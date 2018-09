I tiralatte per soddisfare le esigenze di ogni mamma

L'allattamento è un momento di comunione tra mamma e bambino, che rafforza il loro legame creando un senso di sicurezza per entrambi. A volte a causa di impegni non sempre le mamme possono essere presenti e allattare i loro piccoli, quindi il tiralatte diventa indispensabile. Con questo accessorio avrete la possibilità di assicurare ai neonati il latte materno anche in vostra assenza. Elettrici o manuali i tiralatte in commercio sono davvero tanti, vi presentiamo una selezione dei modelli che possono fare al caso vostro.

1. Madela

Se sei una mamma attiva alle prese con lavoro, sport e impegni quotidiani, il tiralatte elettrico è la soluzione ideale. Dotato dell'innovativa tecnologia 2-phase Expression, passa in automatico dalla fase di stimolazione a quella di estrazione del latte, che può essere realizzata anche manualmente. Il tiralatte pensa all'alimentazione del più piccolo, l'accessorio Calma rirpoduce la suzione naturale del bambino, così i piccoli non devono modificare il loro modo di alimentarsi.

Scopri di più su Amazon

2. Philips

Il design semplice e compatto rende il tiralatte manuale pratico e confortevole sia nel momento dell'utilizzo che in quello del trasporto. La conformazione vi permette di rilassarvi e sedervi comodamete nel momento dell'estrazone. I morbidi cuscinetti massaggianti donano una sensazione di calore sulla pelle, stimolando in modo delicato la produzione naturale di latte.

Scopri di più su Amazon

3. Chicco

Il tiralatte permette alle mamme di estrarre il proprio latte in modo efficace, confortevole, semplice ed in poco tempo. La maniglia ergonomica è stata realizzata per renderne l'uso più facile e senza sforzi. La campana in silicone morbida e delicata si adatta perfettamente a qualsiasi forma e dimensione del seno.

Scopri di più su Amazon

4. Vosmep

Il tiralatte con doppia pompa è perfetto per le madri che vanno sempre di corsa, prese dai mille impegni quotidiani. Dotata di quattro impostazioni di pompaggio, assicura una modalità di stimolazione delicata. I cuscini in silicone leggero e morbido, regalano una sensazione di confort e benessere.

Scopri di più su Amazon

5. Momcozy

Il tiralatte elettrico permette alle mamme di portare avanti la loro routine quotidiana e vivere l'allattamento in modo piacevole. Regolabile su sedici livelli, è possibile memorizzare quello preferito rendendo comodo e veloce il suo utilizzo. Silenzioso e dotato di una valvola interna di non ritorno, protegge il latte da contaminazioni e assicura il sonno del bambino.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!