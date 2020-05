Il dondolo per far dormire il piccolo protetto e sicuro

I bambini piccoli a volte hanno difficoltà ad addormentarsi e i neogenitori faticano a farli riposare. A fine giornata mamma e papà arrivano stanchi dopo una lunga giornata e non sempre hanno le forze per cullarli.

Per aiutarli a riposare, le altalene sono un valido aiuto da avere all’interno della camera accanto al fasciato e al lettino, per assicurare il massimo del comfort ai piccoli e concedere alcuni momenti di relax ai genitori.

Vediamo le migliori altalene per far riposare i piccoli al sicuro e protetti.

I bambini hanno bisogno di tanti accessori che occupano spazio, per avere tutto a disposizione anche quando si ha la casa piccola, questa altalena compatta è la scelta ideale. La sdraiata con il cuscino morbido ed ergonomico, permette al neonato di stare comodo in ogni momento. Il cuscino sfoderabile è lavabile in lavatrice, per avere il rivestimento sempre pulito. L’altalena dotata di 5 velocità di oscillazione può essere accompagnata con 8 diverse melodie per aiutarlo a rilassarsi e a calmarsi. Con la funzione vibrazione, invece, il bimbo verrà cullato in modo sereno. Grazie al sistema SlimFold è possibile smontarlo per trasportarlo con una sola mano.

Pro. Il montaggio è semplice e la sdraiata è ergonomica.

Contro. La velocità automatica per i bambini piccoli è troppo veloce.

Durante la primavera e l’estate i piccoli hanno bisogno di stare all’aperto, grazie a questa altalena, potranno trascorrere piacevoli momenti in giardino o nella loro camera. Il dondolo elettrico mette a disposizione ben 4 velocità a cui può associarsi la vibrazione per accompagnarlo durante il sonnellino. Grazie alla seduta reclinabile, il bambino potrà essere messo nella posizione sdraiata, per dormire comodamente. Facile da utilizzare, il telecomando attiva anche in lontananza le melodie preferite dai bambini. Dotato di una capotina regolabile, protegge il piccolo dai raggi del sole. Per distrarlo e farlo giocare in ogni momento, l’altalena include i peluche.

Pro. Il telecomando è comodo e pratico da utilizzare.

Contro. Le cinte non sono regolabili.

Riuscire a controllare l’altalena anche quando si è impegnati in altre attività è importante per far sentire il piccolo sempre a suo agio. L’altalena dotata di telecomando, permette di decidere il dondolamento, la velocità e il tempo di oscillazione, non dovete fare altro che scegliere tra le 6 velocità. Il telecomando permette di scegliere anche la durata, tra 10, 20 o 30 minuti, mentre il timer è pensato per far arrestare l’altalena una volta trascorso il tempo. La sedia imbottita è sfoderabile e lavabile comodamente in lavatrice. La sdraietta regolabile su due posizioni, dritta e reclinata, è completata da una cintura a 5 punti per avere il massimo della sicurezza, gli spallacci e la fibbia, invece, sono imbottiti per avere il proteggere il piccolo in ogni momento. Grazie all’arco superiore dotato di tre peluche, il neonato potrà giocare prima di addormentarsi.

Pro. Il telecomando e il timer permettono di personalizzare i movimenti dell’altalena.

Contro. Per alcuni il telaio è un po’ instabile.

Quando si ha poco spazio, avere un accessorio versatile è fondamentale per far riposare il piccolo al sicuro. L’altalena-sdraietta si trasforma in pochi secondi, grazie anche al seggiolino vibrante. Il design slimfold permette di ripiegarla per essere conservata o trasportata. E’ possibile far rilassare il bambino grazie alle 5 velocità di dondolamento, associate a 8 melodie e 3 suoni della natura calmanti. Per far divertire il piccolo, l’arco giochi girevole a forma di foglia è completato da 2 giocattoli di peluche e 3 anelli per agganciare altri giocattoli. Ideali per bambine o bambini è possibile impostare il timer in 3 modalità: 30, 45 e 60 minuti. Fornito di cinte con 5 punti di aggancio e piede antiscivolo l’altalena è estremamente sicura.

Pro. Il modello è pratico e facile da montare.

Contro. La sdraietta viene alimentata con le batterie.

L’altalena diventa un piccolo nido accogliente, grazie ai materiali morbidi. Il cuscino riduttore è pensato per adattarsi ad ogni bambino, che si sentirà al sicuro e protetto attraverso il sensore di movimento integrato. Per controllare il piccolo da ogni punto della casa, il dondolo ha una seduta girevole a 360°. Il neonato potrà dormire o rilassarsi in ogni momento della giornata, dovete scegliere solo tra le 2 modalità di oscillazione laterale o avanti, le 5 velocità, le 3 posizioni di inclinazione e le 8 melodie. Per far riposare il bimbo, potete scegliere di programmare il movimento su 10, 20, 30 minuti che si riattiva se il bambino si muove. La sdraietta smontabile rende più facile il trasporto.

Pro. Il montaggio è semplice ed intuitivo.

Contro. La regolazione della velocità non è semplice.

I suoni conciliano il sonno dei piccoli e questa sdraietta ha a disposizione 16 melodie per assicurare il massimo del comfort ad ogni bambino. I suoni della natura permetteranno al bimbo di rilassarsi in ogni momento. Il modello versatile ha un arco con giochi rimovibile che permette alla sdraietta di diventare fissa e trasformarsi in un comodo seggiolino per i bambini più grandi fino a 18 kg. Le sei velocità di oscillazione e la sdraietta reclinabile in 2 posizioni, permette al piccolo di addormentarsi in pochi minuti. Colorata e decorata con simpatici pupazzi è perfetta per arredare la camera dei neonati.

Pro. Le musiche conciliano il sonno.

Contro. Per alcuni utenti le velocità sono eccessive.

