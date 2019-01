Pancere e fasce per la gravidanza, per alleviare il peso sulla schiena e sostenere il pancione

Durante la gravidanza il corpo di ogni donna subisce diversi cambiamenti. La pancia diventa sempre più grande e pesante e il baricentro del corpo si sposta adattandosi alle diverse fasi della crescita del piccolino. Anche se per le future mamme è il periodo più magico, i mesi prima del parto sono scanditi da dolori alla schiena e ai reni. Per vivere senza stress e in totale serenità l'ultimo periodo della gravidanza la soluzione ideale è ricorrere alle pancere che abbracciano e sostengono il pancione. In commercio ci sono diversi modelli, difficile scegliere quello adatto alle proprie esigenze. Per individuare il sostegno perfetto vi segnaliamo i migliori prodotti in commercio, che strizzano l'occhio anche alla femminilità.

1. Premamy

La fascia per sostenere la pancia durante la gravidanza è pensata per regalare il massimo del comfort alle future mamme senza dimenticare la loro femminilità. Il modello interamente made in Italy è pensato per esaltare le forme di ogni donna. La fascia contenitiva può essere usata sia nei mesi precedenti al parto, per alleviare i dolori alla schiena, sia nella fase post parto per modellarne la silhouette.

I materiali leggeri ed elastici si adattano ad ogni fase della gravidanza lasciando traspirare la pelle per assicurare il massimo del benessere ad ogni donna. Adatta a lavaggi frequenti, dura nel tempo senza perdere aderenza ed elasticità.

2. Gios

La pancera avvolgente, abbraccia la pancia per regalare il massimo del sostegno. In questo modo la parte alta della fascia aiuta a limitare il peso che grava su schiena e reni delle future mamme. Il modello in morbido cotone, unisce la qualità dei materiali ad un design semplice e lineare pensato per mettere in evidenza le curve delle donne incinte. Lavabile in lavatrice non perde elasticità nel corso del tempo.

3. Lady Bella Lingerie

La fascia elastica realizzata in morbido cotone è pensata per sostenere ed offrire supporto all'addome ed alla zona lombare senza costringere. La pancera è ottima da indossare in qualsiasi momento della giornata per dare sostegno durante una passeggiata o le ore di lavoro. Il materiale traspirante è elasticizzato e asciuga velocemente conservando le proprie caratteristiche anche dopo molti lavaggi.

4. RelaxMaternity

La pancera realizzata in cotone elasticizzato e cuciture piatte offre il massimo del comfort e della vestibilità ad ogni donna. Il tessuto elasticizzato modella i glutei e si adatta ai cambiamenti del corpo nel corso della gravidanza. La fascia con sostegno addome incorporato, aiuta a mantenere una corretta postura ed evita che l'addome si sforzi eccessivamente.

5. ZJchao

Per chi non ama pancere e guaine, l'alternativa per vivere in modo sereno gli ultimi mesi di gravidanza è la cintura elastica. Il supporto in cotone elasticizzato è realizzato per alleviare le fatiche della gravidanza man mano che va avanti. Dotata di velcro, è realizzata per ressere regolata in modo corretto, mentre la pancia cresce, per avere il massimo del comfort. Il materiale leggero e traspirante è perfetto per essere indossato in ogni periodo dell'anno e sopra i vestiti.