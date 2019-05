Cuscini da viaggio: per avventure confortevoli e sicure

L'auto concilia il sonno dei piccoli. Per questo quando si vuole affrontare un viaggio o qualsiasi spostamento bisogna munirsi degli accessori giusti. Il seggiolino con la sua base, non sono gli unici elementi che rendono la permanenza in macchina confortevole. Un elemento importante è il cuscino che permette al piccolo di rilassarsi e di addormentarsi in un attimo.

Quando si viaggia la testa poggia sul sedile, ma si crea uno spazio vuoto tra spalle e collo. Così facendo ad ogni spostamento o curva la testa oscilla da una parte all'altra impedendo un sonno tranquillo. Inoltre, una volta sveglio potrebbe accusare dei dolori e trasformare il viaggio in un'esperienza negativa.

Grazie alla loro forma ergonomica, i cuscini mantengono il capo dritto facendo assumere al corpo la postura corretta. Rilassato e contento il piccolo potrà godersi il viaggio in aereo o in macchina pronto a divertirsi con il suo organizer.

Per aiutarvi nella scelta del migliore cuscino da viaggio per bambini, ecco una selezione dei modelli belli e comodi.

1. Confortevole e comodo: Cuscino con supporto per mento

Far viaggiare comodamente i piccoli è l'obiettivo di ogni genitore. Per questo scegliere il cuscino giusto è molto importante. Il modello caratterizzato da due bracci sovrapposti regala al bambino un senso di comfort e sicurezza impedendo al mento di sbattere o di cadere in avanti quando si viaggia. Morbido e flessibile si adatta alle posizioni che il piccolo assume mentre dorme. Può essere piegato su sè stesso se il bimbo dorme di lato o avvolgente se preferisce dormire supino sostenendo il collo e la testa. In questo modo riuscirà a dormire durante tutto il viaggio e arriverà a destinazione riposato. Disponibile in diversi colori, dal rosa o viola per lei al blu, nero o grigio per lui, se invece amano i colori, difficile resistere al rosso. Realizzato in tre diverse misure, può essere usato sia dai bambini che dagli adulti. La chiusura con bottone integrata, permette di appenderlo alla valigia così da non correre il rischio di perderlo. Leggero e confortevole può essere portato in viaggio dallo stesso bambino. Una volta sporco non dovete far altro che metterlo in lavatrice e ritornerà come nuovo.

Scopri di più su Amazon a 24,97€

2. Colorato e allegro: Cuscino multicolor

Colorato, allegro e divertente, quando parliamo di cuscini da viaggio per bambini queste sono le caratteristiche principali. Anche se l'obiettivo principale è il comfort, non vuol dire tralasciare il design e una struttura che piaccia anche ai piccoli. Perfetto sia per lei che per lui, non dovete far altro che scegliere il colore preferito. Tinte pastello e delicate sono ideali per le più piccole, colori accesi e brillanti non possono mancare nel set da viaggio dei bambini. La marcia in più? Un divertente pupazzetto legato alla parte anteriore con un coloratissimo filo. Orsetto, asinello, apetta o scimmia conquisteranno in un attimo il vostro bambino che non vorrà smettere di giocare. Il cuscino oltre ad essere bello è confortevole perchè sostiene la nuca durante tutto il viaggio. La parte posteriore più sottile rispetto a quella anteriore è pensata per creare supporto senza essere troppo invadente.

Pro. Comodo e confortevole assicura al piccolo sogni sereni.

Contro. Il rivestimento può diventare particolarmente caldo in estate.

Scopri di più su Amazon a 12,67€ con uno sconto del 15%

3. Per chi ama la natura: Cuscino con animali

Design accattivante e colori brillanti sono i tratti distintivi di questo cuscino: il modello superconfortevole è un ottimo supporto per testa e collo. Quando il piccolo si addormenta in viaggio, la testa tende a cadere in avanti creandogli dei problemi. Per metterlo al riparo da questi fastidi, il cuscino è dotato di due comodi magneti inseriti nelle zampe che attraggono i lati opposti. In questo modo il cuscino sarà sempre chiuso e senza aprirsi all'improvviso. Il modello ergonomico è pensato per bambini che vanno dai 2 ai 4 anni e si adatta perfettamente alla circonferenza del collo. Per renderlo unico e lasciarli a bocca aperta, i piccoli potranno scegliere il loro personaggio preferito con cui giocare e vivere magiche avventure mentre sono in viaggio

Scopri di più su Amazon a 14,99€

4. Sicuro e confortevole sulla pelle: Cuscino in cotone

Quando si parla di bambini la qualità dei prodotti è molto importante. Il modello realizzato con cotone 100% non solo è sicuro, ma evita fastidiosi arrossamenti. I materiali con cui è stato realizzato, impediscono la formazione di irritazioni e il tessuto naturale traspirante permette alla pelle di rimanere sempre asciutta anche quando le temperature sono più alte e il viaggio è lungo. Disponibile con diversi soggetti, sono stati pensati per rendere felice ogni bambino. Per i più golosi difficile resistere alla fragola, per chi ama lo spirito avventuroso, il cuscino con la tigre è immancabile. Il simpatico maialino, la tenero gattino e il dolce panda, conquisteranno tutti i bambini che non vedranno l'ora di iniziare il viaggio con il loro personaggio preferito.

Scopri di più su Amazon a 11,99€

5. Per chi ama i classici della Disney: Cuscino con topolino

Tutti i bambini amano i personaggi della Disney, allora perchè non accompagnare i loro sogni con il più classico dei personaggi? Topolino arricchisce e dona un tocco in più all'accessorio da viaggio. Realizzato in 3d diventa un ottimo gioco per fare compagnia e per distrarre i piccoli quando sono in auto evitando così capricci e pianti. Grazie all'imbottitura in microsfere si modella perfettamente al collo e alle posizioni che il piccolo assume mentre dorme, rende il viaggio semplice e divertente permettendo al bambino di rilassarsi. Morbido e resistente accompagnerà il piccolo in tutti i suoi viaggi senza perdere brillantezza.

Scopri di più su Amazon a 12,10€

6. Il must have: Cuscino con unicorno

Diventato ormai un must have di questa stagione, come della precedente, l'unicorno non può mancare tra i soggetti dei cuscini da viaggio. L'accessorio per il sostegno del collo e della testa ha un design unico e accattivante in cui i dettagli sono ben studiati. Il modello total white è impreziosito da occhi e bocca disegnati sul cuscino. Il corno e della criniera colorata in 3d, sono i dettagli che caratterizzano l'unicorno e lo rendono unico. Adatto ai più piccoli può essere usato dagli adulti incantati dalla magia dell'animale. Morbido e confortevole può essere usato in viaggio, ma anche in casa e ufficio. Il modello realizzato con materiali di qualità, distenderà e rilasserà il collo per affrontare al meglio e con poco stress un'avventura o il lavoro di tutti i giorni.

Scopri di più su Amazon a 16,21€