Borsa fasciatoio, per avere l'indispensabile in vacanza

I bimbi hanno bisogno di cure e attenzione in qualsiasi contesto, soprattutto quando siamo fuori casa o in viaggio. Le vacanze devono essere un'esperienza piacevole sia per il piccolo che per mamma e papà, quindi per essere pronti ad ogni emergenza bisogna avere sempre con sè la borsa fasciatoio.

L'accessorio, come lo zaino, permette di avere tutto quello che serve al bambino e alla mamma, come pannolini, giochi, biberon e vestitini puliti, in ogni ambiente.

Scomparti e tasche devono regalare alla borsa praticità senza dimenticare lo stile. Per le neo mamme in cerca di un accessorio fashion, ma funzionale ecco alcuni modelli che vi accompagneranno in vacanza e che faranno sentire il vostro piccolo, protetto e pulito.

1. Pratica e capiente: Borsa con scomparti

Per chi ama lo stile classico e cerca l'essenzialità e la praticità, questo modello è la scelta ideale. La borsa fasciatoio permette di avere tutto ciò che serve per il benessere del piccolo sempre a portata di mano. Dotata di tasche, anche in rete, e scomparti avrete tutto ben organizzato e al suo posto, per individuare in pochi secondi ciò che serve al bambino. Il modello elegante è pensato per soddisfare ogni esigenza, grazie al materassino impermeabile potrete cambiare il piccolo ovunque e in ogni momento. Una volta finito, si può rimettere nel suo scomparto isolato dal resto degli accessori. A completare la borsa c'è una tasca termica per conservare al fresco e proteggere il biberon. Il tessuto morbido ma resistente permette alla borsa di durare nel tempo.

Pro. Le cerniere con laccetto sono pratiche da aprire anche con una sola mano.

Contro. I ganci di plastica non si adattano a tutti i passeggini.

2. Ideale per tutti i giorni: Borsa classica

Se siete alla ricerca di una borsa capiente ma che non trascuri lo stile, questo modello fa al caso vostro. Capiente e multifunzionale, è ideale per uscire in compagnia del piccolo, ma anche come borsa per uso quotidiano grazie alla sua caratteristica forma a bauletto. I pratici manici, la forma arrotondata e i classici colori che vanno dal grigio al marrone, fino al nero, fanno del modello l'accessorio da indossare con ogni outfit. Dotata di diverse tasche a rete e impermeabili, permette di conservare anche i capi bagnati senza compromettere il resto dell'abbigliamento al suo interno. I manici e la tracolla regolabile, facilitano il trasporto senza il peso eccessivo. Quando siete stanche i ganci universali permettono di fissarla ad ogni passeggino in modo veloce e stabile. Realizzata in tessuto poliestere misto lino rimane morbida anche dopo numerosi lavaggi.

Pro. Pratica e ben rifinita è perfetta per accompagnarvi in ogni uscita o viaggio.

Contro. Il telo fasciatoio è corto e sottile.

3. Per chi ama lo stile retrò: Borsa vintage

Per chi ama lo stile retrò, questo modello vintage è l'ideale. La borsa fasciatoio ha uno design classico ed elegante senza tralasciare la praticità. Le ampie tasche esterne e interne permettono di portare sempre con sè l'indispensabile in ogni occasione, dalla semplice passeggiata al parco ad un viaggio più lungo. Grazie allo scomparto termico dedicato al biberon fino a 50 cl e al porta ciuccio, avrete tutto ciò che serve per ogni emergenza. Gli scomparti staccabili, possono essere separati dalla borsa senza dover portare sempre il peso dell'accessorio. Per far stare asciutto e pulito il piccolo, non poteva mancare il materassino fasciatoio per il cambio. La borsa dotata di manici e tracolla è facile e semplice da portare, quando siete stanchi i ganci permettono di posizionarla sul passeggino.

Pro. Bella e funzionale vi accompagnerà nel corso di ogni uscita.

Contro. Il materassino fasciatoio è un po' piccolo.

4. Semplice ed elegante: Borsa primi viaggi

Elegante e pratica, la borsa fasciatoio è un accessorio indispensabile per portare sempre con sè tutto il necessario per la cura del bambino fuori casa senza rinunciare allo stile. Il modello in blu con trama a trapunta si abbina alla perfessione ai manici e ai particolari in bianco, per creare un piacevole contrasto. Il simpatico charms a forma di orsacchiotto conquisterà ogni bambino. Realizzata in materiale resistente e morbido vi accompagnerà durante la crescita del piccolo. Il pratico fasciatoio portatile abbinato vi permetterà di cambiare ovunque il bambino. La marcia in più? All'interno oltre alla pratica tracolla troverete cinque prodotti per la cura e il benessere del bambino.

Pro. Bella e comoda i prodotti inclusi sono ideali per la cura dei bambini

Contro. Il modello è di media grandezza.

5. Per ogni occasione: Borsa multifunzionale

Spaziosa e capiente permette di trasportare tutti gli effetti personali del bambino quando si viaggia o si vuole fare una passeggiata. Il modello elegante e raffinato, può essere usato quotidianamente e abbinato ad ogni outfit. I dettagli a stampa regalano alla borsa uno stile unico. Realizzata in materiale impermeabile non solo protegge le cose all'interno da pioggia e dalla fuoriuscita di bevande, ma è facile da pulire con un semplice panno umido. Caratterizzata da 16 tasche interne ed esterne, permette di tenere tutto organizzato e facilmente reperibile. Quando siete stanche di portarla a tracolla, con i ganci potete comodamente posizionarla sul passeggino.

Pro. Grande e spaziosa, contiene tutto il necessario anche quando si hanno due bambini piccoli.

Contro. I ganci un po' corti fanno fatica ad agganciarsi.

