta al vostro look? Ecco una piccola guida per avere il modello che vi accompagnerà questo inverno.

Per i primi freddi c’è bisogno di un capo che vi protegga dalle temperature più basse senza coprirvi eccessivamente. Con questo modello avrete la soluzione perfetta, in grado di accompagnarvi durante il corso di tutta la gravidanza. Il capospalla lungo fino alla coscia, non solo protegge il pancione, ma vi permette di indossarlo nel corso dei nove mesi. La giacca è completata con uno speciale pannello fissato sul davanti per mezzo di cerniere lampo, e serve ad aumentare la circonferenza. Grazie all'inserto che si stacca potrete utilizzare il cappotto anche dopo la gravidanza. Realizzato in poliestere è perfetto per le mezze stagioni, quando il tempo diventa mutevole.

Pro. Il cappotto è pratico e versatile.

Contro. Veste un po’ grande.

Scopri di più su Amazon a 59,99€

Chi di voi ha un look casual o sportivo, preferisce capi comodi e pratici per accompagnarvi nelle attività giornaliere. Per essere sempre alla moda anche in inverno e adattarsi al proprio outfit, questo cappotto è irrinunciabile. Disponibile in tre colori, blu, nero e marrone, è pensato per accontentare ogni gusto. La giacca con imbottitura, può essere indossata anche quando le temperature diventano più rigide. Il cappotto dotato di cappuccio, per proteggervi dalle piogge improvvise, è dotato di 3 inserti, uno per la pancia, uno da utilizzare dopo la nascita ed uno per la testa del bimbo sarà il capo irrinunciabile durante la fase della gravidanza e dell'allattamento.

Pro. Può essere lavato in lavatrice.

Contro. Imbottitura un po' ingombrante.

Scopri di più su Amazon

Il piumino è un capo salvalook e per questo la caratteristica principale è quella di essere versatile. Quindi potete abbinare facilmente questo piumino da mezza stagione sia a look sportivi, sia a quelli più chic. Il giubbotto 100 grammi è pratico e ultrasoft, ed è il pezzo più furbo da avere nel guardaroba per affrontare i capricci della mezza stagione. Il modello disponibile in bordeaux si adatta al cambiamento del corpo mantenendo al caldo e protetto il vostro pancione. Comodo da indossare, si chiude in pochi secondi grazie alla zip su tutta la lunghezza. Dotato di tasche laterali con cerniera, potrete conservare al suo interno l'indispensabile senza correre il rischio di perdere il contenuto.

Scopri di più su Amazon

Il cappotto lungo fino al ginocchio con taglio a trapezio è perfetto per accompagnare ogni donna nel corso dei nove mesi e farla sentire comoda e a proprio agio grazie al piegone sulla schiena che si adatta ad ogni conformazione e lascia libertà di movimento. Il modello disponibile in nero per chi ama lo stile classico, in grigio per un look sportivo e rosso per chi ama un outfit grintoso, è curato in ogni dettaglio. Realizzato in lana Blended vi manterrà al caldo e al sicuro anche durante le giornate più fredde. Il modello è caratterizzato da un taglio svasato completato da maniche in lana. Per proteggervi dal freddo più intenso, il cappotto è rifinito dal collo alto, sempre in lana, chiuso da bottoni grandi.

Pro. il cappotto è comodo e avvolgente.

Contro. Indicato per la mezza stagione.

Scopri di più su Amazon

Per avere il piccolo sempre con sè e proteggerlo dal freddo, questa giacca è la scelta ideale. Il cappotto pratico ed elegante è completato con uno speciale pannello fissato sul davanti per mezzo di cerniere lampo che servono ad aumentare la circonferenza della giacca, per adattarla al cambiamento del corpo. La giacca perfetta da indossare anche dopo la nascita del bambino, ha un inserto per proteggere il piccolo dal freddo grazie al particolare tessuto in pile. Dotato di cappuccio, per ripararsi dalla pioggia, è possibile regolarlo con un apposito laccio. Il tessuto traspirante e di alta qualità permette di avere il massimo comfort in ogni momento, anche dopo una lunga giornata di impegni.

Pro. Comodo e versatile, è perfetto sia durante la fase della gravidanza che in quella successiva.

Contro. Veste un po' grande.

Scopri di più su Amazon 89,99€

Per chi è alla ricerca di un indumento pratico e versatile, questa giacca di felpa è il capo da avere durante la stagione autunnale. Il modello dotato di tasca anteriore per trasportare il piccolo è staccabile. Basta indossare il marsupio e successivamente la felpa e grazie all'inserto il neonato sarà al caldo e protetto durante le passeggiate. Il modello è completato da un cappuccio comodo e caldo, sia per la mamma che per il piccolo, per proteggerlo quando piove o tira vento. Dotato di chiusura con cerniera, la giacca è comoda da indossare soprattutto se avete uno stile casual. Il tessuto in poliestere e il design alla moda rendono questa giacca un must have da avere nell'armadio e da indossare anche quando il piccolo diventerà grandicello staccando in pochi secondi il pannello anteriore.

Scopri di più su Amazon a 59,99€