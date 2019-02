Organizer per auto, per far divertire i bambini durante i viaggi

I bambini hanno bisogno di muoversi e giocare continuamente. Per loro gli spostamenti in città o i viaggi, anche se brevi, posso risultare noiosi. Le mamme e i papà sanno bene quanto sia difficile distrarre un bambino ed evitare che faccia i capricci. Se ci si organizza bene, anche i tragitti più lunghi possono diventare piacevoli. L'importante è avere a disposizione colori, giochi e tanta fantasia e in un attimo il viaggio diventa un'esperienza divertente. Per permettere ai piccoli di disegnare, distrarsi con il loro pupazzo preferito o leggere un libro comodamente, il tavolo da viaggio è la soluzione ideale. Dotato di tasche e piccoli scomparti avremo tutto l'occorrente per distrarre e far divertire i bimbi in auto.

1. Per dare libero sfogo alla fantasia: Tavolino con lavagnetta

I bambini sono pieni di fantasia e spesso la esprimono attraverso i disegni e i colori. Grazie a questo tavolino i piccoli saranno liberi di dare sfogo alla loro vena artistica anche mentre viaggiano. Il tavolino da viaggi è caratterizzato da una lavagnetta in superfice che permette di disegnare tutto quello che vogliono. Basta un semplice colpo di spugna e la superfice è pronta per un nuovo disegno da realizzare con i pennarelli lavabili inclusi. Dotato di 6 fogli con giochi e attività interattive i bambini potranno giocare con dinosauri, lettere e labirinti. Un modo perfetto per distrarli durante gli spostamenti e apprendere nuove abilità cognitive. Arricchito da tasche laterali e frontali, il tavolino può contenere tutto ciò che serve per rendere piacevoli gli spostamenti in città.

2. Adatto ad ogni situazione: Tavolino da viaggio

Sia che viaggiamo in auto, in treno o in aereo, siamo consapevoli che riuscire a far fronte alle necessità dei bambini è sempre difficile. Riuscire a farli mangiare o giocare in auto non è sempre facile, grazie al tavolino da auto, dotato di supporto Travel Snack e Play Tray in un attimo potremo accontentare tutte le esigenze dei bimbi. Il ripiano si trasforma in un pratico tavolino perfetto per la merenda, la tasca laterale porta merenda e il porta bottiglia permetteranno al piccolo di avere tutto a portata di mano. Grazie alle cinte regolabili, il tavolino si adatta ad ogni bambino e ad ogni tipo di sedile, da quello della macchina a quello del treno.

3. Per portarlo sempre con sè: Tavolino pieghevole

Il tavolino da viaggio dal design semplice e lineare è stato pensato per poterlo portare sempre con sè. Quando è aperto permette al piccolo di mangiare o giocare comodamente con il supporto. Una volta giunti a destinazione basta chiuderlo e agganciare la cinta. Grazie alla cinta regolabile e alle dimensioni ridotte il supporto occupa poco spazio, perfetto per una giornata al parco. Dotato di 8 tasche laterali e una posteriore con cerniera, il piccolo potrà conservare tutto ciò di cui ha bisogno per colorare e giocare in piena libertà. La superfice lavabile permette di disegnare case, supereroi o teneri orsetti, basta un panno bagnato e il tavolino è pronto per ospitare una nuova opera d'arte.

4. Per vedere i cartoni durante il viaggio: Tavolino con supporto per Laptop

Il tavolino da viaggio è perfetto per distrarre e far giocare il piccolo durante le lunghe ore di viaggio. Il ripiano colorato con simpatici disegni si trasforma in un pratico tavolino ideale per la merende. Il porta bottiglie terrà al sicuro l'acqua o il succo per evitare che si rovesci sul tavolino. Quando il piccolo è stanco, grazie al supporto per laptop, potrà godersi i cartoni con il suo personaggio preferito. Realizzato in materiale impermeabile, il supporto può essere lavato facilmente.

5. Pratico e versatile: Tavolino che diventa borsa

Per rendere piacevole il tragitto verso scuola, il tavolino è perfetto. La base rigida permette di disegnare o colorare comodamente seduti in macchina. Le tasche laterali in rete sono progettate per contenere colori, penne e tutto ciò che serve per la scuola. Il supporto per tablet plastificato, protegge il laptop e consente di vedere comodamente cartoni o film. Disponibile in rosa o verde, è perfetto sia per le bambine che per i bimbi. Una volta giunti a destinazione, basta sganciare il tavolino dal sedile e si trasforma in una comoda borsa in cui conservare libri e quaderni.

