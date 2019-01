I pigiami per essere comoda e sensuale anche in gravidanza

Durante i nove mesi di gravidanza per la donna è importante essere comoda e avere il massimo del comfort. Le ore notturne sono il momento migliore della giornata per potersi rilassare e sentirsi a proprio agio. Pigiami e camice da notte sono l'idumento perfetto per accompagnare le ore di riposo. In cotone, calde e avvolgenti scegliere il modello giusto che riesca a mixare comodità e un pizzico di sensualità non è sempre semplice. Per aiutarvi nella scelta del pigiama irresistibile, vi presentiamo i migliori modelli che vi faranno sentire pratica e che conquisteranno il vostro lui.

1. Per chi ama lo stile semplice ed elegante: Pigiama premaman a quadri

Per sentirsi elegante e comoda durante le ore notturne, il modello dal taglio classico è perfetto. Il pigiama due pezzi, ha la felpa a maniche lunghe resa raffinata dallo scollo a V. La maglia a fondo unico ha inserti a contrasto che richiamano il motivo a quadri del pantalone. Ideale per chi predilige lo stile scozzese. Disponibile in diversi colori e fantasie, si adatta ad ogni gusto. Il design della felpa non solo accompagnerà dolcemente le curve del pancione, ma è pensato per essere pratico e funzionale durante l'allattamento. Il pigiama realizzato 100% in cotone morbido è traspirante per assicurare il massimo del benessere durante il riposo notturno.

Scopri di più su Amazon a 24,99€

2. Perfetto per chi ama lo stile classico: Camicia da notte premaman

La camicia da notte è il simbolo dell'eleganza e della sensualità. Per essere sempre perfetta anche in gravidanza il modello è irrinunciabile. A fondo unico con stampa a stella all over, rispecchia i gusti e gli stili di ogni donna. La camicia a maniche lunghe è la scelta ideale nelle fredde serata invernali, perchè protegge e mantiene al caldo le future mamme. Lo scollo a V o con bottoni è realizzato per agevolare la fase dell'allattamento.

Scopri di più su Amazon a 21,99€

3. Calda e avvolgente per sentirsi protetta e sicura in inverno: Pigiama premaman a maniche lunghe

Il pigiama due pezzi con ampia felpa a manica lunga è perfetta per dormire calde e protette durante le notti invernali. La maglia più lunga sul retro si adatta ai cambiamenti del corpo nel corso della gravidanza. Il modello con taschino sul seno e scollo con bottoncini è stato realizzato per sbottonare facilmente la felpa durante il periodo dell'allattamento. Il pigiama con felpa e leggings in coordinato, in cotone 100% sono traspiranti per ridurre al minimo i fastidi alla pelle.

Scopri di più su Amazon a 24,99€

4. Classico e raffinato: Pigiama premaman stile impero

Il pigiama stile impero è perfetto per chi ama i modelli classici ed eleganti. Il modello disponibile in rosa antico o nero, è reso raffinato dagli inserti in pizzo sullo scollo e sulle maniche. Per uno stile sensuale anche in gravidanza. Il tessuto in jersey elasticizzato, si adatta alle linee del corpo e al cambiamento nel corso dei nove mesi. Lo scollo a V, pratico e funzionale, renderà il momento dell'allattamento piacevole con pochi semplici gesti.

Scopri di più su Amazon a 20,84€

5. Ideale per chi ama il colore e le stampe: Camicia da notte premaman a stampa

A quadri, a pois o a righe, la camicia da notte premaman è perfetta per rispecchiare lo stile e i gusti di ogni donna. Colorato e divertente il modello è pensato per seguire l'evoluzione del corpo durante i nove mesi di gravidanza e oltre. Lo scollo dotato di pratici bottoni, è perfetto per allattare anche in piena notte in modo semplice e discreto. Il tessuto in cotone è realizzato per regalare il massimo del comfort e resistere nel tempo anche dopo diversi lavaggi.

Scopri di più su Amazon a 17,99€