I fasciatoi per cambiare i bambini e arredare la camera

I piccoli hanno bisogno di molte attenzioni e tra queste c’è il cambio del pannolino. L’attività da svolgere più volte al giorno diventa anche un momento in cui mamma o papà trascorrono del tempo in compagnia dei loro bimbi.

Per rendere il cambio facile e veloce il fasciatoio è immancabile. Pratico e completo deve avere tutto a portata di mano, garantendo allo stesso tempo il massimo della sicurezza.

Questi diventano un vero elemento d’arredo perfetti per creare un angolo interamente dedicato al piccolo dotato dell’indispensabile per cambiare il pannolino o per vestirlo dopo il bagnetto.

In commercio esistono diversi modelli, adatti ad ogni esigenza, ci sono quelli a parete per le camere piccole, o quelli con vaschetta da sistemare all’interno del bagno. L’importante è che siano stabili e sicuri. Vediamo insieme i migliori fasciatoi per i piccoli.

Quando si ha poco spazio e si è alla ricerca di un arredo funzionale, bisogna puntare su un elemento pratico e completo di tutto. In questo caso il fasciatoio con cassettiera inclusa è la scelta perfetta. I quattro ampi cassetti sono pensati per contenere al suo intero tutto il necessario, dai pannolini, ai vestitini, fino ai prodotti per il bagnetto. Dotati di guide rollers sono facili da aprire e chiudere con una sola mano grazie anche ai pomelli ergonomici. Realizzato in mph e con piano in kronospan è robusto e sicuro per i più piccoli. Il piano fasciatoio può essere piegato su sé stesso una volta terminato l’utilizzo per ridurre l’ingombro e diventare una comoda cassettiera. Disponibile con cassetti in rosa per le femminucce o in color legno per chi ama lo stile neutro, può essere ancorato alla parete per assicurare il massimo della sicurezza.

Pro. Il fasciatoio frontale e non laterale è comodo.

Contro. Un po’ basso e difficile da montare.

Per fare il bagnetto al piccolo in totale comodità per i genitori e in sicurezza per il piccolo, il fasciatoio con vasca inclusa è indispensabile. Il bagnetto può essere configurato su 2 posizioni, quella semi-distesa consigliata nei primi mesi di vita e quella seduta, dai 6 mesi in poi quando il piccolo è in grado di stare in piedi. La vaschetta è dotata di un set di accessori removibili. Il parent organizer, per avere tutto a portata di mano, il vano per far asciugare la spugnetta e il dispositivo lava testa. Regolabile in tre posizione si adatta a tutte le altezze. Una volta terminato, il fasciatoio più essere chiuso e ingombrare poco spazio. Disponibile in tre fantasie si adatta ad ogni stile della camera.

Pro. Comodo e facile da utilizzare ha un buchino per lo scarico dell’acqua.

Contro. Rimane un po’ d’acqua all’interno quando si svuota.

Se siete alla ricerca di un fasciatoio funzionale, ma che ingombri poco, quello da parete è il modello perfetto per voi. Richiudibile con una sola mano, ha un’apertura e una chiusura armonizzata grazie alle cerniere laterali. Completo di materassino imbottito, in misto cotone e poliestere oltre ad essere sicuro sulla pelle del piccolo, può essere facilmente lavato. Dotato di protezioni laterali e realizzato con materiali certificati e atossici, rendono il momento del cambio pratico e sicuro. Ideale per i piccoli dalla nascita fino ai 15 kg, ha una struttura resistente. Dotato di mensole sulla parte piú alta è possibile sistemare il necessario per il cambio del pannolino. Una volta chiuso all’interno rimane tutto ordinato.

Pro. Perfetto per chi ha problemi di spazio.

Contro. L’ammortizzatore non aiuta la discesa del pannello fasciatoio.

Per cambiare il piccolo in totale comodità anche quando si è fuori casa, il fasciatoio portatile è immancabile. Dotato di una base rigida può essere fissato sulla superficie d’appoggio grazie alle due sponde laterali. Adatto su mobili, tavoli o letti, le parti laterali rialzate sono sicure e proteggono il piccolo. Il materassino in morbido tessuto di spugna 100% cotone bianco, ha il retro in pratico tessuto PVC lavabile, per assicurare il massimo dell’igiene. Una volta finito di utilizzarlo, basta arrotolarlo ed è pronto per essere conservato in valigia.

Pro. Il modello versatile è caratterizzato da colori e disegni vivaci.

Contro. Con l’utilizzo prolungato tende a scucirsi sui bordi.

Se amate lo stile minimal e l’effetto caldo e avvolgente che solo il legno riesce a regalare, questo fasciatoio non può mancare all’interno della camera dei più piccoli. Il modello dotato di bagnetto è perfetto per vestire o cambiare i bimbi con un solo mobile. Bastano pochi gesti e il fasciatoio lascia il posto alla vasca per il bagnetto. Il materassino rivestito in poliurentano è sicuro sulla pelle del bambino e molto facile da lavare. Dotato di due ripiani in stoffa per riporre tutti gli oggetti necessari il momento del cambio diventa semplice e veloce. Il modello con ruote può essere spostato in base alle necessità in ogni angolo della stanza.

Pro. La vaschetta a scomparsa è pratica da utilizzare.

Contro. Il materasso non si può fissare alla base in legno.

Volete un mobile in grado di trasformarsi in una comoda cassettiera? Questo modello è quello che fa per voi. Dotato di tre ampi cassetti, ha un piano ribaltabile con sistema di sicurezza ammortizzato e un pratico materassino. Dotato della vaschetta per il bagnetto potete avere un piano d’appoggio e un mobile per il cambio del piccolo con un solo elemento d’arredo. La struttura solida e durevole è 100% made in Italy ed include anche il bidoncino getta pannolini maialino. Grazie alle ruote gommate antigraffio, con sistema frenante, potete spostare il mobile in base alle vostre esigente. Il modello di design è disponibile in noce e in legno naturale per chi ama lo stile minimal o in bianco con decoro tortora o con orsetto, perfetto per ogni stile.

Pro. Comodo e funzionale grazie al cestino porta pannolini.

Contro. Arriva semimontato.

