Le creme anti-smagliature per un corpo perfetto anche in gravidanza

La gravidanza è uno dei periodi più magici per ogni donna, non solo per l'attesa della nascita di un figlio, ma anche perchè il corpo subisce numerosi cambiamenti.

Con il passare dei mesi il pancione diventa sempre più definito. Anche se è una sensazione piacevole, in alcuni casi c'è il rischio che si creino antiestetiche smagliature, spesso presenti anche dopo il parto. Per avere un corpo perfetto l'importante è prendersi cura della propria pelle.

Per questo in commercio esistono una serie di creme ricche di ingredienti idratanti pensati per rinforzare e riparare la pelle. Usate quotidianamente, restituiscono all'epidermide la naturale elasticità. Vediamo le migliori creme anti-smagliature a cui è impossibile rinunciare.

Perfetta per ogni inestetismo della pelle: Crema alla bava di lumaca

Per un risultato perfetto sulla pelle e totalmente bio, la crema alla bava di lumaca è la scelta perfetta. Il prodotto made in Italy, si basa su allevamenti di lumaca in Toscana, immersi nel verde e lontani da smog o inquinamento, per un prodotto totalmente sano. Ricca di principi attivi come acido ialuronico, peptite anti-age e collagene, si combina alla perfezione con prodotti 100% naturali come l'estratto di camomilla, l'olio di cotone e di crusca. La crema è pensata per regalare il massimo dei benefici a tutti i tipi di pelle. Secca, grassa o mista, la crema anti-smagliature restituirà la giusta elasticità ad ogni epidermide. La crema pensata per limitare le smagliature in gravidanza, è perfetta anche per ridurre le rughe o cancellare i segni lasciati dall'acne.

Ideale contro le cicatrici: Crema antilesioni

La crema realizzata con prodotti totalmente bio, è stata pensata per trattare tutti i tipi di cicatrici, sia da chirurgia che da ustioni. Perfetta anche per le smagliature, è il prodotto fondamentale per prendersi cura della propria pelle. La formula potente ed efficace, è realizzata con ingredienti leggeri e dall'assorbimento facile, per non avere fastidiosi residui oleosi sulla pelle. Basta applicare la crema 2/3 volte al giorno con movimenti circolari e aspettare il totale assorbimento. La crema per il trattamento delle cicatrici è molto utile nel caso di smagliature che stanno già diventando bianche, anche sulla pelle maschile.

Ricca e cremosa: Crema anti-smagliature

Il trattamento è pensato per ridurre drasticamente la smagliature che possono comparire sul corpo durante o dopo la gravidanza. Grazie agli ingredienti naturali, le attenua su addome, fianchi, glutei, cosce, seno e braccia, aiutando a ristrutturare la matricedermica della pelle. La texture ricca e cremosa, può essere applicata sull'epidermide, nutrendo in profondità la pelle. L'olio di crusca di riso è perfetto per rendere la pelle elastica e morbida. Basta applicarla quotidianamente massaggiando le zone interessate e si potranno prevenire e contrastare la formazione di nuove smagliature, grazie anche all'azione antiossidante ed eutrofica.

Il prodotto tradizionale per ridurre le smagliature: Crema all'olio

La crema antismagliature è il più tradizionale prodotto per ridurre la comparsa di antiestetici segni sulla pelle. L'olio dermatologico è pensato per prevenire o far sparire le smagliature su fianchi, pancia o seno delle neo mamme. Realizzato con ingredienti ricchi di vitamina A ed E e quattro oli vegetali come camomilla, lavanda, rosmarino e calendule, idratano la pelle in profondità e aiutano a rilassare l'epidermide. Ideali per creare una protezione contro le smagliature, la base oleosa priva di ossigeno, facilita l'assorbimento, restituendo una pelle nutrita, idratata ma non unta.

Per una pelle elastica: Crema elasticizzante

La crema realizzata con acido ianuronico, burro di karité, ceramidi, olio di sesamo, olio di mandorle, proteine della soia dona compattezza alla pelle e ricostruisce la rigenerazione della pelle restituendole il vecchio equilibrio. Migliorando il tono cutaneo e restituendo elasticità all'epidermide, non solo aiuta a far scomparire le smagliature, ma ne previene la ricomparsa, per avere un corpo perfetto anche durante i mesi della gravidanza e subito dopo il parto.

Per rassodare: Crema a rapido assorbimento

La gravidanza è un periodo magico per le donne, ma la pelle deve adattarsi ai chili che aumenteranno. Per evitare antiestetiche smagliature, questa crema a rapido assorbimento, non può mancare nella routine quotidiana. Composta da prodotti naturali, sarà efficace e sicura durante la fase dell'allattamento, ma anche per chi ha perso chili di troppo. L'olio d'Argan penetra rapidamente nella pelle lasciandola liscia, idratata e protetta dalla secchezza, mentre la rosa mosqueta grazie alla sua composizione ricca di acidi grassi, rigenera, idrata, nutre e migliora l'elasticità cutanea. L'olio d'oliva con le sue proprietà antiossidanti, crea una barriera della pelle grazie alla sua composizione ricca di acido linoleico. La centella asiatica, invece, è pensata per stimolare la sintesi del collagene e attivare il tono vascolare. Da applicare la mattina dopo la doccia o la notte prima di dormire, in poco tempo avrete un corpo perfetto, privo di smagliature.

Per una pelle idratata: Crema 100% naturale

In gravidanza la pelle è più sensibile, tirata, quindi c'è bisogno di una crema ricca di nutrienti naturali, che sappia distenderla e tonificarla. Realizzata con prodotti ipoallergenici, non contiene componenti di origine animale ma è ricca di nutrienti naturali. Usata costantemente nutre la pelle in profondità, la rassoda e tonifica rendendola elastica, morbida e soda, stimolando la produzione di collagene e di fibre elastiche della pelle. Ideale per le smagliature da gravidanza, è efficace anche per eliminare piccole smagliature.

Per un fisico perfetto: Crema per prevenire le smagliature

Per non avere le smagliature in gravidanza, un'alternativa può essere quella di prevenirle usando il prodotto giusto. Con questa crema la pelle verrà nutrita in profondità, rassodata e tonificata per renderla elastica, morbida e soda. Basta applicarla quotidianamente e si avrà la stimolazione della produzione di collagene. ?La lozione ad assorbimento rapido riducendo la comparsa di smagliature di colore rosso e bianco, levigando al tempo stesso la pelle.

Adatto anche per i massaggi: Olio riparatore

Con il passare del tempo il corpo cambia e possono comparire le smagliature. Questa miscela di oli è adatto all'uso durante la gravidanza, per ridurre al minimo questi sintomi. Può essere utilizzato anche durante l'allattamento al seno, perchè realizzato solo con oli naturali di prima qualità. L'olio di semi di soia è idratante ed antiossidante, quello di mandorle dolci è profondamente idratante. L'olio di avocado ammorbidisce ed aumenta l'elasticità, mentre quelli di macadamia e di rosa mosqueta sono nutritivi ad anti-età. L'olio di mais riduce le cicatrici e l'estratto di scorza d'arancia dona elasticità e possiede proprietà anti-infiammatorie. Basta applicarlo due volte al giorno con massaggi circolari, fino al suo completo assorbimento.

