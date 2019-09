Sport in gravidanza: i migliori per rimanere in forma durante i nove mesi

Molte donne praticano attività fisica e decidono di continuare anche durante la gravidanza. Dedicarsi allo sport durante i nove mesi, regala benefici sia al fisico della futura mamma che al piccolo.

Per sfruttare al meglio l’attività fisica, basta consultare il vostro ginecologo e stabilire insieme lo sport da svolgere e il livello di intensità.

Mentre nuoto e yoga, sono i prediletti, meglio evitare le attività a contatto o troppo violente. Vediamo insieme gli sport migliori.

Lo sport del momento che si basa sulla camminata veloce tra le strade della città, è super consigliato anche alle donne incinta. L’attività permette di rimanere in forma senza grandi sforzi, con la possibilità di respirare aria pulita se si pratica all’interno di parchi. La prima cosa a cui fare attenzione durante lo sport è l’idratazione. Quindi oltre ad evitare le ore particolarmente calde, dobbiamo assume la giusta quantità di liquidi. Per non rimanere mai senza acqua o la nostra bevanda preferita, l’accessorio da avere a portata di mano è la bottiglietta termica. Questo modello disponibile in due misure e in diversi colori è perfetto per accontentare ogni gusto. Il tappo con anello in silicone elimina le perdite d’acqua. La borraccia in acciaio inossidabile a doppia parete mantiene il liquido caldo fino a 12 ore e freddo fino a 24 ore. Realizzato in materiale non tossico, è sicuro e sano anche per le donne incinta.

Durante la gravidanza l’attività fisica deve essere moderata, ma non vuol dire dover rinunciare ad avere un fisico tonico. Se è meglio evitare sport che costringono a stare supini, per non gravare sulla vena cava, un’alternativa è quella di usare i pesetti. L’attività, che non deve mai superare i 40-50 minuti consecutivi, aiuta a mantenere il corpo in forma e tonico. La coppia di manubri da 1 kg rivestita in neoprene è perfetta per allenarsi comodamente a casa. In questa fase, meglio scegliere un carico che permetta di eseguire senza sforzo 12-15 ripetizioni. Realizzati in diversi colori, i pesi sono completati da un fondo piatto ideale per evitare che rotolino una volta poggiati sul pavimento.

Se amate lo yoga e volete continuare a praticarlo anche in gravidanza, sarete contente di sapere che è tra le attività consigliate. Lo sport permette di allenare i muscoli del pavimento pelvico e della schiena, fondamentali per vivere serenamente i nove mesi. Inoltre, lo yoga permette di rilassarsi e quindi di allontanare le ansie tipiche di questa fase. Per praticarlo nel modo migliore il tappetino non può mancare. Questo modello con superficie antiscivolo, vi permette di mantenere la posizione senza il rischio di scivolare. L’imbottitura extra, trasmetterà una piacevole sensazione di comfort ai piedi. Realizzato in gomma nietrile, è resistente e duraturo. Grazie alla sua cinghia potete arrotolarlo e trasportarlo ovunque. Non vi resta che praticare questa attività e ascoltare il vostro corpo!

Tra le attività consigliate non può mancare il nuoto, soprattutto a partire dal terzo mese. Oltre a farvi sentire più leggere, vi aiuta a riattivare la circolazione degli arti che in gravidanza soffrono di più a causa della ritenzione idrica. Il nuoto, inoltre tonifica gli addominali obliqui che vi aiuteranno durante il parto e agevoleranno le spinte. Il costume intero non può mancare nella vostra borsa da piscina. Il modello realizzato in tessuto maxfit è resistente al cloro e si asciuga rapidamente. Il costume total black con logo a contrasto, è completato da spalline regolabili e laccetti laterali per una facile regolazione della taglia. Il modello con tessuto foderato sul davanti vi accompagnerà nel corso di tutta la gravidanza. Non dovete far altro che fare una bella nuotata o qualche sessione di acquagym.

Tra le attività da svolgere in gravidanza, utile anche nella fase del parto, c’è la danza. In questo modo si unisce l’attività fisica con quella emozionale. Ovviamente la scelta del tipo di ballo dipende dal vostro livello. Se non avete mai praticato questa disciplina meglio scegliere un’attività meno intensa, se invece avete già esperienza potete continuare con la stessa. Tra i balli più indicati c’è la danzaterapia. Questa tecnica usa il movimento creativo per entrare in contatto con i propri sentimenti. Per sentirsi a proprio agio e vivere al meglio questa esperienza, meglio munirsi del giusto abbigliamento. Il leggings vi permette di avere il massimo del comfort. La struttura elasticizzata in 4 direzioni garantisce maggiore mobilità in ogni direzione anche quando avete il pancione. Questo pantalone in tessuto di qualità lascia una piacevole sensazione sulla pelle. Disponibile in diversi colori, non dovete far altro che dedicarvi al vostro ballo preferito.

