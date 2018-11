Gli umidificatori per garantire ai piccoli il clima perfetto

In inverno per riscaldare casa abbiamo bisogno di mettere in azione i termosifoni. A volte però l'aria si secca e quindi abbiamo bisogno dell'umidificatore per ricreare il clima perfetto. Riuscire ad avere la temperatura adatta non è facile, a volte rischiamo di creare un clima secco in cui possono proliferare batteri che possono nuocere alla salute dei nostri bambini. Per far dormire i piccoli al caldo, in un ambiente sicuro vi presentiamo i migliori umidificatori che non possono mancare nella loro stanza.

1. InnoBeta

Con la tecnologia ad ultrasuoni il tuo bimbo potrà dormire al sicuro senza essere disturbato da fastidiosi rumori mentre l'umidificatore rimane in funzione. Il serbatoio da 2.4 litri permette di far funzionare l'umidificatore per 12 ore continuative con nebulizzazione stabile. Una volta che l'acqua sarà finita si spegnerà automaticamente per la totale sicurezza del vostro piccolo. Il design elegante e raffinato a forma di goccia d'acqua è arricchito da luci a led con colori diversi, il flusso di vapore regolabile e il cassettino per la diffusione di aromi vi permettono di rilassarvi godendovi una fragranza naturale.

2. TaoTronics

L'umidificatore a vapore acqueo apporta benefici al sistema respiratorio e alla pelle dei più piccoli e di tutta la famiglia. Gli ultrasuoni permettono di usare l'apparecchio nella propria abitazione o in ufficio. Il filtro di ceramica pregiata, è in grado di filtrare l'acqua da micro organismi e ioni di calcio e magnesio, con il vantaggio di pulirsi in pochi minuti. La manopola permette di regolare il livello di vapore mentre i due beccucci rotabili a 360° emettono vapore nella direzione che preferiamo.

3. 1byone

Perfetto per le camere di piccole dimensioni, l'umidificatore ad ultrasuoni assicura un silenzio totale. Il contenitore da 2,8L può vaporizzare per 10 ore di seguito alla massima potenza per accompagnare il piccolo durante tutta con il clima perfetto. Lo spegnimento automatico ad acqua finita è sicuro e funzionale. La lampada a 7 colori può essere fissata sul colore preferito o ruotarli per accompagnare il riposo dei più piccoli.

4. InnoBeta

Con pratico il telecomando o con il touchpad è possibile controllate il timer incorporato, il flusso di vapore, la luce notturna in modo semplice e pratico. Bastano poche gocce del vostro olio essenziale preferito nel cassettino per la diffusione aromi vi permettono di diffondere nell'ambiente una fragranza naturale con vapore e umidità per rilassarvi insieme al vostro piccolo.

5. Chicco

L'umidificatore oltre a ristabilire il corretto livello di umidità della stanza è perfetto in caso di tosse e raffreddore. Il vapore più sano aiuta ad alleviare i disturbi respiratori aiutando così il tuo bambino a respirare meglio. Il serbatoio dalla lunga durata assicura ore di vapore, con il sistema di autospegnimento l'apparecchio è sicuro ed efficiente.

