Festa della mamma: i regali per emozionare le donne in dolce attesa

Far ascoltare musica al piccolo quando è nel pancione aiuta a rilassare il feto. Quindi un’idea regalo divertente è il sistema di altoparlanti che aderisce al ventre e consente di riprodurre il modo sicuro l’audio direttamente sul grembo. Una musica rilassante o un vostro messaggio vocale è un modo per mettersi in contatto con il piccolo e farlo sentire protetto. Facile da usare, può essere indossato sotto i vestiti senza che nessuno se ne accorga, basta regolarlo in base alla circonferenza della vostra pancia. Aderisce alla pelle grazie a comodi adesivi, basta scaricare l’app associata e potrete far ascoltare al piccolo la voce dei cari o la vostra canzone preferita.

Pro. La musica ha un volume basso e non eccessivo.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

In gravidanza le donne hanno difficoltà a dormire e a trovare la posizione giusta. Se avete intenzione di fare un regalo per la festa della mamma, questo cuscino è ideale. Grazie alla forma a U è possibile sagomarlo in tre modalità differenti per dare supporto alle spalle e a tutto il corpo. In questo modo durante la notte è possibile alleviare dolori e rigidità. Perfetto durante la gravidanza, può essere usato anche durante la fase dell’allattamento. Realizzato 100% in fibra di poliestere, è disponibile in differenti colori. Grazie al rivestimento sfoderatile potete lavarlo facilmente in lavatrice.

Pro. Comodo e morbido.

Contro. Per alcuni è un po’ corto.

Un’idea regalo per la donna incinta è la collana della gravidanza conosciuta anche come richiamo degli angeli. Il ciondolo pende sul pancione e produce un suono delicato, ottimo per coccolare il bambino. Il pendente a forma di ciuccio di dimensione 3,5 x 2,5 cm è piccolo e delicato. A completarlo c’è un charm a forma di piedino impreziosito con luminosi cristalli e un ciondolo a cuore con logo. La catena in acciaio inossidabile può essere indossata lunga o a doppio giro. La collana si conserva all’interno di un sacchetto con panno pulisci gioielli, per averla sempre brillante.

Pro. Il suono è delicato e dolce.

Contro. Per alcuni la collana è un po’ corta.

Durante il periodo della gravidanza le donne devono dedicare del tempo alla cura del corpo, quindi gli oli aromatici possono diventare un’ottima idea regalo. Grazie all’aromaterapia possono rilassarsi e dedicarsi alla meditazione. Il kit composto da diverse profumazioni come la lavanda per stimolare le funzioni cognitive, l’eucalipto per l’ottimismo, il tea tree per il morale, il sandalo per il coraggio, il gelsomino per la sicurezza, la camomilla per infondere calma, la menta e la citronella per stimolare il pensiero chiaro, il vetiver per la fondazione, l’arancio per la fiducia. Dovete scegliere solo il modo migliore per usarlo tra il diffusore, il vaporizzatore, l’inalatore e il bruciatore. Grazie alla comoda custodia con cerniera è possibile portarli sempre con sé.

Pro. Sono adatti a tutti i diffusori.

Contro. Per alcuni utenti le fragranze non sono molto intense.

Per far felice una futura mamma, un'idea regalo per festeggiare la giornata è la camicia della fortuna. Questo è il primo indumento che il bambino potrà indossare alla sua nascita come augurio di fortuna. Il completo con bavetta e camicia in seta è prodotto in Italia. Il materiale e morbido e delicato sulla pelle. Il set total white è curato nei minimi dettagli. Mentre la camicia ha dei delicati ricami con la scritta fortuna, la bavetta è completata con il pizzo.

Pro. Bello e dall’aspetto un po’ retrò.

Contro. Per alcuni la confezione è troppo fragile.

Il periodo della gravidanza è un momento ricco di emozioni e sentimenti. Per annotare tutti gli stati d’animo e ricordare i momenti più felici, il diario della gravidanza è il regalo perfetto per le future mamme. Le pagine illustrate sono state realizzate per rendere piacevole l’attesa dalla scelta del nome ai primi passi. Ogni pagina ha al suo interno pop up, risvolti, box per le impronte di manine e piedini, una bustina dove riporre il braccialetto dell'ospedale, piccole custodie per conservare importanti segreti, un origami a forma di cuore dove annotare nomi e nomignoli, un taccuino di filastrocche, di ricette, un metro da arricchire con le fotografie, una grande busta a soffietto e molte altre animazioni.

Pro. Libro originale e ben fatto.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

