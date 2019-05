Come proteggersi dal sole e abbronzarsi in gravidanza

Giugno ormai è alle porte, è tempo di pensare alle vacanze, al sole e al mare. Sono mesi che sognate il meritato relax sulla spiaggia? Non vedete l’ora di abbronzarvi e abbandonare il pallore invernale? Se siete incinte e pensate di dover rinunciare ad una pelle dorata, niente paura con i prodotti giusti e alcuni consigli potrete vivere in pieno l’estate e avere una pelle invidiabile.

Ogni futura mamma sa bene che quando si è incinta e si stanno organizzando le vacanze, si viene assaliti da dubbi e domande come ad esempio quali sono gli effetti del sole sul pancione, come gestire i primi o gli ultimi mesi di gravidanza, quale protezione usare.

Per vivere con serenità questo momento magico senza rinunciare a nulla, basta prendere alcune precauzioni. Le donne sanno perfettamente che in questo momento così speciale nella loro vita, la pelle diventa particolarmente sensibile.

Il cambiamento ormonale produce un aumento di melanina che comporta una pigmentazione più scura della pelle. Quindi se non volete rinunciare al sole dovete prendere alcune precauzioni. La cosa più importante è evitare di esporvi al sole nelle ore centrali e più calde. Meglio distendersi sulla spiaggia nelle prime ore della giornata e abbandonare il lettino dopo le 11. Se proprio non volete rinunciare ad un’abbronzatura impeccabile, potete ritornare in spiaggia dalle 16 in poi, quando i raggi solari sono meno intensi.

In ogni caso è bene esporsi ad un sole non eccessivamente aggressivo almeno 15 minuti al giorno. I raggi aiutano a sintetizzare la vitamina D, fondamentale per permettere uno sviluppo sano del feto. Oltre a valutare le ore in cui prendere il sole, è molto importante usare le creme solari con fattore di protezione 50. Per avere un accorgimento in più potete decidere di usare un prodotto bio. In commercio ci sono diverse soluzioni naturali come il latte solare perfetto per il corpo.

Questa crema pensata anche per il viso assicura un’altissima protezione contro i raggi UVA/UVB. Il prodotto 100% minerale ha filtri fisici che vi permettono di essere sicure e protette anche durante le giornate più calde. Ideale anche per chi non riesce a fare a meno di un bel tuffo, resiste all’acqua e ai rilassanti bagni in mare. La crema all’aroma di cocco e karatè vi donerà un piacevole profumo ed è disponibile online a 15,90€.

Per chi vuole rivolgere particolare attenzione al viso, anche in questo caso ci sono prodotti specifici, ovviamente del tutto naturali.

Questa crema pensata esclusivamente per il viso, grazie al potere anti-ossidante dell’Alga-gorria, crea uno schermo 100% minerale. La pelle viene protetta dai raggi UV anche quando il sole è intenso. Adatto alle pelli molto chiare e sensibili resiste all’acqua e al sudore e può essere acquistata online a 21,96€.

Come detto in precedenza durante la gravidanza gli ormoni aumentano la produzione di melanina che potrebbero portare alla formazione di macchie scure sia sul viso che sul corpo. Il fenomeno chiamato cloasma si manifesta dopo l'esposizione al sole. Si possono prevenire gli inestetismi con una crema solare antimacchia da adoperare non solo quando si è al mare, ma anche in città quando i raggi del sole diventano particolarmente caldi e pericolosi.

La crema viso a base di un derivato della vitamina C, oltre a proteggere dai danni del sole prevenire e riduce le macchie brune. I filtri UVA e UVB, sono perfetti per mettere la pelle al riparo dai raggi e prevenire l’invecchiamento. La crema disponibile online a 6,95€ ha il massimo del risultato se viene applicata frequentemente, soprattutto dopo un tuffo in mare o aver sudato particolarmente.

Se invece volete prevenire il problema potete usare una crema schiarente.

Questo prodotto limita la formazione delle macchie cutanee, grazie alla presenza di filtri UVA/UVB. Oltre a proteggere dai raggi solari, è efficace per tutti i tipi di pelle anche quelle particolarmente sensibili. La crema dalla consistenza compatta si stende facilmente e viene assorbita senza ungere, diffondendo un piacevole aroma. Ideale anche per ridurre le macchie, si trova online a 36,00€.

Sole nel primo trimestre

In questa fase è importante prendere il sole senza eccessi. Anche se fa bene al bambino, per evitare disidratazione e affaticamento è bene idratarsi, bevendo tanta acqua, assumendo alimenti ricchi di vitamine e minerali. Inoltre bisogna spalmare la crema a protezione alta circa 30 minuti prima di esporsi, evitando sempre le ore centrali.

Per avere una pelle bella, morbida e riposata, meglio concedersi qualche riposino e trattare l’epidermide con prodotti doposole efficaci.

Il Gel di Aloe vera disponibile online a 16,99€ è un idratante delicato e naturale con proprietà rinfrescanti per donare alla pelle un piacevole momento di relax. Con una semplice applicazione avrete la pelle rigenerata, idratata e rinfrescata e soprattutto non unta, grazie all’assorbimento veloce.

Sole nel secondo trimestre

Se siete nel secondo trimestre potete prendere tranquillamente il sole usando le creme e i prodotti giusti. Per quanto riguarda la protezione della pancia, che pian piano sta crescendo, è meglio ridurre il sole diretto per limitare il surriscaldamento del corpo. Quindi è meglio coprirla con un costume intero. Se non riuscite a stare lontane dal bikini, allora potete mettere al riparo la pancia con il prendisole o un panno inumidito quando siete distese al sole.

Sole nell’ultimo trimestre

L’ultima fase della gravidanza è la più tranquilla, ma anche la più faticosa. Oltre a prendere il sole con i dovuti accorgimenti, meglio fare lunghe passeggiate. Gambe gonfie, appesantite possono avere un sollievo con una bella camminata sul bagnasciuga. Inoltre visto che la pancia è più sicura, potete concedervi qualche bagno in più e rilassarvi tra le onde del mare.

Pronte per andare in vacanza? Non vedete l’ora di avere un’abbronzatura impeccabile? Dopo questi consigli non dovete far altro che preparare la valigia e partire.