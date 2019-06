Palestrine neonato: colorate, morbide e sicure, per stimolare la fantasia dei più piccoli

I bambini nei primi mesi di vita non hanno una grande coordinazione dei movimenti, nonostante questo sono attirati da suoni e rumori, ma soprattutto dalla voglia di scoprire ciò che li circonda.

Per aiutarli ad acquistare la consapevolezza dello spazio e dei movimenti, la palestrina è il gioco che tutti i neonati dovrebbero avere. Morbida e colorata è il modo perfetto per trascorrere la giornata circondati da peluche, pupazzetti e tutto ciò che serve per il loro divertimento.

La palestrina formata da un tappeto morbido, imbottito, sormontato da archi, da cui pendono tanti giochi e pupazzetti è il modo migliore per far divertire il bambino anche durante i pomeriggi estivi.

Adatto anche a quelli più vivaci, il gioco, come il tappetino, ha i bordi imbottiti in modo da garantire la piena sicurezza anche quando diventa più grande e inizia a muoversi in cerca di nuovi stimoli.

Adatto ai bambini dai tre mesi in su, quando il piccolo inizia ad esplorare visivamente ciò che lo circonda, scegliere il modello giusto non è semplice. Se avete voglia di fare un regalo a vostro nipote o alla figlia di un'amica, ecco alcune palestrine perfette per le varie fasi della crescita.

1. Per piccoli musicisti: Palestrina con piano

La musica è il mezzo migliore per sviluppare il senso dell'udito, la palestrina con piano è un modo divertente per apprendere giocando. Disteso sul tappetino il bambino muove i piedini, la musica si attiva e imparerà a riconoscere i suoni che lo circondano. Il modello accompagna il bambino nelle diverse fasi della crescita. L'arco con i pupazzetti aiuterà il piccolo a migliorare le abilità motorie. L'ippopotamo dentaruolo, l'elefantino clac clac e la pallina con ranocchia, incoraggiano il piccolo a toccarli e giocare con loro. Man mano che cresce potete cambiale posizione dell'arco. Quando sarà in grado di stare seduto potete abbassare l'arco o fargli dirigere il suo concerto. Con il piano removibile potete portare la musica sempre con voi. Non dovete fare altro che scegliere tra modalità breve o prolungata, fino a un massimo di 15 minuti di musica. Con l'interruttore di accensione e la regolazione del volume potete anche decidere di farlo giocare in silenzio. Le tante attività della palestrina, accompagnano il piccolo in ogni fase della crescita.

Pro. La palestrina ricca di suoni e attività stimola e diverte i piccoli.

Contro. Il tappeto non molto grande deve essere ampliato con una copertina.

Scopri di più su Amazon a 62,36 con uno sconto del 25%

2. Per avere un ambiente protetto: Palestrina con bordi

La sicurezza dei bambini è importante, quindi per farli giocare in libertà senza correre il rischio che si facciano male, la palestrina con i bordi è fondamentale. Basta rialzare la parte esterna e si crea un ambiente protetto per il tuo bambino. Il gioco accompagna i piccoli durante la crescita. Quando diventa più grande basta rimuovere gli archetti e si trasforma in un tappeto extra-large. Dotata di un cuscinetto touch-pad, regolabile in due posizioni, si trasforma in una tastiera musicale attivabile dal bambino mentre scalcia. La musica classica è perfetta per farlo rilassare e stimolare nelle diverse attività di intrattenimento. Il leone sonaglio, la foglia massaggiagengive, la papera, la campanella sono solo alcune delle attività che stimoleranno i piccoli nella fase della crescita. Leggera e facile da trasportare, basta piegarla e potremo portarla sempre con noi.

Pro. La palestrina piena di giochi interattivi è perfetta per far divertire i più piccoli.

Contro. Il tappeto anche se è molto grande è un po' sottile.

Scopri di più su Amazon a 58,87€ con uno sconto del 38%

3. Per accompagnare il piccolo nella crescita: Palestrina multigioco

A differenza delle altre palestrine questa non ha il tappetino, ma è ideale per accompagnare i piccoli nella fase della crescita. Regolabile in tre posizioni, per giocare sdraiato, seduto o in piedi quando è più grandicello, la palestrina multigioco sarà al fianco dei bimbi in ogni fase dell'apprendimento. Il pannello centrale con giochi e pupazzi 3D colorati e divertenti, diventa un tavolo multi-attività con giochi manuali, effetti sonori e un piano musicale con tasti luminosi e allegre melodie. Tutte attività per stimolare la musicalità e sviluppare la coordinazione.

