Riduttori wc bambini: per rendere indipendenti i piccoli

I bambini crescono e diventano sempre più indipendenti. Poco alla volta c’è la fase dello svezzamento, iniziano a mangiare da soli e immancabilmente giunge il momento in cui tolgono il pannolino.

Questo passaggio deve essere compiuto gradualmente e senza stress, quindi per aiutarli il riduttore wc per bambini è indispensabile sia in casa che fuori.

In commercio ci sono vari modelli, da quello morbido, a quello ergonomico, fino al modello universale o con scaletta. Vediamo i riduttori adatti ad ogni esigenza.

Quando si toglie il pannolino, i bambini devono riuscire a sentirsi a loro agio, quindi questo riduttore ergonomico è la scelta ideale. Il cuscino realizzato in morbido PVC è impermeabile, resistente alla muffa, alle crepe e non si deforma. Gli anelli laterali del sedile del water sono stati progettati per offrire al bambino comfort e sicurezza e lo faranno sentire sicuro. Il riduttore con quattro punti antiscivolo e due clip regolabili si adatta ad ogni tipo di supporto. Il cuscino del sedile ha una struttura a prova di schizzi, alta 9 cm, ideale per neonati sia maschi che femmine. Disponibile in bianco, azzurro o verde acqua, non dovete fare altro che scegliere il vostro colore preferito.

Pro. Pratico e semplice da utilizzare.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Il set è pensato per accompagnare il bambino in ogni fase della preparazione al wc. Nel periodo iniziale può essere usato come vasino poggiandolo sul pavimento. Le maniglie laterali regalano un supporto extra grazie anche al poggiapiedi antiscivolo, mentre il vasino può essere rimosso facilmente per svuotarlo. Quando il bambino è in grado di stare in equilibrio da solo il set può essere usato come riduttore per wc con scaletta. I gradini antiscivolo e le maniglie laterali permettono ai più piccoli di salire da soli fino al wc. Con il bambino abbastanza grande il riduttore può essere usato senza scaletta. Il set può essere facilmente ripiegato per trasportarlo o metterlo via senza occupare spazio. Il materiale resistente e durevole è facile da pulire.

Pro. Accompagna i bambini nella fase della crescita.

Contro. Si adatta facilmente ai wc standard.

Per far sentire i piccoli sicuri e a loro agio, questo riduttore realizzato con materiale antiscivolo, nella parte inferiore, è stabile e confortevole. In poco tempo impareranno ad usare il wc con facilità. Realizzato in plastica atossica, è sicuro per la salute dei bambini. Adatto ad ogni tipo di water, la manutenzione è semplice e veloce. Basta pulirlo regolarmente con un detergente adatto. Una volta terminato l’utilizzo si può appendere alla parete o appoggiare su un lato.

Pro. Non scivola e aderisce perfettamente.

Contro. Per gli acquirenti il riduttore non ha difetti.

Per rendere sicuro e divertente il passaggio dal pannolino al wc, anche il design è importante. Questo riduttore a forma di rana sorridente e coloratissimo, attirerà l’attenzione dei piccoli. Il modello pieghevole una volta chiuso raggiunge dimensioni ridotte per portarlo sempre con voi nella borsa fasciatoio, grazie al comodo sacchetto in dotazione. Realizzato in polipropilene atossico è lavabile, resistente e delicato sulla pelle del bambino. Il materiale antiscivolo e le due clip sul retro, permettono di fissarlo facilmente per dare il massimo del comfort ai piccoli.

Pro. Si trasporta facilmente.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Questo modello con cuscino antiscivolo, permette al piccolo di passare dal pannolino al wc senza stress. Il rivestimento impermeabile, resistente alla muffa, antistrappo, indeformabile, accompagnerà i bambini nella fase della crescita. Grazie al corrimano bifacciale e ai braccioli superiori e inferiori, il piccolo potrà usare la scaletta in modo semplice e sicuro con la pedana antiscivolo. I 6 cuscinetti in gomma antiscivolo nella parte inferiore si adattano perfettamente alla toilette e aumentano la sicurezza. Con la tecnologia Splash Guard il riduttore è a prova di schizzi. Una volta terminato l’utilizzo, grazie alla struttura salvaspazio e pieghevole, può essere riposto in ogni angolo.

Pro. Facile da usare e lavare.

Contro. Non si adatta perfettamente ai wc quadrati.

Per far sentire il piccolo sicuro e protetto anche quando si è fuori casa, il riduttore da viaggio è indispensabile. Adatto ai bambini di età superiore ai 12 mesi e fino a 27 kg, il prodotto è realizzato in materiale atossico. Il silicone antiscivolo è arricchito da quattro piedini per regalare maggiore stabilità. Il modello pieghevole è facile da trasportare perché occupa poco spazio e può essere conservato facilmente all’interno del sacchetto impermeabile dotato di zip. Il design caratterizzato dal simpatico gufo, è disponibile in cinque colori brillanti: bianco, azzurro, giallo, rosa e verde, ideali per accontentare ogni bambino.

Pro. Resistente e sicuro grazie ai piedini antiscivolo.

Contro. Gli utenti non hanno riscontrato difetti.

