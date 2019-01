Mister Baby, salviette e mousse detergenti per bebè: la nostra recensione

Quando la famiglia si allarga e arriva un bebè, tutto cambia, anche se si parla di igiene, cura del corpo e della pelle. Se noi adulti siamo, infatti, abituati ad utilizzare diversi generi di saponi, bagnoschiuma, shampoo, creme, etc - a volte prestando poca attenzione alla qualità e agli ingredienti dei prodotti acqiuistati - con un bambino si cambia completamente mentalità. Si cerca la miglior qualità, badando meno alla convenienza.

Mister Baby, al fianco delle mamme e dei bebè

Ogni mamma vuole offrire il meglio al proprio piccolo. E Mister Baby è una delle principali aziende italiane di cosmesi per i più piccoli che, quotidianamente, lavora per rispondere alle esigenze delle mamme e, prima ancora, dei bebè. Mister Baby è un marchio nato più di 50 anni fa, che mette sul mercato prodotti sicuri, innovativi, delicati, pensati anche per i bimbi più sensibili.

Abbiamo provato due prodotti della vasta gamma di Mister Baby, le 'Salviette detergenti' e il 'Detergente mousse' e di questi vi parliamo di seguito.

Salviette detergenti Mister Baby

In una pratica confezione, da tenere sempre in borsa, nella sacca della carrozzina o nella bag porta-pannolini, le salviette detergenti Mister Baby si caratterizzano per la presenza di proteine del riso. Hanno un profumo molto delicato, sono altamente detergenti e proteggono la pelle (proprio grazie alle proprietà del riso e altri estratti vegetali), prevenendo arrossamenti e infiammazioni, frequenti soprattutto nella zona del pannolino.

Queste salviette sono anche contraddistinte dal NMF7, ossia da un innovativo mix di 7 componenti attivi (alcuni naturalmente presenti nella pelle), in grado di garantire un'azione protettiva e idratante rafforzando la pelle dei più piccoli.

Rispetto alle salviette detergenti di altre aziende, le abbiamo trovate sottili ma resistenti (non di quelle che si strappano appena le estrai dalla confezione, per intenderci). Non sono saponate, a differenza di altre, sono un buon prodotto, comodo da portare sempre con sè. Ideali per la pulizia di mani, viso e sederino. Ogni confezione contiene 20 salviette.

Detergente Mousse Mister Baby

Detergere sin dalla nascita corpo e capelli con un prodotto delicato, privo di parabeni, coloranti, fenossietanolo e allergeni. Questo l'obiettivo raggiunto da Mister Baby con il Detergente Mousse. Una mousse delicatissima, appunto, pensata per le pelli super sensibili dei neonati, capace di proteggere la pelle del bebè, nutrendola e ristabilendo la fisiologica idratazione.

La pelle del bambino, sin dai primi giorni di vita, viene sottoposta a dei piccoli stress, che possono portare disidratazione, indebolimento, screpolature. Detergente Mousse di Mister Baby interviene per evitare tutto questo, assicurando alle mamme di prendersi cura, correttamente, dell'epidermide e dei capelli dei loro piccoli. La schiuma soffice permette, inoltre, di distribuire facilmente il prodotto - senza sfregare - su tutto il corpo del bebè.

Come per le salviette, anche il Detergente Mousse, contiene il NMF7 che protegge, idrata e rafforza.