Pro. La palestrina è il gioco perfetto da regalare ai neonati, che potranno usarla anche nelle fasi successive della crescita grazie alla struttura che diventa un comodo tavolo.

Contro. La mancanza di un tappeto non la rende pratica nei primi mesi, quando il piccolo è sdraiato, inoltre ci sono molti input che potrebbero essere troppi durante le prime fasi.

Scopri di più su Amazon 64,90€ con uno sconto del 7%

4. Per stimolare la fantasia: Palestrina multifunzione

Far divertire i bambini è importante per sviluppare la loro fantasia e le loro abilità. Se siamo alla ricerca di un regalo da fare a nostra nipote o al figlio di un'amica, questa palestrina è perfetta. Il gioco accompagna il piccolo dai primi mesi di vita fino ai primi passi. Il tappeto grande e accogliente, ha i bordi ripiegabili, perfetti per garantire la sicurezza dei piccoli. Alti e resistenti, trasformano la palestrina in un box in cui giocare comodamente da sdraiati o da seduti. I giocattoli interattivi sono pensati per attirare l'attenzione e stimolare la loro curiosità. Basta premere l'elefante luminoso e il piccolo sarà accompagnato da allegre melodie. L'uccellino di peluche, la barra con palline a forma di scimmia, e la morbida foglia, saranno i compagni di gioco di ogni bambino. Lo specchio poi attirerà la loro e non riusciranno a fare a meno del sonaglio. Le 35 palline, all'interno della borsa personalizzata, sono perfette per sviluppare la coordinazione e divertirsi insieme a mamma e papà. Quando sono stanchi potranno prendere il loro cuscino e fare sogni sereni.

Pro. Ricca di giochi e stimoli è perfetta non solo a casa ma anche in viaggio.

Contro. Per aumentare lo spessore del tappeto, meglio mettere una copertina.

Scopri di più su Amazon a 74,99€ con uno sconto del 17%

5. Per sviluppare tutti i sensi: Palestrina con tre funzioni

La palestrina è progettata per accompagnare il piccolo nelle diverse fasi della crescita. Dotata di tre funzioni gli permette di imparare giocando e divertendosi. Il tappetino, inoltre, promuove lo sviluppo muscolare, perchè da sdraiato può toccare i tasti del pianoforte ideali anche per lo sviluppo uditivo e i pupazzetti appesi per lo sviluppo di braccia e gambe. Ideale per il coordinamento occhio-occhio i bambini di sei mesi possono sedere e suonare la campana a sospensione. Perfetto durante la fase della dentizione, la campanella morbida aiuterà il piccolo ad indurire le gengive

Pro. Colorata e divertente è perfetta per accompagnare i piccoli in ogni fase della crescita.

Contro. Il pianoforte non è molto stabile.

Scopri di più su Amazon a 34,99€

6. Per assicurare sogni sereni: Palestrina con cuscino

Il tappeto morbido imbottito, arricchito da disegni divertenti, è caratterizzato da un cuscino a forma di riccio, ideale per accompagnare i piccoli durante il riposino. Dotato di un pannello elettronico, il bambino potrà divertirsi con effetti luminosi multicolore, suoni e musiche. Per avere tutte le canzoni preferite dai piccoli, basta collegarlo al lettore MP3 e personalizzarlo. La luce multicolore con effetto dissolvenza, unita ai 25 minuti di musica continua accompagnerà il bambino nei momenti di divertimento e relax. Completato da sette pendenti multi-attività, i bambini potranno divertirsi con i pupazzetti e lo specchietto e superare la fase della dentizione senza fastidi.

Pro. La palestina piena di colori e pupazzetti, ha una marcia in più grazie al collegamento all'MP3.

Contro. Il volume delle musiche in alcuni casi è un po' basso.

Scopri di più su Amazon a 59,90€ con uno sconto del 20%