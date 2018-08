Gli zaini fasciatoio pratici e funzionali

Quando si esce o si viaggia con un bambino si deve avere tutto l’indispensabile a portata di mano. Biberon, acqua e ricambi vengono buttati alla rinfusa all’interno di borse e spesso impieghiamo molto tempo a trovare ciò che serve. Per trovare tutto nel giro di pochi secondi, non possiamo fare a meno degli zaini fasciatoio. Le borse organizzate e compatte ci faranno avere tutto sotto controllo. Scopriamo insieme i modelli per avere ciucci e salviette sempre a portata di mano!

1. Pomelo Best

Leggero, da indossare a spalla o a tracolla, lo zaino fasciatoio è pratico e può essere agganciato comodamente al passeggino. La borsa capiente, ma compatta consente di portare biberon, acqua, cambi e il tablet per le mamme super impegnate. La tasca isolante in cui conservare il latte o il cibo è un valido aiuto quando si è in vacanza o si vuole fare una passeggiata nelle giornate più calde.

Scopri di più su Amazon



2. Heyi

La borsa dal design lineare e dai colori a contrasto è elegante e super chic! Lo zaino realizzato con materiale impermeabile, resistente alla pioggia, può essere usato a spalla o legato al passeggino. Ideale per viaggi o giornate fuori casa, la borsa contiene tutto ciò che è indispensabile per il piccolo.

Scopri di più su Amazon



3. HeyNew

La borsa per pannolini è realizzata in tessuto Oxford di alta qualità con trama in cotone e stampa a pois all-over! Ideale sia per lui che per lei, può essere usata come un comodo beauty-case in cui conservare tutto ciò che serve al piccolo quando si è in viaggio. Con le tasche e il fondo impermeabili e anti sporco bastano pochi semplici gesti e lo zaino è sempre pulito.

Scopri di più su Amazon



4. Tqgold

Lo zaino in tessuto Oxford è impermeabile alla fuoriuscita del latte o dell’acqua. Il sistema smart organizer con tasche separate, garantisce la sistemazione di pannolini o asciugamano in modo pratico ed efficiente. Lo speciale gancio è stato progettato per agganciare la borsa al passeggino quando non si vuole indossarla a tracolla.

Scopri di più su Amazon



5. Wemk

Le tasche termiche sono ideali per mantenere al caldo il latte o al fresco acqua e succhi di frutta! La borsa neonato può essere portata come zaino grazie agli spallacci o come bag. Con pochi gesti si trasforma in organizer per passeggino, grazie alle pratiche cinghie o come bagaglio a mano durante i viaggi. La borsa con fondo antimacchia è facilmente lavabile. Il regalo ideale per fare contente le neo mamme!

Scorpi di più su Amazon



Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!