I 5 accessori per un rientro a scuola e in ufficio originale

L'ansia da ritorno a scuola o in ufficio prende tanti ragazzi e adulti. Dopo un'estate in compagnia di amici e videogiochi o una vacanza rilassante non si ha voglia di ritornare a studiare o al lavoro. Un modo per rendere meno traumatico il ritorno a scuola o dietro la scrivania c'è, basta munirsi di accessori e gadget colorati e prendere gli appunti o studiare sarà meno faticoso. Vediamo insieme gli accessori e la cancelleria indispensabili da avere sempre nello zaino o in borsa.

1. Stabilo evidenziatore

L'edizione limitata con i colori pastello, dalle tinte tenui e delicate, è imperdibile per gli amanti dei pennarelli. L'evidenziatore dal design classico e inconfondibile è perfetto per sottolineare l'essenziale. Grazie alla punta anti-dry-out resiste fino a 4 ore senza cappuccio per avere il massimo risultato anche dopo lunghi utilizzi.

2. Giotto pennarelli

Per dare libero sfogo alla creatività impossibile non avere nel proprio zaino o sulla scrivania i pennarelli. Disponibili in diverse gradazioni di colore, sono perfetti per realizzare disegni o evidenziare concetti importanti. La punta fina e di lunga durata, dotata di inchiostro lavabile mette al sicuro i vestiti da spiacevoli macchie.

3. Pigna quaderno

Maxi o piccoli i quaderni sono l'accessorio indispensabile da avere sempre a portata di mano. A quadretti o a righe ti accompagnano durante l'anno scolastico e ti aiutano a prendere appunti o a fare i compiti. Le diverse tonalità brillanti e accese coloreranno ogni giorno di scuola.

4. Giotto pastelli

Se amate disegnare i pastelli sono l'accessorio giusto per creare capolavori unici. La vasta gamma di colori vi permette di dare libero sfogo alla fantasia. La matita esagonale, oltre a permettere una presa salda, è arricchita da un'etichetta su cui annotare il vostro nome, per non correre il rischio di perderli.

5. Bic penne

Per prendere appunti o per annotare le cose più importanti bisogna avere sempre la penna a portata di mano. Grazie al simpatico portapenne, perfetto per la scrivania dell'ufficio, ne avremo sempre qualcuna a disposizione. La penna con punta tonda è dotata di inchiostro ad olio per un'asciugatura rapida e senza sbavature.

