I migliori film sulla gravidanza per rilassarsi durante la dolce attesa

La gravidanza è tra i periodi più magici per le donne. Attesa, emozione e a volte piccoli pensieri, scandiscono le giornate delle future mamme. Per superare indenni i nove mesi e vivere la dolce attesa in maniera serena ci sono tante piccole soluzioni. Una di queste è rilassarsi comodamente sedute sul divano e godersi un bel film. Tra le pellicole c'è l'imbarazzo della scelta, ma se volete preparavi al grande giorno o rivivere i momenti più belli di quel periodo, perchè non scegliere un bel film sulla gravidanza? Divertente, romantica o emozionante la gravidanza sul grande schermo è stata affrontata da diversi punti di vista. Ecco una selezione delle migliori pellicole che vi faranno compagnia durante la dolce attesa!

1. Un film da vedere in compagnia del proprio partner: Che cosa aspettarsi quando si aspetta

Per affrontare il periodo della gravidanza insieme al vostro partner e condividere sia gioie che paure, questo film è la scelta ideale. La pellicola del 2012 diretta da Kirk Jones, è il rifacimento cinematografico della guida, diventata in poco tempo un best seller scritto da Heidi Murkoff e Sharon Maze. Il motivo di un simile successo? Il film e il libro raccontano la storia di cinque coppie tutte alle prese con la gravidanza. Le paure, le curiosità o i dubbi sono per tutti gli stessi, la differenza sta nell'affrontarli. Ognuno lo fa in base al suo carattere o esperienza, di sicuro troverete un personaggio in cui immedesimarvi e riderci su con la vostra dolce metà.

2. Per chi si sente un pò pasticciona: Bridget Jones' baby

La single più famosa e maldestra del grande schermo nel terzo capitolo della saga si scopre incinta. Il film arrivato nelle sale nel 2016 dopo il successo de "Il diario di Bridget Jones" del 2001 e di "Che pasticcio, Bridget Jones" del 2004, ci fa vedere la protagonista alle prese con nuove difficoltà. Dopo aver chiuso la storia con il suo amato Mark, Bridget decide di buttarsi a capofitto nel lavoro e pensare solo alla carriera. Il suo percorso viene interrotto da una notizia inaspettata, la donna scopre di essere incinta, ma non sa chi è il padre. Una commedia divertente che affronta il tema della carriera e della gravidanza.

3. Per approfondire ogni aspetto della gravidanza: Piacere, sono un po' incinta

La commedia del 2010 interpretata da Jennifer Lopez affronta il tema della voglia di diventare mamma anche se non si ha accanto l'uomo perfetto. Nella pellicola la protagonista stanca di attendere invana l'arrivo del principe azzurro, decide di ricorrere all'inseminazione artificiale. Solo dopo aver compiuto questa scelta incontrerà l'uomo della sua vita. In modo originale ill regista riesce a trattare il tema dell'innamoramento e dell'arrivo di un figlio, con regole del tutto sovvertite.

4. Un film delicato che fa riflettere: Juno

Il film uscito nel 2007, accolto fin da subito dalla critica che lo ha premiato con diversi premi, tra cui l'Oscar per la migliore sceneggiatura, affronta il tema della gravidanza in modo delicato. La storia racconta di un'adolescente che rimane incinta e che con il suo modo ironico a volte dissacrante affronta ciò che le sta succedendo. La protagonista entra in contatto con sè stessa e con i profondi cambiamenti che avvengono nell'animo di una donna quando diventa mamma.

5. Una commedia divertente e romantica: Nine months

Per concludere in bellezza, non poteva mancare un grande classico della commedia inglese. Il film interpretato da attori del calibro di Robin Williams, Hugh Grant e Julianne Moore è la scelta perfetta per trascorrere un paio d'ore in allegria. La storia racconta le paure del protagonista, Samuel, psicologo infantile, di diventare padre. La notizia lo spaventa tanto da mandarlo nel panico. I consigli sbagliati dell'amico single impenitente e di un ginecologo un po' sulle righe faranno il resto.

