I box neonati per far divertire i piccoli in totale sicurezza

Anche se per i genitori avere i piccoli sempre vicini è un'esperienza positiva, a volte hanno bisogno di avere del tempo per dedicarsi alle loro attività. Per far stare al sicuro il bambino e stimolare la loro fantasia il box neonato è l'aiuto indispensabile sia per mamma che per papà. I modelli in circolazione sono diversi e non sempre è facile scegliere quello più adatto da regalare ai neo genitori. Vi presentiamo una selezione dei migliori box bambino perfetti per accompagrare il piccolo nella crescita.

1. Brevi

Il modello lineare è disponibile in nove differenti colorazioni e versioni. Un’ampia gamma di simpatici personaggi e animali accontentaranno tutti, anche i più piccoli. Il bordo realizzato in rivestimento anti-morso e la rete a maglie molto strette evita al bimbo di rimanere impigliato. Le quattro maniglie colorate in plasica aiutano il piccolo nei suoi primi tentativi di alzarsi in piedi

Scopri di più su Amazon

2. Cam

Il box bambini Cam lusso di colore baige ha il tema dell'orsacchiotto. I materiali di alta qualità sono totalmente atossici. La forma rettangolare e leggera lo rendono piccolo ed ideale anche nei piccoli spazi di casa. La chiusura è estremamente facile e rapida, basta infatti sollevare le quattro gambe in alluminio e ripiegare i piedini sotto la base

Scopri di più su Amazon

3. Chicco

Questo box è il luogo ideale per far giocare il bambino. Il morbido e colorato tappeto con simpatici pupazzetti stilizzati, può essere utilizzato anche al di fuori del box, per consentire al bambino di muoversi liberamente per casa sempre in assoluta sicurezza. Le numerose attività tattili e sensoriali, presenti sul tappeto e sulla rete del box, sono in grado di stimolare le capacità visive e creative dei più piccoli. La rete laterale apribile con la cerniera consente di uscire quando inizia a gattonare.

Scopri di più su Amazon

4. Hauck ​

Grazie ai lati in rete potrete tenere d'occhio il vostro piccolo mentre è intento ad osservare ciò che lo circonda. Il box combinato al lettino da viaggio è anche una perfetta area giochi. Il modello si può piegare con pochissime azioni in modo compatto e ideale per il trasporto grazie alla sacca.

Scopri di più su Amazon

5. Bigwing

Il design unico permette al piccolo di giocare in totale libertà all'interno del box. Realizzato in materiali atossici e resistenti sono sicuri e adatti ad accompaganre i piccoli nel corso delle loro crescita.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!