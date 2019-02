Le cuffie audio pensate per far ascoltare buona musica anche ai più piccoli

Ascoltare musica è un piacevole passatempo che non solo conquista i più grandi, ma anche i più piccoli. Determinate melodie e ritmi sono un aiuto in più per sviluppare il benessere mentale ed emotivo dei nostri ragazzi. Per godere appieno della musica e isolarsi dai rumori che ci circondano, non c'è nulla di meglio che usare le cuffie audio. Per ascoltare i loro programmi alla tv preferiti o passare piacevoli ore in compagnia di un audiolibro, i più piccoli non possono di certo usare le stesse cuffie dei genitori. In commercio ci sono modelli pensati e studiati per avere il massimo del risultato, nel pieno rispetto delle loro piccole orecchie. Vediamo le migliori coffie per avere un'esperienza d'ascolto indimenticabile, senza tralasciare la salute dei nostri ragazzi.

1. Per avere il massimo del comfort: Cuffie dalla vestibilità comoda

Se abbiamo voglia di fare un regalo a nostro nipote o alla figlia di una collega, questo modello di cuffie è la scelta ideale. Il modello disponibile in blu e giallo, è perfetto sia per le ragazze che per i ragazzi. La cuffia maneggevole e leggera, è caratterizzata da un archetto imbottito e regolabile, che accompagnerà i più piccoli durante le fasi della crescita. I cuscinetti imbottiti sono morbidi e confortevoli, pensati per garantire l'ascolto prolungato. Il modello studiato per i più piccoli è arricchito da una limitazione automatica del volume per proteggere l'udito dei più piccoli. Il cavo spesso, collegato ad un solo lato della cuffia, è pensato per ridurre al minimo i rischio di aggrovigliamento e avere il massimo della sicurezza in ogni occasione.

Scopri di più su Amazon a 14,99€

2. Per averle sempre con sè: Cuffie pieghevoli

Disponibili in diversi colori, dal giallo al rosa corallo, fino all'arancione e al blu, si adattano ad ogni stile e accontentano i gusti sia dei ragazzi che delle ragazze. Il modello versatile e pratico è stato progettato per accompagnare ogni momento della giornata dei più piccoli. Le cuffie possono essere ripiegate ordinatamente per poi conservarle in qualsiasi zaino o nello schienale di un seggiolino auto. L'imbottitura removibile è stata pensata per agevolare la pulizia e rendere il processo rapido e semplice. Le cuffie per bambini con limitazione a 103 decibel, le rende sicure per bambini di tutte le età. Il jack di dimensione standard le rende compatibili con qualsiasi supporto.

Scopri di più su Amazon a 12,99€

3. Per ascoltare la musica in compagnia: Cuffie con connessione a catena

Non c'è nulla di meglio che ascoltare la musica in compagnia dei genitori o degli amichetti. Con questo modello dotato di connessione a catena è possibile condividere i momenti più divertenti. Grazie alla doppia porta si possono collegare le cuffie al dispositivo multimediale e ad una seconda cuffia, per vedere un cartone in compagnia del fratellino o del migliore amico. Realizzate con materiali resistenti sono progettate per durare nel tempo e proteggere l'udito dei più piccoli grazie al limitatore automatico di decibel.

Scopri di più su Amazon a 19,99€

4. Confortevoli e divertenti: Cuffie con orecchie

Se volete fare un regalo divertente e lasciare a bocca aperta i vostri figli o nipoti, questo modello fa al caso vostro. La cuffie dal design accattivante, sono arricchite da simpatiche orecchia da gatto appliccate sull'archetto. I supporti audio in blu o rosa sono perfette sia per per i ragazzi che per le ragazze. Le cuffie dotate del sistema di Sound Stage Driver assicurano la qualità del suono, puro e pulito, senza dimenticare la sicurezza dei più piccoli grazie al limitatore del suono.

Scopri di più su Amazon a 16,99€

5. Perfetta per tutte le età: Cuffie universali

Le cuffie dallo stile semplice e universale sono perfette per i bambini dai 5 anni in su, ma anche per gli adulti. Il design elegante e sobrio ricorda quello delle cuffie dei dj, per sentirsi dei piccoli disc jockey. Leggere e regolabili accompagnano i ragazzi in tutte le fasi della crescita. Il suono di qualità consente di godere della musica di ogni dispositivo audio come pc, lettori dvd, iPod, iPad, mp3. Progettato con cuscinetti auricolari morbidi e confortevoli permette di ascoltare la musica per lunghe ore limitando ogni tipo di fastidio. Disponibile in un’ampia gamma di vivaci tonalità sono perfetti per accontentare tutti i gusti.

Scopri di più su Amazon a 12,99€