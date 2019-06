Abbigliamento premaman, i vestiti per essere comode e femminili

Quando si è incinta molte donne pensano di dover sacrificare il proprio stile a favore della comodità. In realtà, ogni donna durante i nove mesi deve sentirsi bella e pratica senza rinunciare al suo look. Sia che siate alla ricerca di un costume da bagno o un abito da cerimonia, la cosa più importante è puntare su un outfit semplice ed elegante, senza mai rinunciare ad essere sè stesse.

I vestiti prepaman sono un'alternativa comoda e sicura per mettere in evidenza o nascondere il pancione a seconda delle preferenze. Per scegliere i modelli ideali ed affrontare il caldo estivo, ci sono delle piccole regole. L'importante è scegliere tessuti di qualità che non impediscano la traspirazione e che scendano morbidi sulle curve. Con il pancione spesso è difficile muoversi e il vestito deve accompagnare i movimenti. Lungo o corto al ginocchio, mai rinunciare ad almeno un capo con una stampa piccola o grande, l'importante è rispettare il proprio stile.

Avete voglia di fare shopping e volete qualche consiglio? Ecco una selezione di abiti che non possono mancare nel vostro armadio, che vi faranno sentire comode e alla moda.

1. Senza tempo: Abito manica corta

Nell'armadio di ogni donna deve esserci immancabilmente un capo senza tempo da indossare in ogni occasione, dalla semplice passeggiata ad un'occasione importante, come una cenetta romantica. Bastano gli accessori giusti e in un attimo avrete un look casual o elegante. Questo modello dal taglio classico, è quello che state cercando. Realizzato in tessuto elastico è comodo e avvolgente, capace di adattarsi perfettamente ai cambiamenti delle vostre forme, può essere indossato di giorno con scarpe basse, ma anche di sera, basta arricchirlo con collane o orecchini importanti e il gioco è fatto. La scollatura a V snellisce la silhouette, mentre le pieghe sotto il seno lasciano ampio spazio per la pancia in crescita. Il modello con incrocio sul davanti può essere usato anche durante l'allattamento, il tessuto in jersey può essere comodamente lavato in lavatrice, per averlo sempre pulito senza ulteriori sforzi. Non dovete far altro che scegliere il colore che si intona al vostro incarnato o abbronzatura e avrete un look da star.

2. Semplice ed elegante: Vestito lungo

Stampe e colori sono la scelta ideale per vivere in pieno l'estate ed essere alla moda. I tessuti all-over a fiori anche questa stagione sono un must have irrinunciabile per avere un look trendy ed elegante. Da quelli piccoli per le più romantiche a quelli grandi per chi vuole uno stile più fresco, la stampa a fiori vi farà sentire belle ed eleganti anche nelle occasioni più importanti, come una cerimonia. Il modello stile impero sottolinea e mette in risalto le curve. Il taglio ad A si adatta perfettamente ai cambiamenti del corpo durante tutte le fasi della gravidanza e anche dopo. Grazie all'inserto apribile sulla scollatura il vestito è l'ideale durante la fase dell'allattamento. Il modello con gonna lunga permette la massima libertà dei movimenti, senza rinunciare allo stile. Perfetto con le scarpe basse o con quelle con il tacco, potrete indossare il vestito durante una passeggiata, un aperitivo o una cena impegnativa e sentirvi sempre a vostro agio ed eleganti.

3. Per chi ama lo stile classico: Abito taglio impero

Durante la gravidanza il corpo cambia poco alla volta e le curve diventano più morbide e arrotondate, per sentirsi sicure durante questo periodo, l'abito perfetto è quello taglio impero. Il modello dalla vita molto alta, sottolineata da una deliziosa fascia incrociata a contrasto, con la sua forma a trapezio, scende morbido sui fianchi. Lo scollo a V, non solo mette in risalto il seno, ma è arricchito da un pratico inserto, che rende il modello perfetto anche durante la fase dell'allattamento. Il vestito disponibile nelle fantasie del momento come i fiori e i pois, è trendy e alla moda e lascia intravedere il pancione senza sottolineare i fianchi, grazie alla gonna a campana, con piccole arricciature sui fianchi. Il modello a maniche corte e lungo fino al ginocchio, è perfetto per affrontare le alte temperature estive senza affaticarvi.

4. Perfetto anche dopo la gravidanza: Vestito per l'allattamento

Elegante, essenziale e femminile sono le caratteristiche principali di un abito premaman. Gli abiti stretti in vita un pò svolazzanti sono il giusto compromesso per essere comoda senza rinunciare allo stile. Poi se sono arricchiti da una stampa a fiori, impossibile non averli nel proprio guardaroba. Il modello senza maniche con corpetto a fondo unico e gonna a fantasia è ideale per le donne che amano le stampe, ma non vogliono osare. La parte superiore monocolor sui toni del bianco o del nero, si abbina alla perfezione a stampe fiorate, a quadri e perchè no, anche animalier. Il vestito oltre ad essere trendy e super femminile è anche pratico e comodo. L'inserto interno sulla scollatura è pensato anche per la fase dell'allattamento, per avere il massimo del comfort in ogni fase della gravidanza e quella successiva.

5. Perfetto per l'estate: Vestito senza spalline

Ideali per l’estate o la primavera gli abiti senza spalline possono essere indossati per eventi casual o semplicemente per andare a fare la spesa. È un modo per mettere in risalto la vostra femminilità e stare fresche in ogni momento. Lo scollo a barca, poi è reso irresistibile dalle balze che rendono il vestito sensuale ma chic. La stampa a fiori all-over è ideale per le donne romantiche e che amano lo stile classico. Disponibile in tre colorazioni, rosa, azzurro e blu, si adattano ad ogni incarnato per essere perfette ed affrontare l'estate con stile. Il modello a tubino, sottolinea le curve e mette in risalto il pancione per vivere al meglio questo periodo.

6. Per essere sensuali ed eleganti: Vestito con spacco laterale

I vestiti sui toni neutri sono indispensabili nell'armadio di una donna incinta. In nero, blu o in bordeaux, sono versatili e perfetti in ogni occasione. Basta scegliere la combinazione giusta di accessori e potremo indossarli in qualsiasi ora del giorno e in ogni occasione. In questo modo con un solo abito potremo creare un'infinità di stili. Il modello lungo strech è arricchito da uno spacco laterale che mette in risalto le curve e vi farà sentire super sensuali in ogni occasione. Pefetto con le scarpe basse per una passeggiata in riva al mare o un aperitivo sarete sempre comode e alla moda con un look da vere star.

