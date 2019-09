Primo giorno di scuola: i regali per rendere più allegro il ritorno sui banchi

Il primo giorno di scuola è una giornata importante perchè si affronta una nuova avventura e avviene il primo vero distacco da mamma e papà.

Se per i ragazzi e le ragazze delle superiori l’attenzione è rivolta verso l’outfit migliore per fare buona impressione, per i più piccoli può rappresentare un momento di disagio.

Oltre ad immortalare la giornata con foto e vi ritagliate del tempo per accompagnare i piccoli a scuola, per farli contenti, potete pensare ad un regalo.

Anche se le spese per gli accessori e i libri delle elementari e delle medie influiscono sul bilancio della famiglia, un piccolo pensiero può rendere felice i vostri figli e rendere indimenticabile una giornata così importante.

Se non sapete cosa regalare e non volete spendere cifre eccessive, ecco alcuni suggerimenti perfetti per i piccoli che vanno per la prima volta all’asilo, che si misurano con le elementari o che fanno il primo paso verso l’età adulta frequentando le scuole medie.

Scuola materna

La scuola materna è il primo momento in cui il bimbo si approccia con il mondo che lo circonda, senza la presenza di mamma e papà. Per rendere il distacco meno doloroso potete riservargli un piccolo regalo.

I pupazzi sono un’ottima idea regalo perchè i piccoli possono abbracciarli, coccolarli e sentirsi più sicuri. Per un regalo perfetto che nello stesso tempo aiuti i piccoli a diventare più indipendenti c’è il peluche di Minnie, anche nella versione Topolino. Il pupazzo è ricco di bottoni, fibbie da aprire e chiudere. Baby Minnie o Mickey aiutano i piccoli nello sviluppo delle capacità manuali e sensoriali e nella comprensione della relazione causa effetto. Ogni attività permette affinare le proprie abilità.

Se nell’asilo di tuo figlio non permettono di portare giocattoli personali, potete optare per un gioco da fare con lui al ritorno dalla scuola materna. Il tavolo mille attività è la scelta perfetta arricchito da tastoni interattivi, è ideale per stimolare l'interazione con il bambino. Il gioco educativo insegna i primi numeri, le lettere, le forme e i colori, stimola la manualità e la percezione visiva e uditiva.

Scuola elementare

La scuola elementare è la seconda fase della crescita in cui i bambini iniziano ad imparare cose sempre nuove, ma soprattutto imparano a leggere, scrivere e contare. Questo è il periodo in cui ognuno svilupperà le proprie abilità e preferenze.

Un regalo che può far felice i piccoli che per la prima volta imparano a leggere. Con questo regalo potranno leggere da soli favole senza l’aiuto dei grandi. Per le piccole il regalo ideale è una raccolta di storie ambientate nel fantastico mondo della danza. Le bambine potranno sognare insieme ad una prima ballerina che fa una sorpresa a una ragazzina triste, immedesimarsi nella storia di una bambina che ha paura di salire sul palco e perfino vivere magiche avventure grazie ad un paio di scarpette magiche!

Se i bimbi hanno voglia di imparare e hanno una passione per la matematica, un regalo perfetto è l’abaco. Contate oggetti famigliari che vostro figlio vede tutti i giorni, aiuta i bambini a esercitare le abilità di calcolo. Stimola la familiarità con i numeri. Basta spostare e i bambini eserciteranno le abilità di calcolo e il riconoscimento dei colori. Il prodotto realizzato con colori a base d’acqua e atossici è sicuro per la salute dei più piccoli.

Scuola media

Le scuole medie sono il momento in cui i bambini diventano ragazzi e stanno entrando nella fase dell’adolescenza. La fase delle facole e dei giochi si allontana sempre di più, ora la loro attenzione è rivolta verso altre attività e interessi.

Questa è l’età in cui i bambini sono pieni di energia, non stanno un attimo fermi e si buttano in mille attività, soprattutto quelle sportive. Un regalo perfetto in questo caso e il pallone, ma se volete renderlo unico potete optare per quello fluttuante. La palla simile ad un disco si basa sul principio della circolazione del flusso d'aria e grazie al motore rotativo, fa galleggiare la sfera sul cuscino d'aria prodotto da una potente ventola. Disponibile in diversi colori, non dovete fare altro che scegliere quello che piace al vostro piccolo.

Le bambine in questa fase, stanno diventando sempre più grandi e stanno iniziando a fare attenzione al loro aspetto fisico. Per farle contente e rendere il primo giorno di scuola indimenticabile, un’idea è quella di regalarle il set di 8 lipgloss, in una deliziosa confezione. Ogni giorno le ragazze sceglieranno quale cupcake usare non solo in base al colore, ma anche al gusto. Grandi come mini cupcakes all’interno rivelano il gustoso lipgloss, da portare sempre con sé.

