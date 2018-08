I seggiolini auto per far viaggiare il piccolo in sicurezza

Con l’arrivo delle vacanze, gli spostamenti e i viaggi aumentano. Il primo pensiero dei genitori è quello di garantire ai loro piccoli tragitti comodi, ma soprattutto sicuri. Se si è deciso di affrontare le vacanze in macchina, l’accessorio a cui non si deve assolutamente rinunciare è il seggiolino. I modelli a disposizione sono davvero tanti che a volte si ha l’imbarazzo della scelta e si hanno dubbi su quale sia il migliore. Se volete avere le idee più chiare continuate a leggere e vi suggeriamo i seggiolini auto adatti ad ogni bambino.



1. Foppapedretti

ll seggiolino auto è omologato per bambini di età compresa tra i nove mesi e i 12 anni circa. Il sedile posizionato nel senso di marcia ha il sistema di protezione laterale per assicurare al bambino un viaggio all’insegna della sicurezza e del comfort. Dotato di cintura a cinque punti di fissaggio con protezione per le spalle, è completato da un comodo poggiatesta regolabile e dallo schienale reclinabile. Il rivestimento removibile e lavabile è disponibile in vari colori per adattarsi ai gusti dei genitori.

Scopri di più su Amazon



2. Safety 1St

Il seggiolino per i bambini dai 3 ai 12 anni è leggero e facile da montare grazie alle cinture in dotazione. Il sedile accompagna il bambino nella crescita, il comodo poggiatesta si regola in sei posizioni così da adattarsi all’altezza del piccolo. Il seggiolino reclinabile in due posizioni è arricchito da un rivestimento imbottito e removibile per assicurare il massimo del comfort.

Scopri di più su Amazon

3. Piku

Il seggiolino ideale per i bambini dai 3 ai 12 anni è comodo e sicuro grazie al poggiatesta laterale ergonomico che impedisce alla testa del bambino di cadere in avanti quando dorme. Il cuscino imbottito nella zona superiore e in quella della vita assicura il massimo comfort. La forma a V inoltre permette al seggiolino auto di posizionarlo sul sedile in totale sicurezza. Una volta smontato può essere riposto nel bagagliaio perchè occupa poco spazio.

Scopri di più su Amazon



4. Cybex

Il seggiolino ultraleggero è progettato per essere montato in breve tempo. Il poggiatesta reclinabile in tre posizioni impedisce alla testa del bambino di cadere in avanti durante il sonno. Il punto di forza è il sistema di protezione laterale creato per assorbire gli impatti e proteggere le zone più delicate di testa e spalle.

Scopri di più su Amazon

5. Chicco

Il piccolo viene accompagnato dai primi mesi di vita fino ai 12 anni. Le cinture e il poggiatesta si regolano in altezza per accompagnare lo sviluppo del bambino. Il mini riduttore indicato per i primi mesi è avvolgente e traspirante per garantire ai neonati il massimo comfort anche durante il riposo grazie allo schienale reclinabile.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!