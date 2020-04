I reggiseni da allattamento: gli accessori indispensabili per ogni mamma

Per le mamme o le future mamme la comodità è la parola d'ordine. Per questo tra gli accessori a cui prestare particolare attenzione ci sono i reggiseni da allattamento.

L'abbigliamento intimo deve garantire comodità e sicurezza. Per essere pronte quando il piccolo reclama la pappa e per potersi sistemare con una mano sola, la praticità è fondamentale. Un reggiseno sbagliato, inoltre, può portare a conseguenze sgradevoli per la propria salute.

In un momento così delicato per il seno è fondamentale fermarsi e riflette un attimo sul modello più adatto alle proprie esigenze. Se non avete le idee chiare e avete paura di sbagliare vediamo insieme i 5 modelli che potrebbero fare al caso vostro.

Durante la fase dell’allattamento la comodità è fondamentale e questo reggiseno in cotone, racchiude tutte le caratteristiche. Il modello è pratico e garantisce il massimo del comfort perchè è senza ferretti e imbottiture. Grazie a questa particolarità il reggiseno ha una vestibilità leggera e comoda. Il capo di biancheria dotato di chiusura frontale facilita la preparazione all'allattamento. Le spalline regolabili servono a calibrare il sostegno necessario. L'indumento in puro cotone è comodo e confortevole per un contatto ottimale con la pelle. Disponibile in diversi colori, dal classico nero o bianco a tinte pastello, non dovete fare altro che scegliere quello che vi piace di più.

Pro. Segue perfettamente le linee del corpo.

Contro. Bisogna prendere bene le misure.

Quando si allatta o si è incinta i reggisseni devono essere comodi, ma anche eleganti. Questo modello con stampa a pois e fiocco al centro è super raffinato e regala un tocco di romanticismo alla vostra lingerie. I ferretti con coppe imbottite fasciano e sostengono le curve, mentre le spalline regolabili, ma non staccabili, esaltano il decollette. La marcia in più? La pratica apertura sulla parte anteriore delle coppe è facilitata dai bottoni a pressione. Per essere subito pronte quando il piccolo reclama la pappa.

Pro. Il reggiseno è ben fatto.

Contro. Bisogna stare attenti alle taglie.

I materiali di alta qualità sono ideali per le donne in fase di allattamento o di gravidanza. Le coppe realizzate in morbido cotone garantiscono una protezione del seno e una piacevole sensazione sulla pelle. Senza ferretto e cuciture riescono ad accompagnare le forme del corpo. Le ampie spalline sono pensate per offrire un eccellente sostegno senza aumentare il carico sulle spalle. Il materiale di qualità si asciuga rapidamente e assorbe il sudore, per sentirsi fresca e a proprio agio in ogni momento. L’apertura a clip permette di aprire e chiudere le coppe con una mano sola. Disponibile in bianco e rosa, la stampa a pois e gli inserti in pizzo rendono il modello elegante e raffinato.

Pro. Il reggiseno è comodo e pratico.

Contro. Il materiale è ideale in inverno, meno in estate.

Per sentirsi comode e a proprio agio durante la fase dell’allattamento il reggiseno deve adattarsi perfettamente al corpo. A volte le cuciture possono dare fastidio quindi questo modello senza, è la scelta ideale per indossarlo e avere una piacevole sensazione. Il tessuto elastico di alta qualità è ultra stretch per adattarsi alle variazioni del corpo. La struttura a triangolo accompagna le curve del corpo, mentre le bretelle larghe sostengono in modo impeccabile. Il design semplice e confortevole, è impreziosito da dettagli che lo rendono unico ed estremamente elegante. I particolari in pizzo sono raffinati e rendono il modello super romantico. Perfetto durante la fase dell’allattamento, si trasforma in un comodo reggiseno sportivo.

Pro. Il reggiseo veste bene.

Contro. Bisogna scegliere le taglie con attenzione.

Traspirante e rinforzato questo reggiseno da allattamento segue il naturale mutare delle forme di una neomamma. Il tessuto morbido dona la sensazione di massimo comfort in ogni momento della giornata. Rivestito con materiale modellante e traspirante, è comodo da indossare e facile da usare quando bisogna allattare il piccolo. Le bretelle regolabili con apertura facilitata permettono di rendere l'allattamento facile e sicuro. Le coppe removibili regalano la sensazione di non averlo e sono pensate per renderlo adatto ad ogni fase della gravidanza. La confezione con tre reggiseni in tre diversi colori: beige, rosa e nero, permette di avere una scorta a portata di mano.

Pro. Il materiale si adatta perfettamente al corpo.

Contro. Per alcuni utenti sono un po' ingombranti.

Il materiale morbido e confortevole è traspirante, perfetto per regalare una piacevole sensazione sulla pelle e sentirsi a proprio agio anche durante la primavera e l'estate quando le temperature sono alte. Il modello incrociato, accompagna le curve del corpo per regalare una piacevole sensazione. Le bretelle ampie e regolabili sostengono il seno anche se non ha i ferretti. Il modello raffinato, è completato da profili in pizzo, per rendere il reggiseno elegante. Disponibile in diversi colori come bianco, nero, beige o rosa, non vi resta che scegliere il vostro colore preferito.

Pro. Morbido e confortevole.

Contro. Meglio prendere una taglia in più.

