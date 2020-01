I lettini e le culle per far dormire sereni i piccoli

Quando si è in attesa di un bambino arredare la camera con tutti gli accessori permette di far vivere il piccolo in un ambiente sicuro e protetto. Fasciatoi, box e palestrine neonato sono immancabili nella stanza come i lettini e le culle.

Fondamentali per garantire ai bambini sogni sereni, li accompagnano nei primi mesi di vita e quando diventano più grandi. Se le culle sono perfette per farli sentire protetti e sicuri appena nati, i lettini sono ideali quanto diventano più indipendenti.

Vediamo le migliori culle e lettini per arredare le camere dei nostri piccoli.

Culle

Quando i bambini sono appena nati, i neo genitori difficilmente riescono a separarsi da loro la notte. Per farli dormire comodi e sicuri, ma sfruttando il principio del co-sleeping, la culla che si aggancia al letto matrimoniale è fondamentale. Grazie ai piedini ripiegabili si può agganciare anche ai letti con contenitore, per poterli allattare o coccolare in ogni momento. Regolabile su sei diverse altezze, permette sia al piccolo che ai genitori di dormire comodamente. La culla realizzata in tessuto removibile pronto ad essere lavato per avere il lettino sempre pulito, può essere inclinata e facilitare la respirazione, grazie anche agli inserti in rete. Completata dal materasso imbottito e dalla borsa contenitore, il piccolo potrà dormire sereno con l’indispensabile a portata di mano.

Pro. Pratica e comoda.

Contro. Il materasso a lungo andare diventa scomodo.

Scopri di più su Amazon a 159,00€

Chi ha la necessità di viaggiare spesso in compagnia del piccolo, ha bisogno di una culla adatta per la casa ma anche per gli spostamenti. Questo modello riesce a rispondere a entrambe le esigenze. Adatta ai bambini dai 6 ai 18 mesi, ha una struttura leggera che permette di trasportarla con estrema facilità. Quando si è in partenza basta richiuderla e starà comodamente in macchina. L’ampia superficie in rete, permette al piccolo di respirare facilmente in ogni situazione. La cerniera posta sul perimetro esterno della culla, la trasformerà in un lettino quando i piccoli diventano più grandi. Estremamente sicura, la fibbia impedisce che la zip venga involontariamente aperta. Disponibile in diversi colori è il regalo perfetto per i neo genitori che sono alla ricerca di una culla versatile.

Pro. Il design elegante si associa ad una struttura stabile.

Contro. Il materasso non è antisoffocamento.

Scopri di più su Amazon

Per adattarsi ad ogni ambiente la culla deve avere un design essenziale, ma che nello stesso tempo pensi al benessere del bambino. Queste caratteristiche sono racchiuse nel modello co-sleeping. La culla realizzata con materiale leggero e stabile, ha la struttura in alluminio rinforzato e la protezione contro la chiusura accidentale. Le cinghie con piastra garantiscono il montaggio semplice e sicuro. Regolabile in altezza su sei livelli, può essere leggermente inclinata per facilitare la respirazione del bambino, grazie anche alle pareti in rete. Completata dal materassino morbido, dal lenzuolo in cotone e dalla borsa per il trasporto, la culla vi accompagnerà durante i viaggi, assicurando la massima protezione del bambino.

Pro. Il materassino è molto comodo.

Contro. Per alcuni le cinghie sono poco stabili.

Scopri di più su Amazon a 103,98€ con uno sconto del 19%

Lettini

Il lettino è il luogo dove il bambino trascorre molto tempo quindi deve rispondere in pieno alle sue necessità. Il modello prodotto in Italia riesce a esaltare al meglio il legno grazie alle tecnologie all'avanguardia nella lavorazione del materiale naturale. Gli spigoli arrotondati si associano a sponde mobili in legno di faggio massello trattati con materiali atossici. La rete a doghe pensata per il benessere del piccolo è regolabile in due posizioni, quella superiore consente ai genitori di prendere il piccolo più facilmente soprattutto nei primi mesi di vita. Grazie alla guaina protettiva anti-morso in materiale trasparente e atossico, il piccolo dormirà in totale sicurezza. Disponibile sia in bianco che in legno naturale, si adatta ad ogni stanza.

Pro. Comodo da montare.

Contro. Il cassetto rimane scoperto

Scopri di più su Amazon a 167,99€ con uno sconto del 6%

Il lettino dal design semplice ed elegante, si adatta a qualsiasi arredo. Il modello dotato di una sponda fissa e una regolabile a due posizioni, permette di regolare l'apertura in base alle necessità. Pensata per mettere a letto i bambini più piccoli o per rifare il letto in modo agevole. Realizzato in legno massiccio di faggio verniciato con colori atossici, ha le sbarra a una distanza che corrisponde alle norme di sicurezza. Arricchita da un ampio cassetto e da ruote piroettanti di cui due con freno, permette di conservare tutine, bavette o l'indispensabile a portata di mano, sistemandolo in ogni punto della casa per non perdere mai di vista il piccolo.

Pro. Comodo e facile da montare.

Contro. La sbarra quando si alza e si abbassa fa rumore.

Scopri di più su Amazon a 168,90€

Quando si viaggia, avere un lettino pratico anche quando i bambini diventano più grandi è fondamentale. Il modello leggero e pieghevole, si chiude in pochi secondi e occupa poco spazio. La borsa inclusa, dotata di ruote, ne facilita il trasporto. La cerniera laterale apribile solo dall'esterno permette ai bambini più grandi di uscire o entrare nel lettino in totale autonomia e sicurezza. Le parti laterali in rete offrono la circolazione d'aria e vi permette di tenerlo d'occhio.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Meglio aggiungere un materassino alla base.

Scopri di più su Amazon a 33,99€ con uno sconto dell'11%