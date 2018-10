I parapioggia per carrozzina pratici ed efficienti

Passeggiare con il proprio bambino alla scoperta della bellezza della città o del mare è una sensazione impagabile. Mentre in primavera e in estate le passeggiate sono all'ordine del giorno, quando arriva l'autunno diventa tutto più difficile. Piogge e vento scoraggiano molti genitori. Se non volete rinunciare a questa bellissima esperienza con il vostro bimbo, la soluzione è un comodo parapioggia. Le caratteristiche da considerare per avere il modello perfetto sono tante, quindi abbiamo preparato per voi una guida con i migliori parapioggia che vi consentiranno di vivere la passeggiata con il vostro bambino in totale relax.

1. Reer

Vi piace passeggiare con il vostro bambino anche quando piove, ma non volete rischiare che il vostro piccolo si bagni? Allora non potete rinunciare a questo parapioggia. Il modello extra-large si adatta facilmente ad ogni passeggino, anche quelli di grandi dimensioni. Perfetto per non lasciare nessuna parte della carrozzina scoperta. Grazie al comodo velcro è possibile agganciarlo alla carrozzina in pochi secondi senza il rischio di farlo volare via in caso di vento forte. Dotato di ampi fori, il parapioggia assicura una buona circolazione dell'aria per garantire al piccolo una passeggiata rilassante e divertente.

2. Zamboo

Questo parapioggia può essere fissato senza alcuna difficoltà su ogni tipo di passeggino. Montarlo è semplice e veloce, riuscirete a coprire il vostro bambino anche se un acquazzone dovesse cogliervi improvvisamente grazie alla presenza di due pratici anelli elastici e ai nastri in velcro. Il parapioggia con la finestra richiudibile permette di ottenere una circolazione dell’aria davvero eccellente. L'apertura anteriore è accompagnata da due laterali che evitano l'appannamento del parapioggia, garantendo ai vostri bambini una visione eccellente. Il materiale con pellicola PEVA è priva di sostanze plastiche e di elevata qualità.

3. Baby jogger

Il materiale non tossico ed ecocompatibile assicura il benessere del vostro bambino in ogni situazione. Il parapioggia oltre a proteggere il piccolo dalla pioggia e dal vento, garantisce una corretta ventilazione per avere il vostro bimbo sempre al sicuro. Grazie alla cerniera potrete controllare o prendere il vostro piccolo con facilità.

4. Cybex

Il pratico parapioggia è perfetto per affrontare le giornate anche più ventose. Il materiale resistente garantisce il massimo della protezione anche con piogge intense. Facile e veloce da montare, non vi troverà mai impreparati anche in caso di pioggia improvvisa. I fori e la finestra frontale assicurano la circolazione dell'aria e il facile accesso al vostro bambino.

5. Q-on

Il materiale in eva-plastic è atossico e inodore. Il parapioggia si adatta a tutti i passeggini e carrozzine, grazie alla chiusura in velcro si adatta ad ogni dimensione per assicurare la perfetta vestibilità. La finestra frontale permette di prendere il vostro piccolo rapidamente senza rimuovere la copertura. avete paura di dimenticare a casa il parapioggia? Grazie alla facile borsa in dotazione potrete piegare facilmente la copertura e riporla nel porta passeggino.

