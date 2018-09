I migliori cuocipappa per un'alimentazione sana

La fase dello svezzamento è il periodo più importante per i bambini e molte mamme si chiedono come rendere questo passaggio sano e sicuro. Cibi salutari devono essere nello stesso tempo gustosi e veloci. Il cuocipappa è un aiuto prezioso perchè riesce a preparare pranzetti gustosi in poco tempo per aiutare ogni mamma a destreggiarsi nei mille impegni della giornata. Vi presentiamo i migliori apparecchi, perfetti per preparare omogenizzati e frullati che rendono il passaggio dallo svezzamento all'alimentazione normale facile e sicura.

1. Philips

Volete iniziare lo svezzamento del vostro bambino, ma volete essere sicuri di preparare cibi salutari e gustosi? Questo cuocipappa è l'aiuto indispensabile. Basta tagliare le verdure a tocchetti, scegliere l'opzione vapore e il cibo cuocerà in modo sano lasciandovi del tempo libero. Una volta cotte, basta rigirare il boccale, frullare il contenuto e avrete l'omogenizzato che di sicuro conquisterà il palato del vostro piccolo. Il coperchio con modalità blocco è sicuro e limita la possibilità di incidenti.

2. Chicco

Il cuocipappa è ottimo per preparare pappe sane e nutrienti al tuo bambino, durante tutto il periodo dello svezzamento, in modo facile e veloce. La forma del cestello favorisce un’omogenea ed efficace distribuzione del vapore che avvolge il cibo preservando i principi nutritivi. Con il sistema Cut Express puoi tagliare gli ingredienti sottili direttamente nel cestello per una cottura più veloce. Con la funzione Easy Meal puoi omogeneizzare grazie alle lame in acciaio e riscaldare o scongelare le pappe.

3. Nuk

Il robot cuocipappa permette di preparare il pasto del tuo bambino in modo semplice, veloce e salutare, preservando le vitamine degli alimenti. Dotato di 4 funzioni può cuocere a vapore, omogenizzare, riscaldare e scongelare per preparazioni facili e veloci. Grazie al mixer a due velocità potrai preparare la pappa al tuo bambino in base alle sue esigenze, il primo livello trita gli alimenti grossolanamente per bimbi più grandi, il secondo livello passa finemente perfetto per i più piccoli. I due cestelli separati inoltre, permettono di cucinare contemporaneamente diversi alimenti.

4. Sumgott

Il cuocipappa con il boccale ampio e capiente, consente di preparare alimenti freschi e nutrienti in poco tempo conservando i principi nutritivi e il gusto naturale degli alimenti. Il robot 4 in 1 cuoce, mescola, riscalda e scongela per risparmiare spazio e tempo. Grazie allo sterilizzatore incluso il piccolo mangerà cibi sani e sicuri.

5. Babymoov

L'apparecchio è perfetto per accompagnare il piccolo dalla fase dello svezzamento a quella in cui assaggia le prime pappe. Con la funzione scaldabiberon il latte sarà pronto in pochi minuti. Il cuocipappa è l'aiuto indispensabile per le mamme che vanno sempre di corsa. L'apparecchio è in grado di cuocere e frullare contemporaneamente. Con lo sterilizzatore possiamo conservare e congelare le pappe che potranno essere scongelate all'occorrenza grazie all'apposita funzione.

