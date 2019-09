6 idee regalo per coccolare e far felice una neomamma

La nascita di un bambino è un’esperienza importante per ogni donna. La gioia e la felicità a volte sono accompagnate anche da timore e stanchezza.

Le neomamma proprio per questo hanno bisogno di qualche coccola in più e di rilassarsi. Se volete festeggiare un’amica o una sorella diventate da poco mamme, un regalo è la soluzione ideale.

Questo non deve essere un oggetto per il bebè, ma un pensiero che possa aiutarla ad affrontare al meglio i primi mesi da mamma o che sia interamente dedicato a lei e al suo relax.

Anche se il regalo perfetto non esiste, potete provare a dedicare una piccola attenzione alla persona che lo riceverà.

Nel dovete fare altro che pensare alla personalità e ai suoi gusti e farvi ispirare dai nostri consigli, per un piccolo pensiero tutto dedicato alla neo mamma.

Il contatto tra madre e figlio è importante, per alcune è impossibile allontanarsi dal loro piccolo. Se una tua amica o collega è tra queste, il regalo perfetto è la fascia porta bebè. Realizzata in cotone biologico al 100%, e certificata da GOTS, il materiale è bi-elastico e senza elastan. Il tessuto leggero e traspirante è nello stesso tempo resistente e pensato per garantire il massimo benessere del piccolo. Larga 60 cm, regala il massimo supporto per far assumere al bambino una postura ergonomica, sicura e confortevole. Facile da indossare grazie ai bordi a contrasto è disponibile in diversi colori. Non dovete fare altro che scegliere quello preferito dalla neomamma e regalarglielo.

Pro. Pratica e resistente ha il libretto delle istruzioni per indossarla senza errori.

Contro. Adatta per i primi mesi del neonato

Scopri di più su Amazon a 46,66€ con uno sconto del 21%

Per le mamme super impegnate, la praticità è fondamentale Per avere tutto l’occorrente quando sono fuori casa, la scelta ideale è un pratico zaino fasciatoio. Grande e capiente, la borsa permette di avere sempre con se tutto quello di cui lei e il piccolo hanno bisogno, dal latte ai pannolini fino al cambio. La zona frontale ha un vano isolante per 2 bottiglie bambini, e 4 tasche all’interno per conservare tutto in ordine. Le tasche laterali facili da raggiungere sono perfette per conservare gli oggetti più utilizzati, come biberon o giocattoli. Grazie alla tracolla, può essere agganciata al passeggino riducendo al minimo l’ingombro.

Pro. Disponibile in diverse fantasie, è un modello bello e capiente.

Contro. Non si adatta a tutti i passeggini.

Scopri di più su Amazon a 36,99€

Se avete voglia di fare un regalo del tutto personale, la camicia da notte è la scelta ideale. Il capo d'abbigliamento permetterà alle neomamme di riposare in totale comodità. Realizzato in tessuto jersey, la camicia da notte a maniche corte è perfetta per il periodo primaverile o estivo. Il modello in grigio è reso unico da dei romantici fiori disegnati in differenti colori che richiamano le finiture dello scollo e delle maniche. La camicia da notte è pensata per la fase dell'allattamento grazie allo scollo con bottoni.

Pro. Il tessuto leggero si asciuga facilmente.

Contro. Bisogna valutare bene le taglie.

Scopri di più su Amazon a 17,99€

Quando scegliete un regalo per le neomamme, dovete pensare alla praticità e all'utilizzo nel corso del tempo. Un pensiero utile è la copertina, oltre ad usarla per il piccolo può essere utile anche alle mamme quando sono fuori casa e devono allettare. La coperta 120x120cm rende più facile avvolgere i bambini, e coprirsi. Il modello morbido è realizzato con il 70% in fibra di bambù e il 30% di cotone. La coperta traspirante è la scelta perfetta per la pelle sensibile dei neonati e delle mamme. Disponibile in due fantasie, foglie e dente di leone, potete scegliere quella che fa per la vostra amica o collega.

Pro. Tessuti morbidi e colori tenui sono il mix perfetto.

Contro. Perfetto in l'estate se si vuole usare come copertina per bambini.

Scopri di più su Amazon a 12,90€

Quando si ha da poco un bambino è tutto nuovo e a volte un po' stancante. Per regalare alla neomamma un momento tutto per sè in totale relax, i sali da bagno sono la scelta ideale. Per non farle mancare niente potete scegliere una confezione regalo con il necessario come il doccia schiuma, scrub corpo, crema per il corpo e mini bastoncini profumati per diffondere un piacevole aroma durante il bagno rilassante. I prodotti per il bagno con fiori di ciliegio ristoratore e latte di riso biologico lasceranno un delicato odore sulla pelle. La confezione regalo elegante ed ecologica una volta terminati i prodotti può essere riutilizzata per conservare piccoli oggetti o ricordi.

Scopri di più su Amazon a 46,13

I momenti che una mamma può dedicare a sè stessa sono pochi, oltre al bagno rilassante, una piacevole coccola può essere rappresentata da una gustosa tisana. Allora perchè non regalare una tazza con tisaniera? Il modello è perfetto per le amanti dei gatti. Il design accattivante e divertente farà felice vostra sorella o una vostra amica. La tazza in vetro con il simpatico coperchio che ricorda il musetto di un gatto e il manico a forma di coda, è completata da una tisaniera a forma di pesce. Resistente sia al caldo che al freddo, accompagnerà le neomamme sia nelle fredde serate invernali, sia nei caldi pomeriggi estivi.

Pro. Simpatica e divertente è perfetta per gli appassionati di gatti.

Contro. Aprire il diffusore a forma di pesce è difficile perchè un po' piccolo.