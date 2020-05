Sterilizzatori biberon: per eliminare germi e preparare pappe sicure

La salute dei neonati viene prima di tutto, quindi il primo pensiero dei neogenitori è quello di avere a disposizione tutto il necessario per garantirgli la massima sicurezza. Dalla cameretta al fasciato, fino al lettino, ogni acquisto è pensato per il suo benessere.

Anche l’alimentazione ricopre un ruolo fondamentale soprattutto se il piccolo assume latte in polvere o è nella fase dello svezzamento. Un accessorio fondamentale da avere in una casa è lo sterilizzatore. Questo è in grado di eliminare il 99% dei germi da ciuccio o biberon ed eliminare ogni residuo di batteri.

A differenza della classica sterilizzazione all’interno di una pentola con acqua bollente, grazie a questo apparecchio, la tettarella o il ciuccio rimangono puliti fino a 24 ore. Facile da utilizzare basta inserire il necessario all’interno dello sterilizzatore e l’elettrodomestico fa tutto da solo.

Se siete alla ricerca di un regalo per una futura mamma o non volete farvi trovare impreparate quando arriverà il vostro bebè, ecco alcuni sterilizzatore da avere in casa.

Lo sterilizzatore permette ai genitori di preparare il cibo per il piccolo in totale sicurezza, quindi oltre ad essere pratico, deve essere versatile. Il modello tre in uno permette di avere con un unico accessorio tre differenti modelli. Usato nella versione full size permette di ospitare al suo interno fino a sei biberon da 330 ml. Per chi ha poco spazio invece, è possibile utilizzarlo nella versione compact in cui mettere all’interno due biberon e piccoli oggetti come tettarelle o ciucci. Inoltre, è possibile inserirlo all’interno del microonde per velocizzare ancora di più la sterilizzazione. Pratico e veloce, completa un ciclo in circa 3-4 minuti e se non aprite il coperchio il contenuto rimane privo di batteri per circa 24 ore. Per avere una sterilizzazione completa potete scegliere il ciclo da 12 minuti ed essere sicuri che il biberon sarà pulito e sano.

Pro. Le tre modalità permettono di avere uno sterilizzatore completo.

Contro. Meglio usare acqua distillata per evitare la formazione del calcare.

Scopri di già su Amazon a 41,99€ con uno sconto del 42%

Semplice da usare, lo sterilizzatore 3 in 1 può essere utilizzato in base alle esigenze. Composto da sue contenitori, uno piccolo e uno medio, se vengono sovrapposti creano uno sterilizzatore di grandi dimensioni, per inserire all’interno più biberon insieme. Basato sulla tecnologia del vapore acqueo è del tutto naturale. Estremamente veloce, i tempi di un singolo ciclo variano dai 4 ai 6 minuti a seconda del contenuto. Grazie alle pinse in dotazione è possibile prendere il contenuto dello sterilizzatore senza contaminarlo. Compatto e di design, il cavo può essere avvolto per eliminare ogni tipo d’ingombro.

Pro. Si può usare in diverse modalità e la sterilizzazione è del tutto naturale.

Contro. Bisogna asciugare gli oggetti prima di utilizzarli.

Scopri di più su Amazon a 44,16€ con uno sconto del 4%

Perfetto in casa o in vacanza, questo sterilizzatore è ideale da usare all’interno del microonde. Bastano due minuti e il contenuto sarà pulito e privo di batteri in pochi minuti, molto dipende dalla potenza del fornetto. Fra 1200 e 1850 W, il ciclo dura 2 minuti; fra 850 e 1100 W, dura 4 minuti; fra 500 e 800 W, dura 6 minuti. I ganci mantengono il coperchio bloccato per garantire la sicurezza del contenuto. Lo sterilizzatore a vapore è progettato per adattarsi a tutti i microonde e il contenuto rimane sterilizzato fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.

Pro. Le pinze incluse permettono di prelevare il contenuto senza rischi.

Contro. Per alcuni lo sterilizzatore è troppo grande.

Scopri di più su Amazon a 26,90€ con uno sconto del 25%

Lo sterilizzatore dalla forma ovale è pensato per un sicuro risparmio energetico perché utilizza solo 500 watt di energia elettrica. Il cestello estraibile all’interno e le grandi dimensioni consentono di contenere al suo interno diversi biberon di media grandezza. Il ciclo completo di circa 11 minuti, restituisce biberon puliti che rimangono igienizzati per 24 ore se non si solleva il coperchio. Dotato di una parte inferiore in cui alloggiare il cavo, riduce l'ingombro.

Pro. Design elegante arricchito da comode pinze.

Contro. Lo sterilizzatore è grande e occupa molto spazio.

Scopri di più su Amazon a 27,58€

Lo sterilizzatore permette di disinfettare ogni tipo di biberon da quello in vetro a quello in polipropilene. Pensato per sterilizzare fino a 4 biberon con accessori, in modo semplice e veloce a seconda della potenza. Impiega 4 minuti se la potenza è di 1000 Watt, 5 minuti se il microonde è posizionato su una potenza che va da 800 a 950 Watt, 7 minuti quando lo posizionate a 500-750 Watt. Basta riempire il fondo dello sterilizzatore con 200 ml di acqua sistemare i biberon nelle apposite aperture del supporto e attendere 5 minuti prima di prelevarlo dal microonde.

Pro. Capiente e facile da utilizzare.

Contro. Il coperchio non ha incastri ed è difficile da maneggiare.

Scopri di più su Amazon a 15,17€ con uno sconto del 50%

Lo sterilizzatore multifunzione permette di disinfettare, scaldare e asciugare i biberon con un solo apparecchio. Dotato di filtri Hepa, non solo è sicuro sui biberon, me evita l’inquinamento atmosferico. Grazie al termostato il latte viene scaldato ad una temperatura costante fino ad arrivare a 40 ? senza distruggere i nutrienti del latte materno. Il display touch permette di programmare facilmente la funzione che preferite. Pensato anche per l’utilizzo nelle ore notturne il display si illumina per usarlo facilmente. Grazie allo spegnimento automatico entra in standbay una volta finito il ciclo di sterilizzazione o quando è terminata l’acqua.

Pro. Pratico, facile da usare e sicuro grazie allo spegnimento automatico.

Contro. Per alcuni utenti lo scaldabiberon è un po’ lento.

Scopri di più su Amazon a 77,99€