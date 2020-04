Gli omogenizzati per accompagnare i bambini nella fase dello svezzamento

I bambini durante i primi mesi di vita sono nutriti con il latte materno o quello artificiale. Con il trascorrere dei mesi, poco alla volta questo tipo di alimentazione viene integrata e sostituita con gli omogenizzati.

La fase dello svezzamento deve essere graduale e con gli alimenti giusti. Infatti, sono prodotti con una procedura di cottura che li rende digeribili per lo stomaco delicato dei bambini.

Pratici e funzionali per i neo genitori che hanno poco tempo, gli omogenizzati devono dare un apporto nutrizionale completo e far scoprire al piccolo nuovi sapori.

Pesce, carne, verdure o frutta la scelta è ampia vediamo i migliori omogenizzati in base alle esigenze.

Le carni bianche sono leggere e sono indicate nell’alimentazione dei bambini. Gli omogenizzati pensati dai quattro mesi in su, sono il modo migliore per iniziare lo svezzamento. Realizzati con prodotti 100% naturali e solo con tagli di carne selezionati, sono privi di sale aggiunto e di amidi. Le carni provenienti da allevamenti italiani e controllati in Emilia-Romagna e Veneto sono sicure per la salute del bambino. L’omogenizzato è realizzato senza l’aggiunta di coloranti e conservanti. Il prodotto cotto a bagnomaria, riesce ad esaltare il pieno il gusto del pollo per renderlo piacevole ai più piccoli. Il formato convenienza da 12 vasetti da 80 gr, permette di preparare il pasto dei bambini in modo semplice e veloce.

Per le prime pappe bastano pochi e semplici alimenti. Per abituarli a nuovi sapori dopo un’alimentazione di solo latte, potete scegliere gli omogenizzati al tacchino. Grazie al processo di doppia omogeneizzazione e di liofilizzazione questi prodotti sono adatti alle capacità digestive del bambino. Per offrire al piccolo durante lo svezzamento un’alimentazione sana ed equilibrata, sono realizzati senza l’aggiunta di sale. Indicati dal 4° mese in poi, basta togliere il tappo, scaldare a bagnomaria o nel microonde e aggiungerli alla pappa. Per un pranzo veloce e gustoso non potete fare a meno del formato multipack con 12 vasetti da 80 gr.

La carne di manzo è tra le più diffuse carni rosse ed è perfetta per far abituare il bambino a nuovi sapori. I bovini provenienti da pascoli liberi italiani e allevati con mangimi vegetali sono ideali per l’alimentazione dei più piccoli. Gli omogenizzati sono realizzati senza glutine, sale, aromi, latticini, amido, coloranti e conservanti, per rispettare in pieno il sapore e le caratteristiche del manzo. Indicato dai 4 mesi in su, la confezione include 24 vasetti da 80 gr, per un’alimentazione sana e un risparmio economico.

Il salmone è un pesce che contiene al suo interno incredibili proprietà, come gli acidi grassi Omega 3 e la vitamina D, tutte caratteristiche che devono essere introdotte nell’alimentazione del bambino, durante la fase dello svezzamento. Questo prodotto pensato per il benessere dei più piccoli utilizza sono pesce selvatico proveniente da pesca sostenibile. Per renderlo digeribile e adatto allo stomaco delicato dei più piccoli, l’omogenizzato è stato realizzato senza l’aggiunta di glutine, sale, aromi, latticini, coloranti e conservanti. Inoltre l’aggiunta di verdure, rende ancora più sano e ricco di nutrienti il pasto. Grazie alla confezione multipack con 24 vasetti da 80 gr, potrete preparare pasti gustosi e salutari.

La frutta è una componente importante nell’alimentazione dei bambini, per questo l’omogeneizzato di pera biologico è ideale. Il frutto proveniente da frutteti italiani dell'Emilia Romagna e Toscana, con l'aggiunta di vitamina C è coltivato senza l’utilizzo di pesticidi, sostanze chimiche e OGM. Le pere sono lavorate fresche, tritate e cotte per ridurle in purea. La ricetta senza zuccheri, amidi aggiunti, coloranti e conservanti lascia inalterato il gusto della frutta fresca. Dolcificato solo con gli zuccheri della frutta è ricco di vitamine, sali minerali, fibre. Un alimento completo, indicato nella fase dello svezzamento.

Abituare i bambini a mangiare frutta fin da piccoli è importante, quindi questo omogenizzato con quattro gusti è la scelta ideale. Mela, banana, albicocca e arancia saranno i preferiti dai bambini dal 6° mese di vita in poi. I frutti prodotti naturalmente senza coloranti, conservanti e OGM sono ricchi di vitamina C e proteine. Senza zuccheri aggiunti, se non quelli rilasciati naturalmente, sono il modo migliore per alimentare i piccoli. Con il formato famiglia di 24 vasetti da 80 gr, potrete introdurre l’alimento nella dieta quotidiana dei bambini.

