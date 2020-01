I costumi di carnevale più divertenti per festeggiare anche quando si è incinta

Carnevale è il periodo dell’anno in cui i bambini possono travestirsi e impersonare i loro personaggi preferiti. Poter indossare i panni di eroi e principesse rende tutto più magico.

Se ad accompagnarli nei loro travestimenti ci sono anche gli adulti, questo periodo per loro sarà ancora più divertente. Oltre ai costumi per lei, per lui o a quelli di coppia, carnevale è l’occasione per le future mamme di divertirsi e mascherarsi.

Pensate che con il pancione sia impossibile trovare il travestimento giusto? Ecco alcune idee per essere le protagoniste di feste o party a tema.

La coccinella è il simbolo della fortuna e quando si è incinta diventa il costume per eccellenza. Si adatta ad ogni fisico e ad ogni stadio della gravidanza seguendo le curve del corpo. Il modello è formato da un top senza maniche con sfondo rosso e puntini neri, la stampa che richiama immancabilmente l’insetto portafortuna. La canotta completata da un elastico nella parte inferiore è perfetta per sistemare il costume in base alle esigenze e seguire la forma della vostra pancia. Per essere una vera e propria coccinella, il modello è completato da un cerchietto con le antenne, un paio di calzini con stampa a pois e le immancabili ali che possono essere fissate al costume con il velcro per non correre il rischio di perderle.

Pro. Il costume a taglia unica è versatile.

Contro. Il materiale è un po’ leggero.

Se il vostro frutto preferito è la fragola, perchè non scegliere un costume di carnevale a tema? Il modello realizzato in poliestere è semplice e comodo da indossare grazie all’ampio scollo e alle aperture laterali per le braccia. Il modello a forma di fragola ha la base rossa con i classici semi gialli tipici del frutto estivo. Il modello è completato da un cerchietto che ricorda il picciolo della fragola. Il materiale si adatta ad ogni fisico, per avere il massimo del comfort.

Pro. Si adatta a tutte le taglie.

Contro. Il cerchio interno deve essere sistemato per mantenere il costume in forma.

Il costume da ape è un classico quando si è in gravidanza. Divertente e colorato, il modello è un evergreen che permette alle donne incinta di essere comode e nel mood di carnevale. Il costume da ape è formato da una tunica da indossare su leggings e maglia nera adatta a tutte le taglie. La canotta completata da un elastico nella parte inferiore permette di sistemare il modello in base alle necessità per adattarsi alla vostra pancia. Pensato anche per le fredde serate invernali, il modello è completato da scaldamuscoli rigorosamente a strisce gialle e nere. Per essere una vera ape il cerchietto con le antenne e le ali completano il vostro travestimento.

Pro. Il modello versatile si adatta a tutte le taglie.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Se siete golose e volete un costume che non vi faccia passare inosservate, questo modello a forma di ciambella è perfetto. Il costume super colorato è ideale per una festa in maschera o per un party a tema. Realizzato con materiali di alta qualità, può essere indossato anche diverse ore, lasciando una sensazione di comfort sulla pelle. Il costume si adatta ad ogni fisico ed è facile da indossare.

Pro. Il costume è bello e colorato.

Contro. Per alcuni dovrebbe essere un po’ più imbottito.

Se volete un costume da condividere con la vostra dolce metà, questo modello è perfetto. Il travestimento da uovo e da bacon non vi farà passare inosservati durante la festa. Ideale per le donne incinta, il pancione metterà in evidenza il tuorlo dell’uovo. Realizzati in poliestere sono facili da indossare, la tunica con scollo a V e giromanica vi permette di muovervi liberamente. Per completare il modello, il costume a forma di uovo include un simpatico copricapo che richiama l’uovo fritto. Il materiale leggero vi consente di indossarlo su pantaloni e maglie nere e rimanere freschi.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Devono essere lavati a mano.

