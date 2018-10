Le maglie allattamento per sentirsi a proprio agio in ogni situazione

Quando si è incinta o durante l'allattamento la comodità è l'obiettivo principale di ogni donna. Questo non vuol dire dover rinunciare allo stile e ad un look super chic. Per essere sempre alla moda e allattare comodamente in ogni situazione le maglie per allattare sono la scelta più indicata. Vi mostriamo una selezione delle migliori maglie che diventeranno i capi basici indispensabili nel tuo guardaroba da abbinare a qualsiasi capo per un look casual chic.

1. Happy Mama

Vuoi essere elegante e comoda durante tutta la gravidanza? Con la felpa per allattamento è possibile. Disponibile in diversi colori e fantasie, vi permette di essere chic e pratica in ogni occasione. Realizzata in cotone è resa unica dal cappuccio, dalle comode tasche sul davanti e dai dettagli a contrasto. Il tessuto elasticizzato si adatta alle forme che cambiano durante la gravidanza e sottolinea la silhouette. Il modello con cut-out nascosto è perfetto quando dobbiamo allattare. Bastano pochi gesti e siete pronte per il vostro piccolo.

2. Zeta Ville

La maglia a maniche lunghe con il collo a ciambella è perfetta da indossare durante la stagione più fredda per essere sempre al riparo e al sicuro. La maglia in tessuto elasticizzato può essere indossata durante la gravidanza. Il materiale di cui è composta riesce ad adattarsi alle forme e a farvi sentire sempre belle ed eleganti. I tagli sul davanti permettono di allattare il bambino in pochi minuti in ogni situazione, in totale comfort e discrezione.

3. Vicgrey

Con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno si ha bisogno di maglie calde e avvolgenti. La felpa è quello che fa per voi. Disponibile in due colori, blu e grigio, la stampa con stelle all-over è ideale da indossare nel tempo libero o durante una piacevole passeggiata. La felpa con cappuccio mette al riparo da vento e freddo. Il modello perfetto durante la gravidanza, può essere usato anche durante l'allattamento grazie ai comodi inserti laterali.

4. Besthoo

La maglia a maniche lunghe con scollo a V è casual ed elegante. Il modello a righe è perfetta da abbinare su jeans o pantaloni. Il morbido tessuto vi terrà al caldo e vi farà sentire sicure durante tutta la giornata. Il sistema cut-out nascosto permette di usare la maglia durante il periodo della gravidanza e anche nel periodo successivo, per avere comfort e praticità in ogni fase dell'allattamento.

5. Topgrowth

La maglia stile impero disponibile in diversi colori, si abbina alla perfezione su pantaloni o leggins per essere alla moda anche durante la gravidanza. Il morbido tessuto traspirante vi farà sentire protette e a vostro agio in ogni situazione. Perfetta durante i nove mesi dell'attesa, sarà il capo irrinunciabile anche durante l'allattamento. Il sistema cut-out nascosto vi permette di allattare in modo semplice e discreto.

