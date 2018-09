Letto bambini, la barriera per dormire sonni tranquilli

Disponibile in diversi colori la barriera si adatta ad ogni lettino e ai gusti dei bambini più vivaci. Facile da trasportare e con il tessuto a rete lavabile, la sponda protegge il sonno dei piccoli in ogni occasione.

La barriera di protezione , grazie alla struttura in metallo e tessuto, impedisce al bambino di cadere durante il riposino. La struttura si adatta facilmente ad ogni lettino, è fornita di una piccola tasca segreta per avere sempre a portata di mano il ciuccio.

Il passaggio dal lettino al letto segna una fase importante nella vita dei bambini . I piccoli abituati a dormire nella culla o tra mamma e papà potrebbero avere delle difficoltà ad abituarsi un un letto più grande o all’idea di dormire da soli . Per mettere il piccolo al sicuro da cadute, la sponda per lettino è l’accessorio fondamentale. Vediamo le barriere letto ideali per proteggere anche i bambini più agitati.