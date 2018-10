I mangiapannolini pratici, efficaci e antiodore

Quando si hanno bambini piccoli il cambio dei pannolini è frequente e avviene più volte al giorno. I genitori sono costantemente alle prese con pannolini sporchi e con il dilemma su dove buttarli per evitare che la casa si riempia di odori sgradevoli che fanno scappare gli ospiti. Per avere una casa profumate sempre profumata la soluzione ideale è il mangiapannolini. La pattumiera detta anche maialino, è indispensabile per contenere i pannolini sporchi in modo igienico e isolando i cattivi odori. Se volete far contenti i genitori e mettere al sicuro le vostre narici, impossibile non regalare ai vostri amici o parenti il mangiapannolini. Vi presentiamo una selezione dei migliori maialini in vendita su Amazon.

1. Tommee Tippee

Il maialino è facile da usare e facile da svuotare. Il mangiapannolini non vi costringe a scendere e buttare la spazzatura ad ogni cambio del pannolino. Il bidoncino contiene fino a 28 pannolini, lo stantuffo spinge nel contenitore il pannolino sporco, in maniera che non debbiate inserire le mani all’interno. La pellicola multi-strato anti-batterica elimina il 99% dei germi causa dei cattivi odori. La ricarica leggermente profumata al limone permette di diffondere un piacevole aroma in casa.

2. Foppapedretti

Il bidoncino getta pannolini trattiene la maggior parte dei cattivi odori, quando è chiuso. Grazie ad una innovativa tecnologia basata sulla barriera di ossigeno i cattivi odori verranno imprigionati all'interno della pattumiera. Maialino è facile da usare con una sola mano e da svuotare grazie alla comoda apertura centrale e alle ridotte dimensioni del sacchetto. Il mangiapannolini può contenere fino ad un massimo di 180 pannolini, a seconda delle dimensioni degli stessi.

3. Tommee Tippee

Il mangiapannolini è rapido e facile da utilizzare. Con un semplice gesto il pannolino viene smaltito. Basta sollevare il coperchio, spingere i pannolini attraverso il coperchio intelligente e richiudere. La pellicola multistrato antibatterica e il coperchio intelligente trattengono tutti i cattivi odori, impedendone la fuoriuscita. Il cestino può contenere fino a 18* pannolini, ma è abbastanza piccolo da essere conservato in un armadietto o in un angolo del bagno. Quando il tuo piccolo non porterà più i pannolini? Il contenitore si trasforma in una pratica pattumiera per batuffoli di cotone, salviette e altri prodotti igienici.

4. Diaper Champ

La pattumiera dotata di una comoda maniglia permette di gettare i pannolini in modo igienico e sicuro senza il rischio di sporcarsi le mani. Bastano dei semplici sacchetti per l'immondizia e il mangiapannolini metterà al sicuro la vostra casa da spiacevoli odori per avere un ambiente sano e profumato. Il maialino di piccole dimensioni può essere sistemato in ogni stanza assicurando il minimo dell'ingombro.

5. Ubbi

Il bidone per pannolini dal design elegante e funzionale è disponibile in diversi colori, perfetti per integrarsi in ogni ambiente. Il rivestimento in acciaio verniciato a polvere ha una durata infinita nel tempo. Le guarnizioni in gomma, bloccano gli odori all'interno e minimizzano il passaggio dell'aria all'interno del bidone grazie all'apertura con l'originale coperchio scorrevole. La chiusura a prova di bambino è igienica e sicura. La possibilità di usare qualsiasi tipo di sacchetto, anche in cotone, lo rendono economico ed ecologico.

