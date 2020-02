Gli esercizi post parto per tornare in forma

Diventare madre è un’esperienza importante per ogni donna. Insicurezza, paure e timori, si sciolgono dopo la nascita del bambino.

Pronte ad accogliere il nuovo arrivato nella sua camera con tutto l’occorrente a disposizione come fasciatoi, culle e lettini, spesso le neomamme si dimenticano di essere anche donne.

Se durante la gravidanza integratori e attività fisica non sono mancati per avere le giuste energie, il post parto è il momento per rimettersi in forma. Anche se il tempo non è molto, vi basta seguire un’alimentazione corretta e fare un po’ di sport direttamente a casa.

Vediamo gli esercizi da eseguire.

Glutei

Prendete un tappetino da fitness e posizionatelo sul pavimento, stendetevi sopra, piegate le gambe poggiando le piante sul pavimento. Posizionate le braccia lungo il corpo, ora contraete leggermente i glutei alzando il bacino, come a formare un ponte. Rimanete in posizione per alcuni secondi, ritornate giù e rilassatevi. Ripetete il movimento in serie da 15 per te volte, intervallati da un minuti di riposo.

Schiena

Rimanendo supine, portate le gambe al petto e sollevatele leggermente. Ora fate dondolare le gambe da una parte all’altra raggiungendo il massimo punto di torsione della schiena. Ripetete l’esercizio per tre serie da 15 torsioni ognuna.

Gambe

Sempre distese sul tappetino da yoga, posizionatevi sul fianco, sollevate la gamba in alto e poi riportatela vicino all’altra senza mai toccarla. Ripetete l’esercizio per 15 volte su ogni fianco.

Addominali

Sdraiatevi a terra supine, piegate le gambe leggermente divaricate. Posizionate le braccia aderenti al corpo. Tirare la pancia in dentro buttando fuori l’aria. Mantenete la posizione per qualche secondo e poi rilassare inspirando.

Oltre a questi esercizi, molti esperti consigliano una passeggiata giornaliera. Camminare per circa mezz’ora è un modo per tornare in forma dedicando del tempo al proprio piccolo.

Questa attività può essere svolta con il bimbo nel passeggino o nel marsupio. Non solo il piccolo potrà godere di una bella giornata insieme a voi, ma la passeggiata aiuterà le neomamme a ridurre la retenzione idrica.

Se fate gli esercizi con costanza, seguite un regime alimentare sano, bevete molta acqua e vi fate consigliare da un esperto di fitness per un programma specializzato, in pochi mesi ritornerete ad avere una forma smagliante.