Seggiolini bici, per pedalare in totale sicurezza in compagnia dei più piccoli

Se c'è un mezzo indicato per godersi in pieno l'estate, quello è la bicicletta. Si fa sport, si respira aria pulita e soprattutto si sta in compagnia delle persone a cui si vuole bene.

Si pensa spesso che le due ruote siano una soluzione per chi vuole spostarsi da solo, ma non c'è niente di più sbagliato. Grazie ai seggiolini un picnic o una giornata all'aperto, si trasformano in una piacevole esperienza da condividere con i propri piccoli.

Ormai questi dispositivi sono diventati sempre più sicuri, si agganciano saldamente alla bici e il bambino non deve sopportare i sobbalzi, quindi le nostre uscite con la famiglia saranno piacevoli e prive di preoccupazioni.

Se volete concedervi una bella scampagnata, ecco i migliori modelli che vi faranno apprezzare la natura in tutti i suoi aspetti.

1. Per ammirare il paesaggio: Seggiolino con fissaggio anteriore

I bambini amano osservare il mondo e andare alla scoperta di tutto ciò che li circonda. Grazie a questo seggiolino i piccoli potranno ammirare il paesaggio e le sue caratteristiche. Il montaggio anteriore permette di viaggiare comodamente mentre mamma o papà lo possono controllare costantemente. Il modello, ideale per i bambini fino a 15 Kg, ha una pedana di sicurezza regolabile in 5 posizioni, per farli sentire a proprio agio. Con la cintura di sicurezza agganciabile in tre punti, che impedisce al bambino di aprirla e la protezione per i piedi, saranno comodi e sicuri, pronti a meravigliarsi delle bellezze della natura. Facile da montare e resistente ai raggi UV, non dovete far altro che salire in sella e passare del tempo in compagnia di vostro figlio o figlia.

Pro. Comodo e sicuro, permette al piccolo di viaggiare in totale sicurezza.

Contro. Il fermo risulta un pò difficile da agganciare.

2. Per viaggiare comodi e sicuri: Seggiolino con cuscino

Quando andiamo in bici in compagnia dei più piccoli oltre alla sicurezza, dobbiamo pensare alla loro comodità. Questo seggiolino unisce entrambe le necessità. Il modello con attacco posteriore, adatto a bambini fino a 22 kg, è omologato secondo la normativa europea e ha una struttura leggera e resistente in plastica atossica facilmente lavabile. Il seggiolino inoltre è dotato di un soffice cuscino facilmente removibile per far viaggiare i bambini a loro agio anche su terreni più impervi. La fibbia di sicurezza si aggancia e si sgancia con una sola mano, perfetto per assicurare il piccolo con pochi e semplici gesti. La regolazione dell’altezza dei piedini in 13 posizioni, le sponde laterali per un miglior contenimento del bambino, le protezioni per impedire ai piedi di toccare i raggi delle ruote, sono pensati per assicurare il massimo del comfort in ogni situazione. Grazie ai fori di ventilazione su spalle e schiena, i piccoli potranno godersi la passeggiata con mamma o papà anche quando fa particolarmente caldo e senza sudare.

Pro. Leggero e sicuro, ha un montaggio facile e veloce.

Contro. Il modello è compatibile solo con le bici da passeggio.

3. Adatto a tutte le biciclette: Seggiolino con attacco standard

Ideale per le uscite con mamma o papà, questo seggiolino con attacco standard si adatta ad ogni bici, sia da passeggio sia la mountain bike. Realizzato in plastica atossica, ha una struttura leggera e resistente, in grado di sopportare fino a 22 kg. La seduta ampia e confortevole è arricchita dalle sponde laterali alte per il maggior contenimento del bambino e dai fori di ventilazione su spalle e schiena per assicurare un'esperienza piacevole anche con le alte temperature. Con la regolazione dei piedi e le protezioni sulle gambe i piccoli potranno viaggiare sicuri senza correre il rischio di toccare i raggi delle ruote. Il fibbione di sicurezza è pensato per garantire il massimo della comodità ai genitori, basta una sola mano e la cintura si aggancia e si sgancia in un attimo.

Pro. Comodo e resistente, il piccolo rimane al sicuro durante la passeggiata.

Contro. Il montaggio è più semplice se la bici ha già il portapacchi.

4. Per avere il massimo del comfort: Seggiolino ergonomico

Se siete alla ricerca di un modello in grado di far viaggiare il vostro bambino comodo e sicuro, questo è quello che state cercando. Il seggiolino ergonomico mantiene protetto e comodo il piccolo anche dopo lunghe passeggiate. Dotato di una protezione sui quattro lati del poggiapiedi, è arricchito da imbracature di sicurezza a tre punti e tre posizioni di seduta opzionali a seconda della bicicletta e delle dimensioni del bambino. Realizzato in materiali resistenti, è ideale per bambini fino a 22 kg ed è pensato per essere installato nella parte posteriore della bicicletta, anche su quelle senza supporto.

Pro. Leggero, maneggevole e resistente assicura il massimo del comfort al bambino.

Contro. Il cuscino è poco imbottito.

5. Facile da montare: Seggiolino con kit montaggio

Gli amanti del fai da te potranno mettere in pratica le loro abilità con questo modello semplice e veloce da montare. Il seggiolino con kit incluso, è perfetto anche per chi è alle prime armi e non è molto abile con cacciavite e martello. Robusto e resistente il seggiolino supporta fino a 20 kg e può essere agganciato sulla parte posteriore della bicicletta. Realizzato in plastica grigia il modello è arricchito da un comodo cuscino nero, ideale per assicurare il massimo del comfort ai più piccoli. Il rivestimento può essere smontato e lavato in lavatrice per avere un ambiente sicuro e pulito.

6. Sicuro e di design: Seggiolino con doppia cintura

Piccolo e compatto il seggiolino è perfetto sia per le bambine che per i bambini. Disponibile in due colori, verde o rosso, non dovete far altro che scegliere il vostro colore preferito o quello che si abbina alla bicicletta. Pensato per la parte anteriore della bici, si monta e si smonta in pochi minuti, ideale per i genitori che vanno sempre di corsa. Il modello adatto ai bambini fino a 15 kg, è dotato di un rivestimento in microfibra e di una struttura aperta che assicura il massimo del comfort anche nelle giornate più calde. Privo di poggiapiedi, il seggiolino è sicuro grazie alla doppia cintura di sicurezza, che manrtiene il bimbo fermo e stabile anche su terreni difficili.

