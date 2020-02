Integratori gravidanza per avere la giusta carica durante i nove mesi

Durante la gravidanza le donne devono fare i conti con i cambiamenti del loro corpo, ma soprattutto con un dispendio maggiore di energie. Vitamine e sali minerali non devono mancare nella dieta, ma volte non si riesce ad assumere la giusta quantità attraverso il cibo.

Per non avere carenze e affrontare al meglio la gravidanza, le future mamme possono trovare aiuto negli integratori alimentari. Con l’aiuto di un ginecologo è possibile avere un piano alimentare da arricchire con gli integratori e assicurare la salute della mamma e del piccolo.

Ideali anche nella fase post partum, gli integratori da assumere dietro prescrizione medica vi faranno vivere in pieno il periodo più magico per una donna. Vediamo i migliori in commercio.

L’acido folico è contenuto in molti alimenti come carciofi, broccoli asparagi, ma per avere un aiuto in più gli integratori forniscono il fabbisogno quotidiano. La vitamina B9 deve essere assunta in gravidanza perchè previene la spina bifida nel feto. Con l’integratore multivitaminico One a Day Women’s Prenatal si ha un supporto nutrizionale per le future mamme e le neomamme, con ingredienti fondamentali come lo iodio. Da prendere prima di rimanere incinta, è perfetto anche nella fase post partum perchè aiuta le madri durante l'allattamento con Omega-3 DHA, che può essere trasmesso al bambino attraverso il latte materno e sostenere lo sviluppo del cervello.

L'integratore alimentare multivitaminico e multiminerale con DHA, è formulato per fornire le vitamine e i minerali per sostenere il metabolismo materno durante la gravidanza e l’allattamento. Ricco di ferro, zinco e vitamine come B6, B12, C, D, supporta la normale funzione del sistema immunitario. Assunto giornalmente, seguendo le prescrizioni mediche, il DHA contribuisce al normale sviluppo cerebrale e degli occhi nel feto e nel neonato allattato al seno, mentre l’acido folico aiuta la formazione dei tessuti.

Fondamentale nella dieta quotidiana, il ferro assume particolare importanza per le donne incinta perchè assicura il trasporto di ossigeno nei tessuti. Presente in molti alimenti come carne, legumi, frutta secca e cereali alcune donne hanno bisogno di un aiuto in più. Dietro prescrizione del ginecologo, l’integratore Ferrocento Act aiuta a mantenere il livelli del ferro stabili. L’integratore alimentate a base di Acido folico e Vitamina C, è perfetto anche durante la fase dell’allattamento. Senza glutine, OGM e lattosio è pensato per le future mamme che hanno intolleranze.

La gravidanza è un periodo delicato e il sistema immunitario deve essere protetto. La vitamina C, il rame e lo zinco sono nutrienti essenziali che proteggono le cellule e danno i giusti nutrienti per supportare il sistema immunitario. Multicentrum Mamma DHA contiene tutte le vitamine e i minerali essenziali. Il calcio durante la gestazione deve essere trasmesso al feto per creare il patrimonio osseo. L’Acido Docosaesaenoico (DHA) sintetizzato dall’organismo solo in piccole quantità, deve essere integrato per contribuire al normale sviluppo cerebrale e degli occhi nel feto. Tutti questi principi sono garantiti da questo integratore da assumere in base alle prescrizioni del ginecologo.

Le esigenze delle donne che stanno per diventare mamma sono diverse. Natalben Supra ha in se tutti gli elementi che, insieme alla dieta decisa dal ginecologo, contribuiscono al benessere della donna durante i nove mesi. L’aumento della necessità di acido folico, presente in verdura, frutta, legumi e cereali integrali, in alcuni casi deve essere integrato per assicurare lo sviluppo del feto. Il multivitaminico, inoltre, dà il giusto apporto di ferro, zinco, iodio tutti componenti che aiutano la futura mamma e il feto a stare bene.

