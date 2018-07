Marsupi per neonato, l'alternativa pratica a passeggini e carrozzine

In viaggio, nelle passeggiate, ma anche nella vita di tutti i giorni come fare la spesa, i marsupi per neonati rappresentano la soluzione pratica e funzionale. Con questo supporto non solo mamma e papà avranno piena libertà di movimento, ma i bambini saranno tenuti costantemente sotto controllo. Rispetto ai modelli precedenti i marsupi porta bebè attuali fanno attenzione all'ergonomia, ai tessuti, alle necessità dei bambini senza tralasciare lo stile e il design. La scelta e le soluzioni sono davvero tante e orientarsi può diventare difficile, quindi vi forniamo una guida per aiutarvi nella scelta di quello che fa al caso vostro e del vostro piccolo.

1. Manduca

I marsupi per neonati sono formati da cotone al 100% biologico. La soluzione permette di portare i bambini dalla nascita fino ai 20 kg per un comfort ottimale sia per i genitori che per i piccoli. I marsupi possono essere sistemati sia davanti, che dietro o sul fianco. Il piccolo può essere sistemato in una facile posizione ergonomica con le gambe ben divaricate. Le cinghie e gli spallacci imbottiti sono regolabili e si adattano comodamente alla corporatura dei genitori e dei bebè. Fornito di estensore con zip per allungarli sono dotati di cappuccio per mettere al riparo il piccolo.

2. Ergobaby

Il marsupio bebè permette di portare il bambino in quattro posizioni: fronte mamma, dietro, sul fianco e anche fronte strada. La seduta consente al piccolo di assumere una posizione ergonomica. Adatto ai bambini fino ai 15 kg è dotato di supporto per la testa e di cappuccio per proteggere i bimbo dai raggi solari. Il supporto in cotone è arricchito da inserti in rete ed è lavabile in lavatrice.

3. BabyBjörn

Il marsupio per neonati accompagna il piccolo fin dalla nascita. Il supporto lombare e il cinturone in vita consentono di scaricare il peso dalle spalle e dalla schiena per portare a lungo il bambino senza difficoltà. La possibilità di sistemare il piccolo fronte mamma o rivolto verso la strada è ideale per affrontare lunghe passeggiate lasciando a casa passeggini e carrozzine.

4. Chicco

Il marsupio per bebè easyfit è facile da indossare e da regolare. La seduta ergonomica assicura la posizione corretta del piccolo e delle gambe per il corretto sviluppo. Può essere portato fronte mamma e fronte strada. Quando il bambino è molto piccolo la parte superiore può essere risvoltata per garantire sostegno a testa e collo.

5. Gagaku





Il marsupio neonato è formato per il 100% da cotone morbido. Grazie agli spallacci imbottiti e alla cintura regolabile il peso del piccolo è distribuito in modo ottimale. L'ampia seduta consente al bambino di assumere la posizione ad M ergonomica e fondamentale per la crescita. Il cappuccio estraibile e regolabile mette al riparo il piccolo dalla pioggia e dai raggi solari. Il modello è completato da due comode tasche anteriori.

