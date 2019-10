Trucco giovanissime: i consigli e i segreti per un make-up perfetto

Essere adolescente non è semplice, ci sono le ragazze che ancora si sentono un po’ bambine e preferiscono passare il loro tempo con gli amici, senza dare molta importanza all'aspetto e ragazzine che invece, curano il loro look con vestiti e scarpe alla moda con un'attenzione particolare al make-up.

Provare per la prima volta un rossetto o un ombretto è emozionante perché ci si vede diverse e si immagina di essere già adulte.

A volte il risultato non è dei migliori e si incorre in sbagli che fanno sembrare più grandi e fuori luogo. Per evitare di commettere errori banali, basta scegliere i prodotti giusti e seguire piccole e semplici regole.

Avete voglia di avere un make-up che valorizzi il vostro stile e la vostra età? Allora ecco alcuni prodotti da avere nella vostra trousse e come usarli al meglio.

Perfetta per il viso: BB cream

Quando si è giovani si ha la fortuna di avere una pelle perfetta che non ha bisogno di molte attenzioni, basta una crema idratante e il gioco è fatto. A volte l’adolescenza comporta la comparsa di piccole imperfezioni come brufoletti e punti neri. In questo caso per coprire i piccoli inestetismi, basta un prodotto leggero e le BB cream rendono l’incarnato più omogeneo senza coprire eccessivamente. Pensato per tutti i fototipi e pigmentazioni della pelle, questo prodotto è disponibile in diverse tonalità. La formula minerale in gel, risulta leggera e ha un effetto naturale e luminoso perfetto per coprire le imperfezioni. La confezione a tubetto da 100 gr permette di usare il prodotto in modo semplice e pratico soprattutto se si va di corsa e si è in ritardo per la scuola.

Pro. Regala un effetto naturale.

Contro. Bisogna scegliere bene la tonalità.

Per dare un tocco in più all’incarnato: Blush

Avere un tocco di blush sulla pelle regala un aspetto luminoso all’incarnato anche quando si è giovanissime. Questo prodotto riesce ad arricchire anche il look più semplice. Messe da parte terre e illuminanti, meglio scegliere un finish opaco. Con questa palette avrete a disposizione ben 5 colori, perfetti per adattarsi ad ogni tipo di pelle e creare un effetto naturale. La confezione composta da tonalità complementari permette di creare una colorazione modulabile e di mettere in risalto alcuni punti del viso. La texture da matte a satinata, lascia una piacevole sensazione sull’incarnato della pelle senza un effetto forzato. I pigmenti puri a lunga tenuta vi accompagneranno nel corso della giornata per un make-up resistente ai mille impegni.

Pro. Il prodotto e scrivente e ha un piacevole profumo.

Contro. Le cialde sono un po' piccole rispetto ai pennelli da blush.

Scopri di più su Amazon a 9,40€ con uno sconto del 64%

Per giocare con lo sguardo: Matite colorate

Quando si è giovanissime il trucco occhi deve essere leggero ed easy. Questo non vuol dire rinunciare a giocare con lo sguardo. Se si vuole un look classico, che dia profondità agli occhi, la matita nera applicata nella rima superiore è un must have. Se, invece, si è alla ricerca di un look fresco e divertente potete optare per le matite colorate. Un colore acceso applicato nella rima interna dà una marcia in più al vostro look. Questo set formato da 12 matite professionali resistenti all’acqua, sono immancabili nella trousse di ogni ragazza. La mina realizzata con prodotti di qualità, ha un effetto preciso e ben definito. Il prodotto pratico e versatile, può essere usato anche come ombretto o rossetto e realizzare così sfumature irresistibili. Grazie al comodo coperchio potete portare la matita sempre con voi e realizzare un piccolo ritocco nel corso della giornata.

Pro. La mina morbida è a lunga tenuta.

Contro. Con il caldo la tenuta diminuisce.

Scopri di più su Amazon a 7,92€

Per definire lo sguardo: Mascara



Quando si è giovani bastano pochi prodotti per essere perfette. Tra questi non può mancare il mascara. É facile da usare quando si ha poco tempo e riesce a dare profondità allo sguardo senza essere costrette ad usare gli ombretti o la matita. Anche se dipende molto dalla formula, in ogni caso restituisce un effetto pieno. Questo mascara è semplice da applicare, basta una sola passata e in un attimo le ciglia saranno separate e allungate. La composizione aiuta ad avere ciglia lunghe e incurvate da mattina a sera, senza creare antiestetici grumi ai lati degli occhi. Il prodotto sicuro sulla pelle particolarmente sensibile, è cruelty free, una scelta etica all'insegna del rispetto verso gli animali.

Pro. Il prodotto è made in Italy, non testato sugli animali ed economico.

Contro. Lo scovolino con setole grandi fa un po' fatica ad entrare nell'astuccio.

Scopri di più su Amazon a 9,99€



Per avere un tocco in più: Palette ombretti





Per un evento speciale o per sentirsi perfette durante una serata tra amiche, l'ombretto può completare il look. Le tonalità neutre sono un passepartout in grado di abbinarsi alla perfezione con ogni outfit. La regola d'oro è quella di scegliere colori chiari, come rosa, beige, marroncini, da abbinare a tinte un po' più decise come oro e bronzo, rigorosamente matte, per le occasioni importanti. Con questa palette avrete tutti gli ombretti che vi servono per realizzare un trucco d'effetto, ma estremamente sobrio. I 10 colori che oscillano tra il nude e il beige hanno finish satinati e matte, per una copertura modulabile in grado di realizzare la sfumatura preferita. L'astuccio dalle linee squadrate e dalla chiusura sicura, può essere inserito nella borsetta e occupa poco spazio. Grazie allo specchio incluso e all'applicatore con setole e spugnetta, sarete impeccabili in ogni momento.

Pro. I colori sono belli e adatti a tutti gli incarnati.

Contro. Il pennello preleva troppo prodotto.

Scopri di più su Amazon a 9,99€ con uno sconto del 54%



Per completare il trucco: Rossetto

Tinte decise e colori intensi, sono belli, ma non indicati per le giovanissime. Il loro look fresco e smart deve essere sottolineato da rossetti colorati che diano un tocco sbarazzino all'intero make-up. Se non volete nulla di impegnativo allora i balsami colorati fanno per voi. L'effetto lucido e la formula idratante sono due caratteristiche che non vi faranno separare più dal vostro prodotto preferito. Quale tinta scegliere? I colori teen sono un must have: rosa, fucsia, pesca sono irrinunciabili! La formula permette di avere un'idratazione fino a 12 h regalando una sensazione di estrema leggerezza. Ogni rossetto è caratterizzato da profumi fruttati e golosi, tutto racchiuso in un pratico formato chubby, da avere sempre in tasca.

Pro. La formula morbida lascia un piacevole effetto sulle labbra.

Contro. Il colore un po' acceso deve essere steso bene.

Scopri di più su Amazon a 6,49€ con uno sconto del 38%