Come preparare la valigia del parto

Il momento più atteso si sta avvicinando, l’emozione e tanta e per essere sicura di essere pronta, quando arriverà il giorno di andare in ospedale, è meglio preparare la valigia in tempo.

Anche se sembra una cosa superflua il bagaglio con cui entrerai in ospedale deve contenere l’indispensabile per farti sentire a tuo agio in un momento così importante.

Non è mai troppo presto per preparare la valigia del parto, ma il periodo migliore rimane intorno alla 34esima settimana quando avrai scelto l’ospedale.

Cosa mettere in valigia

Scegliere l’ospedale prima di fare la valigia è molto importante perchè ogni complesso ha le sue modalità e accessori a disposizione della mamma e del bambino.

Una volta stabilito cosa serve o meno è arrivato il omento di preparare il bagaglio.

La prima cosa a cui pensare sono i documenti personali come la carta d’identità e la tessera sanitaria. Non meno importante è tutta la documentazione clinica, accumulata nel corso dei nove mesi, come analisi o ecografie.

Cosa serve alla mamma

Meglio munirsi di capi morbidi e confortevoli. Le camicie da notte non possono mancare e il modello ideale è quello abbottonato davanti per facilitare l’allattamento.

Calzini, mutande a rete e assorbenti post parto, sono indispensabili come le coppette assorbilatte.

Se dopo alcuni giorni nel letto avete voglia di alzarvi, meglio munirvi di una vestaglia, delle ciabattine, dei reggiseni per allattamento, da indossare quando andate via, perchè durante i primi giorni dopo il parto, meglio non comprimere il seno per facilitare l’avviamento all’allattamento.

Il beauty dovrà contenere, elastici, pettine, specchio, spazzolino da denti con dentifricio, sapone e tutto ciò che serve per la pulizia intima.

Infine, non dimenticate di mettere nella valigia qualche moneta, il caricabatterie, un libro, una rivista o il tablet per aiutarvi a trascorrere il tempo. Tra le ultime cose da inserire in valigia non dimenticate gli abiti che vi serviranno quando uscirete dall’ospedale.

Cosa serve al neonato

Meglio sistemare gli accessori per il neonato in uno scomparto diverso dal vostro per avere tutto in ordine, per facilitare il compito potete imbustare il cambio in sacchetti con l’etichetta che riporta il nome e il cognome del piccolo.

Anche per il neonato meglio scegliere body e tutine in cotone facili da lavare, le calze, i pannolini taglia piccola, se richiesti dall’ospedale. Se si è in inverno meglio munirsi di un cappellino e di una copertina.

Hai preso tutto? Non resta che fare la check list e rilassarti godendoti questo momento emozionante.